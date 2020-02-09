Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
4:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
0:0
50' Не забитый пенальти
Бисесвар Диего
1:0
50' Гол
Акпом Чуба
60' Желтая карточка
Яннулис Костас
2:0
60' Пенальти
Акпом Чуба
3:0
66' Гол
Лампру Лазарос
71' Желтая карточка
Мишич Йосип
80' Желтая карточка
Бисесвар Диего
4:0
83' Гол
Douglas Gomes
90'+5
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
23
Яннулис
Димитрис
27
Мишич
Йосип
24
Эсити
Андерсон
22
Лампру
Лазарос
21
Бисесвар
Диего
7
Эль-Каддури
Омар
47
Акпом
Чуба
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
6
Anestis
Nastos
13
Nikolaos
Vafeas
18
Яннулис
Костас
26
Стаикос
Пасхалис
12
João
Victor
I
8
Juan
Neira1
11
Семеду
Лисандру
21
Ваш
Рикарду
9
Dimitrios
Manos
ПАОК
4-2-3-1
ОФИ
4-3-2-1

Ход матча

46'
Лимниос Димитрис
Эль-Каддури Омар
 
46'
José Maurisio1
Эсити Андерсон
 
46'
 
Наби Адил
Juan Neira1
50'
Бисесвар Диего
0:0
50'
Акпом Чуба
1:0
60'
 
Яннулис Костас
60'
Акпом Чуба
2:0
66'
Лампру Лазарос
(Мишич Йосип)
3:0
71'
Мишич Йосип
 
74'
Douglas Gomes
Мишич Йосип
 
80'
Бисесвар Диего
 
82'
 
Vangelis Nikokyrakis
Ваш Рикарду
83'
Douglas Gomes
4:0
89'
 
Manolis Perdikis
Яннулис Костас

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +16 =2 -2
ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК
ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ
ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
ПАОК 4:1 ОФИ Кубок ОФИ 0:3 ПАОК Кубок ОФИ 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ОФИ 2:0 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 17 6 0 46 - 9 57
2. ПАОК 23 17 4 2 47 - 20 55
3. АЕК 1:0 23 13 5 5 37 - 21 44
4. Панатинаикос 0:1 23 10 7 6 27 - 20 37
5. Арис Салоники 23 8 9 6 35 - 27 33
6. ОФИ 23 8 4 11 31 - 32 28
7. Ксанти 23 8 4 11 20 - 30 28
8. Астерас 23 7 5 11 31 - 33 26
9. Атромитос 23 7 5 11 28 - 34 26
10. Лариса 23 6 8 9 24 - 31 26
11. Волос 22 7 4 11 21 - 36 25
12. Ламия 23 5 10 8 17 - 28 25
13. Паниониос 23 4 4 15 15 - 39 16
14. Панаитоликос 22 2 7 13 17 - 36 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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