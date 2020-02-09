Греция: Суперлига 2019-2020

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АЕК
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Панатинаикос
0'
1:0
8' Гол
Араужо Серхио
38'
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
21
Враньеш
Огнен
24
Сварнас
Эфстратиос
3
Лопеш
Элдер
5
Шимански
Дамиан
6
Крстичич
Ненад
20
Манталос
Петрос
7
Верде
Даниэле
11
Араужо
Серхио
10
Ливайя
Марко
1
Диудис
Сократис
2
Йоханссон
Маттиас
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
12
Хацитеодоридис
Илиас
8
Донис
Христос
26
Ануар
Туами
17
Бех
Уффе
18
Бузукис
Яннис
11
Хадзийованнис
Анастасиос
99
Argyris
Kampetsis
АЕК
4-3-3
Панатинаикос
4-2-3-1

Ход матча

8'
Араужо Серхио
(Ливайя Марко)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Панаитоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос
Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос
Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики Панатинаикос 1:0 Астерас Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 3:2 АЕК ПАОК 2:2 Панатинаикос Панахаики 1:3 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Лариса

Последние игры между собой

АЕК: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Панатинаикос: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 17 6 0 46 - 9 57
2. ПАОК 23 17 4 2 47 - 20 55
3. АЕК 1:0 23 13 5 5 37 - 21 44
4. Панатинаикос 0:1 23 10 7 6 27 - 20 37
5. Арис Салоники 23 8 9 6 35 - 27 33
6. ОФИ 23 8 4 11 31 - 32 28
7. Ксанти 23 8 4 11 20 - 30 28
8. Астерас 23 7 5 11 31 - 33 26
9. Атромитос 23 7 5 11 28 - 34 26
10. Лариса 23 6 8 9 24 - 31 26
11. Волос 22 7 4 11 21 - 36 25
12. Ламия 23 5 10 8 17 - 28 25
13. Паниониос 23 4 4 15 15 - 39 16
14. Панаитоликос 22 2 7 13 17 - 36 13
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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