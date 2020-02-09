Швейцария: Суперлига 2019-2020
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: АФГ Арена
Серветт
8' Желтая карточкаKoro Kone
13
Иттен
Седрик
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
20
Varol
Tasar
16
Юнг-Бин
Парк
18
Koro
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
-
22 Айети АдониНападающий
- Нападающий
-
-
53 Armin Abaz
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
16 Юнг-Бин ПаркПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
8'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =2 -5Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен
Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон Лугано 1:3 Санкт-Галлен Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Базель Санкт-Галлен 4:0 Тун Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Серветт Винтертур 2:0 Санкт-Галлен
Серветт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул
Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|21
|13
|5
|3
|42 - 26
|44
|2.
|Санкт-Галлен
|0:0
|21
|13
|3
|5
|47 - 27
|42
|3.
|Базель
|21
|12
|3
|6
|46 - 21
|39
|4.
|Серветт
|0:0
|21
|9
|7
|5
|32 - 19
|34
|5.
|Цюрих
|21
|9
|4
|8
|26 - 40
|31
|6.
|Люцерн
|1:0
|21
|8
|3
|10
|23 - 29
|27
|7.
|Лугано
|0:2
|21
|5
|8
|8
|21 - 25
|23
|8.
|Сьон
|21
|5
|5
|11
|27 - 40
|20
|9.
|Тун
|2:0
|21
|4
|3
|14
|20 - 43
|15
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|21
|2
|9
|10
|22 - 36
|15
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