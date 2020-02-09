Греция: Суперлига 2019-2020
0:0
50' Не забитый пенальтиБисесвар Диего
1:0
50' ГолАкпом Чуба
60' Желтая карточкаЯннулис Костас
2:0
60' ПенальтиАкпом Чуба
3:0
66' ГолЛампру Лазарос
71' Желтая карточкаМишич Йосип
80' Желтая карточкаБисесвар Диего
4:0
83' ГолDouglas Gomes
27
Мишич
Йосип
47
Акпом
Чуба
21
Ваш
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
46'
50'
0:0
50'
1:0
60'
60'
2:0
66'
3:0
71'
80'
83'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +16 =2 -2ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ОФИ 2:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|17
|6
|0
|46 - 9
|57
|2.
|ПАОК
|23
|17
|4
|2
|47 - 20
|55
|3.
|АЕК
|1:0
|23
|13
|5
|5
|37 - 21
|44
|4.
|Панатинаикос
|0:1
|23
|10
|7
|6
|27 - 20
|37
|5.
|Арис Салоники
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|6.
|ОФИ
|23
|8
|4
|11
|31 - 32
|28
|7.
|Ксанти
|23
|8
|4
|11
|20 - 30
|28
|8.
|Астерас
|23
|7
|5
|11
|31 - 33
|26
|9.
|Атромитос
|23
|7
|5
|11
|28 - 34
|26
|10.
|Лариса
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|11.
|Волос
|22
|7
|4
|11
|21 - 36
|25
|12.
|Ламия
|23
|5
|10
|8
|17 - 28
|25
|13.
|Паниониос
|23
|4
|4
|15
|15 - 39
|16
|14.
|Панаитоликос
|22
|2
|7
|13
|17 - 36
|13
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