Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АПОЭЛ
4:1
Конец матча
Аполлон
0'
20' Желтая карточка
Василиу Гиоргос
1:0
32' Гол
Де Винсенти Томас
45' Желтая карточка
Юсте Эктор
60' Желтая карточка
Яколиш Антонио
65' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
67' Желтая карточка
Вурос Праксителис
1:1
71' Гол
Сакетти Эстебан
2:1
90' Гол
Сулейман Муса
90' Желтая карточка
Меркис Георге
3:1
90' Гол
Халлениус Линус
4:1
90' Гол
 90'+6

Ход матча

20'
 
Василиу Гиоргос
32'
Де Винсенти Томас
1:0
45'
 
Юсте Эктор
46'
 
Diego Aguirre1
Василиу Гиоргос
46'
 
Матей Флорентин
Денич Джордже
60'
Яколиш Антонио
 
65'
 
Сакетти Эстебан
67'
Вурос Праксителис
 
70'
Сулейман Муса
Евтович Милан
 
71'
1:1
Сакетти Эстебан
79'
 
Сардинеро Адриан
Бенсоп Чарлисон
79'
Халлениус Линус
Павлович Андрия
 
85'
Видигал Андре
Яколиш Антонио
 
90'
Сулейман Муса
2:1
90'
Меркис Георге
 
90'
Халлениус Линус
3:1
90'
4:1

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина АПОЭЛ 1:2 Аполлон
Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
Аполлон Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Пафос 3:2 Аполлон Аполлон 0:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон
Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Аполлон: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
АПОЭЛ 1:2 Аполлон Кубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Кубок Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:1 АПОЭЛ Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 19 12 4 3 38 - 12 40
2. Омония 19 11 5 3 27 - 12 38
3. АПОЭЛ 1:1 20 10 6 4 32 - 13 36
4. Аполлон 1:1 20 10 3 7 32 - 23 33
5. АЕК Ларнака 19 7 7 5 33 - 25 28
6. АЕЛ Лимаcсол 19 7 5 7 21 - 23 26
7. Неа Саламина 19 7 3 9 22 - 30 24
8. Пафос 19 6 5 8 19 - 25 23
9. Олимпиакос Никосия 20 5 8 7 26 - 30 23
10. Эносис 19 4 6 9 24 - 38 18
11. Этникос Ахна 20 4 5 11 23 - 40 17
12. Докса Катокопия 19 2 5 12 11 - 37 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Де Винсенти Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Василиу Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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