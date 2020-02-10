Греция: Суперлига 2019-2020

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Панаитоликос
1:1
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
19' Желтая карточка
Фарлей Роса
1:0
42' Гол
Мунье Антони
45' Желтая карточка
Manolis Tzanakakis
90' Желтая карточка
Касес Начо
90' Красная карточка
Jorge Diaz1
90' Красная карточка
Vasilios Mantzis
1:1
90' Гол
Stergios Dimopoulos
90'+9
88
Фернандес
Хесус
27
Manolis
Tzanakakis
92
Шёстедт
Расмус
47
Alexandros
Malis
23
Kevin
I
17
Мунье
Антони
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
15
Juan
Alvarez3
7
Фарлей
Роса
25
Дауда
Абиола
1
Athanasios
Garavelis
44
Sergio
Chica
21
Ойконому
Евангелос
33
Stergios
Dimopoulos
2
Antonis
Dentakis
8
Муньис
Хуан
10
Гуаррочена
Икер
6
Цоканис
Тасос
3
Franco
Ferrari
9
Vasilios
Mantzis
18
Joaquin
Torres
Панаитоликос
4-2-3-1
Волос
3-5-2

Ход матча

19'
Фарлей Роса
 
42'
Мунье Антони
1:0
45'
Manolis Tzanakakis
 
65'
 
Касес Начо
Franco Ferrari
72'
 
Lefteris Lyratzis
Antonis Dentakis
74'
Таар Аймен
Juan Alvarez3
 
78'
 
Konstantinos Balogiannis
Цоканис Тасос
81'
Admir Bajrovic
Дауда Абиола
 
86'
Frederico Duarte
Мунье Антони
 
90'
 
Касес Начо
90'
Jorge Diaz1
 
90'
 
Vasilios Mantzis
90'
1:1
Stergios Dimopoulos

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Панаитоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Панаитоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панаитоликос
Панаитоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Атромитос Панаитоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос
Волос Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК Атромитос 0:0 Волос
Атромитос 0:2 Волос Волос 1:3 Ксанти Волос 0:3 Атромитос ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос

Последние игры между собой

Панаитоликос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Волос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос 3:2 Панаитоликос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 17 6 0 46 - 9 57
2. ПАОК 23 17 4 2 47 - 20 55
3. АЕК 23 13 5 5 37 - 21 44
4. Панатинаикос 23 10 7 6 27 - 20 37
5. Арис Салоники 23 8 9 6 35 - 27 33
6. ОФИ 23 8 4 11 31 - 32 28
7. Ксанти 23 8 4 11 20 - 30 28
8. Астерас 23 7 5 11 31 - 33 26
9. Атромитос 23 7 5 11 28 - 34 26
10. Волос 23 7 5 11 22 - 37 26
11. Лариса 23 6 8 9 24 - 31 26
12. Ламия 23 5 10 8 17 - 28 25
13. Паниониос 23 4 4 15 15 - 39 16
14. Панаитоликос 23 2 8 13 18 - 37 14
  • Второй тайм
  • 90'
    УДАЛЕНА! - Jorge Diaz получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Мунье Антони уходит, Frederico Duarte вместо него
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Manolis Tzanakakis получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Мунье Антони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Фарлей Роса получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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