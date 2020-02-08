Греция: Суперлига 2019-2020
Паниониос
0:0
Конец матча
Стадион: Ниа Смирны
Ксанти
14' Желтая карточкаAristotle Karasalidis
45' Желтая карточкаSotiris Tsiloulis
51' Желтая карточкаGiannis Papanikolaou
66' Желтая карточкаМулин Тибо
68' Желтая карточкаLeandro Sosa I
82' Желтая карточкаGiannis Oikonomidis
90' Желтая карточкаКасадо Хорхе
12
Котник
Матиц
5
Dias
VII
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Касадо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Мулин ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
66'
68'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: +5 =4 -11Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ
Паниониос 1:1 Панаитоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панаитоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас
Ксанти Последние 20 матчей: +4 =3 -13Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос
Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ксанти: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|16
|6
|0
|45 - 9
|54
|2.
|ПАОК
|22
|16
|4
|2
|43 - 20
|52
|3.
|АЕК
|22
|12
|5
|5
|36 - 21
|41
|4.
|Панатинаикос
|22
|10
|7
|5
|27 - 19
|37
|5.
|Арис Салоники
|22
|8
|8
|6
|34 - 26
|32
|6.
|ОФИ
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|7.
|Ксанти
|23
|8
|4
|11
|20 - 30
|28
|8.
|Атромитос
|22
|7
|5
|10
|28 - 33
|26
|9.
|Лариса
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|10.
|Астерас
|22
|7
|4
|11
|30 - 32
|25
|11.
|Волос
|22
|7
|4
|11
|21 - 36
|25
|12.
|Ламия
|23
|5
|10
|8
|17 - 28
|25
|13.
|Паниониос
|23
|4
|4
|15
|15 - 39
|16
|14.
|Панаитоликос
|22
|2
|7
|13
|17 - 36
|13
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