Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Серветт
0'
8' Желтая карточка
Koro Kone
29'
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
23
Betim
Fazliji
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
13
Иттен
Седрик
10
Демирович
Эрмедин
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
5
Boris
Cespedes
8
Timothe
Cognat
9
Стеванович
Мирослав
20
Varol
Tasar
16
Юнг-Бин
Парк
18
Koro
Kone
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Koro Kone

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен
Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон Лугано 1:3 Санкт-Галлен Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Базель Санкт-Галлен 4:0 Тун Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Серветт Винтертур 2:0 Санкт-Галлен
Серветт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул
Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Серветт 0:1 Цюрих Серветт 0:0 Лугано Санкт-Галлен 3:1 Серветт Грасcхоппер 1:0 Серветт

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 21 13 5 3 42 - 26 44
2. Санкт-Галлен 0:0 21 13 3 5 47 - 27 42
3. Базель 21 12 3 6 46 - 21 39
4. Серветт 0:0 21 9 7 5 32 - 19 34
5. Цюрих 21 9 4 8 26 - 40 31
6. Люцерн 1:0 21 8 3 10 23 - 29 27
7. Лугано 0:2 21 5 8 8 21 - 25 23
8. Сьон 21 5 5 11 27 - 40 20
9. Тун 2:0 21 4 3 14 20 - 43 15
10. Нёвшатель Ксамакс 0:1 21 2 9 10 22 - 36 15
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Коне Коро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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