Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕЛ Лимаcсол
1:1
Второй тайм: 73'
Омония
1:0
18' ГолМайдевац Андрия
1:1
41' ГолБотеак Эрик
Ход матча
18'
1:0
41'
1:1
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =5 -7АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 2:1 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 1:2 Неа Саламина Алки Ороклинис 1:5 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Пафос Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия
Омония Последние 20 матчей: +12 =5 -3Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис
Омония 3:0 Эрмис Арадиппу Эрмис Арадиппу 0:5 Омония Омония 0:0 Пафос Аполлон 2:1 Омония Омония 3:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 Омония Омония 2:0 Докса Катокопия Омония 0:0 АПОЭЛ Эносис 0:2 Омония Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:0 Омония Пафос 2:1 Омония Омония 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 2:2 Омония
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 10
АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:1 Омония Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2:2
|20
|12
|5
|3
|40 - 14
|41
|2.
|Омония
|1:1
|20
|11
|6
|3
|28 - 13
|39
|3.
|АПОЭЛ
|20
|11
|5
|4
|35 - 13
|38
|4.
|Аполлон
|20
|10
|2
|8
|32 - 26
|32
|5.
|АЕК Ларнака
|1:0
|20
|8
|7
|5
|34 - 25
|31
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:1
|20
|7
|6
|7
|22 - 24
|27
|7.
|Неа Саламина
|2:2
|20
|7
|4
|9
|24 - 32
|25
|8.
|Пафос
|20
|6
|6
|8
|20 - 26
|24
|9.
|Олимпиакос Никосия
|20
|5
|8
|7
|26 - 30
|23
|10.
|Эносис
|20
|4
|7
|9
|25 - 39
|19
|11.
|Этникос Ахна
|20
|4
|5
|11
|23 - 40
|17
|12.
|Докса Катокопия
|0:1
|20
|2
|5
|13
|11 - 38
|11
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