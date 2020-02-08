Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Янг Бойз
1:0
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
1:0
10' Гол
Нсаме Жан-Пьер
31' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
31' Желтая карточка
Тома Бастьен
41' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
76' Желтая карточка
Фаччинетти Микаэль
77' Желтая карточка
Нгамале Муми
86' Желтая карточка
Масейрас Кентен
90'+7
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
21
Гарсия
Улиссес
7
Шпильман
Марвин
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
1
Митрюшкин
Антон
62
Масейрас
Кентен
4
Джуру
Йохан
30
Абделлауи
Аюб
45
Фаччинетти
Микаэль
7
Касами
Пайтим
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
11
Filip
Stojilkovic
Янг Бойз
4-4-2
Сьон
4-4-2

Ход матча

10'
Нсаме Жан-Пьер
(Фасснахт Кристиан)
1:0
14'
 
Бамер Жан
Джуру Йохан
31'
Нсаме Жан-Пьер
 
31'
 
Тома Бастьен
41'
Мартинс Кристофер
 
55'
 
Думбия Сейду
Filip Stojilkovic
75'
Сьерро Венсан
Шпильман Марвин
 
76'
 
Сонг Александр
Patrick3
76'
 
Фаччинетти Микаэль
77'
Нгамале Муми
 
80'
Оаро Гийом
Нсаме Жан-Пьер
 
86'
 
Масейрас Кентен
90'
Мамбимби Феликс
Фасснахт Кристиан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен
Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар
Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Сьон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига
Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 21 13 5 3 42 - 26 44
2. Санкт-Галлен 20 13 2 5 47 - 27 41
3. Базель 4:0 21 12 3 6 46 - 21 39
4. Серветт 20 9 6 5 32 - 19 33
5. Цюрих 0:4 21 9 4 8 26 - 40 31
6. Люцерн 20 7 3 10 22 - 29 24
7. Лугано 20 5 8 7 21 - 23 23
8. Сьон 0:1 21 5 5 11 27 - 40 20
9. Нёвшатель Ксамакс 20 2 9 9 22 - 35 15
10. Тун 20 3 3 14 18 - 43 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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