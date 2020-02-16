Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕЛ Лимаcсол
1:1
Второй тайм: 73'
Омония
0'
1:0
18' Гол
Майдевац Андрия
1:1
41' Гол
Ботеак Эрик
73'

Ход матча

18'
Майдевац Андрия
1:0
41'
1:1
Ботеак Эрик

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7
АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 2:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 1:2 Неа Саламина Алки Ороклинис 1:5 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия
Омония Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис
Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос Аполлон 2:1 Омония Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 10
Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:1 Омония Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2:2 20 12 5 3 40 - 14 41
2. Омония 1:1 20 11 6 3 28 - 13 39
3. АПОЭЛ 20 11 5 4 35 - 13 38
4. Аполлон 20 10 2 8 32 - 26 32
5. АЕК Ларнака 1:0 20 8 7 5 34 - 25 31
6. АЕЛ Лимаcсол 1:1 20 7 6 7 22 - 24 27
7. Неа Саламина 2:2 20 7 4 9 24 - 32 25
8. Пафос 20 6 6 8 20 - 26 24
9. Олимпиакос Никосия 20 5 8 7 26 - 30 23
10. Эносис 20 4 7 9 25 - 39 19
11. Этникос Ахна 20 4 5 11 23 - 40 17
12. Докса Катокопия 0:1 20 2 5 13 11 - 38 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Майдевац Андрия бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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