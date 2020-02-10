Греция: Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
1:1
Конец матча
Стадион: Панетоликос
Волос
19' Желтая карточкаФарлей Роса
1:0
42' ГолМунье Антони
45' Желтая карточкаManolis Tzanakakis
90' Желтая карточкаКасес Начо
90' Красная карточкаJorge Diaz1
90' Красная карточкаVasilios Mantzis
1:1
90' ГолStergios Dimopoulos
23
Kevin
I
17
Мунье
Антони
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
25
Дауда
Абиола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Kevin IЗащитник
-
17 Мунье АнтониПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Касес НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alberto Gallego
Ход матча
19'
42'
1:0
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Панаитоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8Панаитоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панаитоликос
Панаитоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Атромитос Панаитоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос
Волос Последние 20 матчей: +6 =5 -9Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос
Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|23
|17
|6
|0
|46 - 9
|57
|2.
|ПАОК
|23
|17
|4
|2
|47 - 20
|55
|3.
|АЕК
|23
|13
|5
|5
|37 - 21
|44
|4.
|Панатинаикос
|23
|10
|7
|6
|27 - 20
|37
|5.
|Арис Салоники
|23
|8
|9
|6
|35 - 27
|33
|6.
|ОФИ
|23
|8
|4
|11
|31 - 32
|28
|7.
|Ксанти
|23
|8
|4
|11
|20 - 30
|28
|8.
|Астерас
|23
|7
|5
|11
|31 - 33
|26
|9.
|Атромитос
|23
|7
|5
|11
|28 - 34
|26
|10.
|Волос
|23
|7
|5
|11
|22 - 37
|26
|11.
|Лариса
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|12.
|Ламия
|23
|5
|10
|8
|17 - 28
|25
|13.
|Паниониос
|23
|4
|4
|15
|15 - 39
|16
|14.
|Панаитоликос
|23
|2
|8
|13
|18 - 37
|14
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