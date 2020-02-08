Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Сьон
1:0
10' ГолНсаме Жан-Пьер
31' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
31' Желтая карточкаТома Бастьен
41' Желтая карточкаМартинс Кристофер
76' Желтая карточкаФаччинетти Микаэль
77' Желтая карточкаНгамале Муми
86' Желтая карточкаМасейрас Кентен
23
Янко
Саиди
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
-
31 Patrick3Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
Ход матча
10'
14'
31'
31'
77'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +10 =4 -6Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен
Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Сьон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|21
|13
|5
|3
|42 - 26
|44
|2.
|Санкт-Галлен
|20
|13
|2
|5
|47 - 27
|41
|3.
|Базель
|4:0
|21
|12
|3
|6
|46 - 21
|39
|4.
|Серветт
|20
|9
|6
|5
|32 - 19
|33
|5.
|Цюрих
|0:4
|21
|9
|4
|8
|26 - 40
|31
|6.
|Люцерн
|20
|7
|3
|10
|22 - 29
|24
|7.
|Лугано
|20
|5
|8
|7
|21 - 23
|23
|8.
|Сьон
|0:1
|21
|5
|5
|11
|27 - 40
|20
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|20
|2
|9
|9
|22 - 35
|15
|10.
|Тун
|20
|3
|3
|14
|18 - 43
|12
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