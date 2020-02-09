Греция: Суперлига 2019-2020
Астерас
1:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
Арис Салоники
0:1
13' ГолВелес Фран
1:1
26' ГолMarc Fernandez
40' Желтая карточкаMarc Fernandez
64' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
65' Желтая карточкаЛарссон Даниэль
71' Желтая карточкаБруну Гама
79' Желтая карточкаИглесиас Матиас
15
Dani
Suarez
11
Regis1
23
Хулиан
Диас
69
Корхут
Михай
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian Riera
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Тонсо МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Abou Ba
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Ход матча
13'
0:1
26'
40'
65'
71'
78'
79'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 10
-
4 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +8 =5 -7Астерас 2:1 Панаитоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос
ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =7 -4Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти
Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти Лариса 0:0 Арис Салоники Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 4:2 ПАОК Панатинаикос 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Волос ОФИ 3:1 Арис Салоники Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
Последние игры между собой
Астерас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|23
|16
|7
|0
|45 - 9
|55
|2.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|43 - 20
|52
|3.
|АЕК
|22
|12
|5
|5
|36 - 21
|41
|4.
|Панатинаикос
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|5.
|Арис Салоники
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|6.
|ОФИ
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|7.
|Ксанти
|23
|8
|4
|11
|20 - 30
|28
|8.
|Атромитос
|0:0
|23
|7
|6
|10
|28 - 33
|27
|9.
|Астерас
|23
|7
|5
|11
|31 - 33
|26
|10.
|Лариса
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|11.
|Волос
|22
|7
|4
|11
|21 - 36
|25
|12.
|Ламия
|23
|5
|10
|8
|17 - 28
|25
|13.
|Паниониос
|23
|4
|4
|15
|15 - 39
|16
|14.
|Панаитоликос
|22
|2
|7
|13
|17 - 36
|13
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