Греция: Суперлига 2019-2020
Атромитос
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Перистери
Олимпиакос
15
Madson
11
Де
Паув
Нилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ousseynou BaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хассан АхмедНападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос
Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панаитоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос ОФИ 0:1 Олимпиакос
Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Кубок Греции
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|23
|16
|7
|0
|45 - 9
|55
|2.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|43 - 20
|52
|3.
|АЕК
|22
|12
|5
|5
|36 - 21
|41
|4.
|Панатинаикос
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|5.
|Арис Салоники
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|6.
|ОФИ
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|7.
|Ксанти
|23
|8
|4
|11
|20 - 30
|28
|8.
|Атромитос
|0:0
|23
|7
|6
|10
|28 - 33
|27
|9.
|Астерас
|23
|7
|5
|11
|31 - 33
|26
|10.
|Лариса
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|11.
|Волос
|22
|7
|4
|11
|21 - 36
|25
|12.
|Ламия
|23
|5
|10
|8
|17 - 28
|25
|13.
|Паниониос
|23
|4
|4
|15
|15 - 39
|16
|14.
|Панаитоликос
|22
|2
|7
|13
|17 - 36
|13
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