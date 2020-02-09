Греция: Суперлига 2019-2020
АЕК
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Панатинаикос
1:0
8' ГолАраужо Серхио
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ануар ТуамиПолузащитник
-
17 Бех УффеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Нодь ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захид ГайасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Donis
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +10 =6 -4Панаитоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =5 -4ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос
Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики Панатинаикос 1:0 Астерас Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 3:2 АЕК ПАОК 2:2 Панатинаикос Панахаики 1:3 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Лариса
Последние игры между собой
АЕК: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Панатинаикос: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|17
|6
|0
|46 - 9
|57
|2.
|ПАОК
|23
|17
|4
|2
|47 - 20
|55
|3.
|АЕК
|1:0
|23
|13
|5
|5
|37 - 21
|44
|4.
|Панатинаикос
|0:1
|23
|10
|7
|6
|27 - 20
|37
|5.
|Арис Салоники
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|6.
|ОФИ
|23
|8
|4
|11
|31 - 32
|28
|7.
|Ксанти
|23
|8
|4
|11
|20 - 30
|28
|8.
|Астерас
|23
|7
|5
|11
|31 - 33
|26
|9.
|Атромитос
|23
|7
|5
|11
|28 - 34
|26
|10.
|Лариса
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|11.
|Волос
|22
|7
|4
|11
|21 - 36
|25
|12.
|Ламия
|23
|5
|10
|8
|17 - 28
|25
|13.
|Паниониос
|23
|4
|4
|15
|15 - 39
|16
|14.
|Панаитоликос
|22
|2
|7
|13
|17 - 36
|13
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