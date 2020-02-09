Греция: Суперлига 2019-2020

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Атромитос
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Олимпиакос
0' 12'
16
Медьери
Болаж
28
Нацос
Спиридон
4
Dimitrios
Goutas
29
Stefanos
Stroungis
19
Кивракидис
Кириакос
15
Madson
7
Бусуладжич
Азер
10
Н'Сикулу
Кларк
8
Умбидес
Хавьер
11
Де
Паув
Нилл
39
Веллиос
Апостолос
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
3
Семеду
Рубен
24
Ousseynou
Ba
21
Цимикас
Костас
19
Масурас
Гиоргос
8
Гильерме
дос
Сантос
5
Бухалакис
Андреас
28
Вальбуэна
Матьё
2
Судани
Эль-Арби
11
Эль-Араби
Юссеф
Атромитос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арис Салоники 0:0 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос
Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панаитоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос ОФИ 0:1 Олимпиакос
Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 0:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Олимпиакос Суперлига Атромитос 1:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 0:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Атромитос Суперлига Олимпиакос 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Олимпиакос Суперлига Атромитос 2:2 Олимпиакос Кубок Греции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 23 16 7 0 45 - 9 55
2. ПАОК 22 16 4 2 43 - 20 52
3. АЕК 22 12 5 5 36 - 21 41
4. Панатинаикос 22 10 7 5 27 - 19 37
5. Арис Салоники 23 8 9 6 35 - 27 33
6. ОФИ 22 8 4 10 31 - 28 28
7. Ксанти 23 8 4 11 20 - 30 28
8. Атромитос 0:0 23 7 6 10 28 - 33 27
9. Астерас 23 7 5 11 31 - 33 26
10. Лариса 23 6 8 9 24 - 31 26
11. Волос 22 7 4 11 21 - 36 25
12. Ламия 23 5 10 8 17 - 28 25
13. Паниониос 23 4 4 15 15 - 39 16
14. Панаитоликос 22 2 7 13 17 - 36 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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