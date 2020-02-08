Греция: Суперлига 2019-2020

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Паниониос
0:0
Конец матча

Стадион:
Ксанти
0'
14' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
45' Желтая карточка
Sotiris Tsiloulis
51' Желтая карточка
Giannis Papanikolaou
66' Желтая карточка
Мулин Тибо
68' Желтая карточка
Leandro Sosa I
82' Желтая карточка
Giannis Oikonomidis
90' Желтая карточка
Касадо Хорхе
90'+4
12
Котник
Матиц
13
Odysseas
Lymperakis
5
Dias
VII
14
Ставропулос
Димитрис
18
Vasilios
Rentzas
7
Корбос
Панайотис
77
Dimitrios
Emmanouilidis
16
Giannis
Oikonomidis
23
Sotiris
Tsiloulis
27
Giannis
Papanikolaou
10
Арабули
Бачана
1
Абад
Карлос
3
Баррьентос
Жан
4
Aristotle
Karasalidis
25
Leandro
Sosa
I
22
Касадо
Хорхе
8
Камара
Хасса
10
Джуричкович
Петар
7
Стургеон
Фабиу
12
Эдуардо
Тейшейра
28
Mehdi
Terki
87
Matias
Castro
II
Паниониос
4-1-4-1
Ксанти
3-5-2

Ход матча

14'
 
Aristotle Karasalidis
27'
 
Мулин Тибо
Баррьентос Жан
45'
Sotiris Tsiloulis
 
51'
Giannis Papanikolaou
 
66'
 
Мулин Тибо
68'
 
Leandro Sosa I
71'
 
William Douglas de Amorim1
Джуричкович Петар
79'
Nemanja Milojevic
Корбос Панайотис
 
82'
Giannis Oikonomidis
 
85'
 
Jordan Faucher
Стургеон Фабиу
85'
Frixos Grivas
Sotiris Tsiloulis
 
89'
Sofiane Sidi Ali
Dimitrios Emmanouilidis
 
90'
 
Касадо Хорхе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 23
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Арис Салоники 2:0 Паниониос Паниониос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ
Паниониос 1:1 Панаитоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос Панаитоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас
Ксанти Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:2 ОФИ Арис Салоники 1:0 Ксанти Ксанти 0:1 Панатинаикос
Арис Салоники 2:1 Ксанти Волос 1:3 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Ксанти 2:1 Лариса Астерас 5:0 Ксанти Ксанти 0:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 АЕК ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ксанти: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига
Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 16 6 0 45 - 9 54
2. ПАОК 22 16 4 2 43 - 20 52
3. АЕК 22 12 5 5 36 - 21 41
4. Панатинаикос 22 10 7 5 27 - 19 37
5. Арис Салоники 22 8 8 6 34 - 26 32
6. ОФИ 22 8 4 10 31 - 28 28
7. Ксанти 23 8 4 11 20 - 30 28
8. Атромитос 22 7 5 10 28 - 33 26
9. Лариса 23 6 8 9 24 - 31 26
10. Астерас 22 7 4 11 30 - 32 25
11. Волос 22 7 4 11 21 - 36 25
12. Ламия 23 5 10 8 17 - 28 25
13. Паниониос 23 4 4 15 15 - 39 16
14. Панаитоликос 22 2 7 13 17 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Sotiris Tsiloulis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Аристотел Карасалидис получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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