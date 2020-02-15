Кипр: Первый дивизион 2019-2020
20' Желтая карточкаВасилиу Гиоргос
1:0
32' ГолДе Винсенти Томас
45' Желтая карточкаЮсте Эктор
60' Желтая карточкаЯколиш Антонио
65' Желтая карточкаСакетти Эстебан
67' Желтая карточкаВурос Праксителис
1:1
71' ГолСакетти Эстебан
2:1
90' ГолСулейман Муса
90' Желтая карточкаМеркис Георге
3:1
90' ГолХаллениус Линус
Ход матча
20'
32'
45'
60'
65'
71'
1:1
90'
2:1
90'
90'
3:1
90'
4:1
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +9 =5 -6АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина АПОЭЛ 1:2 Аполлон
Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
Аполлон Последние 20 матчей: +12 =2 -6Пафос 3:2 Аполлон Аполлон 0:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон
Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Аполлон: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:1 АПОЭЛ Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|19
|12
|4
|3
|38 - 12
|40
|2.
|Омония
|19
|11
|5
|3
|27 - 12
|38
|3.
|АПОЭЛ
|1:1
|20
|10
|6
|4
|32 - 13
|36
|4.
|Аполлон
|1:1
|20
|10
|3
|7
|32 - 23
|33
|5.
|АЕК Ларнака
|19
|7
|7
|5
|33 - 25
|28
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|19
|7
|5
|7
|21 - 23
|26
|7.
|Неа Саламина
|19
|7
|3
|9
|22 - 30
|24
|8.
|Пафос
|19
|6
|5
|8
|19 - 25
|23
|9.
|Олимпиакос Никосия
|20
|5
|8
|7
|26 - 30
|23
|10.
|Эносис
|19
|4
|6
|9
|24 - 38
|18
|11.
|Этникос Ахна
|20
|4
|5
|11
|23 - 40
|17
|12.
|Докса Катокопия
|19
|2
|5
|12
|11 - 37
|11