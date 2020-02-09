Греция: Суперлига 2019-2020

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Астерас
1:1
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
13' Гол
Велес Фран
1:1
26' Гол
Marc Fernandez
40' Желтая карточка
Marc Fernandez
64' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
65' Желтая карточка
Ларссон Даниэль
71' Желтая карточка
Бруну Гама
79' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
90'+5
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
15
Dani
Suarez
3
Христос
Тасулис
77
Milos
Deletic
7
Marc
Fernandez
17
Иглесиас
Матиас
12
Juan
Manuel
Munafo
11
Regis1
30
Барралес
Джеронимо
23
Хулиан
Диас
69
Корхут
Михай
44
Велес
Фран
5
Georgios
Delizisis
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
28
Фетфатцидис
Иоаннис
7
Nicolas
Diguiny
16
Бруну
Гама
10
Ларссон
Даниэль
Астерас
4-4-1-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Велес Фран
26'
Marc Fernandez
(Барралес Джеронимо)
1:1
40'
Marc Fernandez
 
64'
Барралес Джеронимо
 
64'
Фернандес Борха II
Juan Manuel Munafo
 
65'
 
Ларссон Даниэль
69'
 
Дурмишай Фиорин
Nicolas Diguiny
71'
 
Бруну Гама
78'
Adrian Riera
Regis1
 
79'
Иглесиас Матиас
 
90'
 
Тонсо Мартин
Бруну Гама
90'
 
Hugo Sousa
Ларссон Даниэль
90'
Вальенте Хосе
Marc Fernandez
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 10
  • 4 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Астерас 2:1 Панаитоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос
ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти
Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос

Последние игры между собой

Астерас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Арис Салоники 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок
Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 23 16 7 0 45 - 9 55
2. ПАОК 22 16 4 2 43 - 20 52
3. АЕК 22 12 5 5 36 - 21 41
4. Панатинаикос 22 10 7 5 27 - 19 37
5. Арис Салоники 23 8 9 6 35 - 27 33
6. ОФИ 22 8 4 10 31 - 28 28
7. Ксанти 23 8 4 11 20 - 30 28
8. Атромитос 0:0 23 7 6 10 28 - 33 27
9. Астерас 23 7 5 11 31 - 33 26
10. Лариса 23 6 8 9 24 - 31 26
11. Волос 22 7 4 11 21 - 36 25
12. Ламия 23 5 10 8 17 - 28 25
13. Паниониос 23 4 4 15 15 - 39 16
14. Панаитоликос 22 2 7 13 17 - 36 13
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Велес Фран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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