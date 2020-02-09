Швейцария: Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Люцерн
0:1
13' ГолВока Идриз
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
16
Сейду
Лео
91
Тафер
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
77 Матос РидерПолузащитник
- Нападающий
-
29 Darian MalesНападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Marco Burch
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
13'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс
Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Люцерн Последние 20 матчей: +9 =3 -8Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ Метан Mедиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия
Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Люцерн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Люцерн Кубок Люцерн 2:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Люцерн Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|21
|13
|5
|3
|42 - 26
|44
|2.
|Санкт-Галлен
|0:0
|21
|13
|3
|5
|47 - 27
|42
|3.
|Базель
|21
|12
|3
|6
|46 - 21
|39
|4.
|Серветт
|0:0
|21
|9
|7
|5
|32 - 19
|34
|5.
|Цюрих
|21
|9
|4
|8
|26 - 40
|31
|6.
|Люцерн
|1:0
|21
|8
|3
|10
|23 - 29
|27
|7.
|Лугано
|0:2
|21
|5
|8
|8
|21 - 25
|23
|8.
|Сьон
|21
|5
|5
|11
|27 - 40
|20
|9.
|Тун
|2:0
|21
|4
|3
|14
|20 - 43
|15
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|21
|2
|9
|10
|22 - 36
|15
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