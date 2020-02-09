Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Нёвшатель Ксамакс
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Люцерн
0'
0:1
13' Гол
Вока Идриз
30'
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
55
Джурич
Игорь
27
Джемайли
Арбенит
23
Mike
Gomes
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
16
Сейду
Лео
91
Тафер
Яннис
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
34
Silvan
Sidler
7
Ibrahima
N'Diaye
II
8
Нденге
Тсии-Виллиам
42
Вока
Идриз
77
Матос
Ридер
9
Марджиотта
Франческо
29
Darian
Males
Нёвшатель Ксамакс
3-4-1-2
Люцерн
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Вока Идриз
(Марджиотта Франческо)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс
Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Люцерн Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ Метан Mедиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия
Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Люцерн 3:1 Сьон Тун 0:2 Люцерн Базель 3:0 Люцерн Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 1:1 Люцерн Волен 0:4 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Люцерн: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Люцерн Кубок Люцерн 2:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Люцерн 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:3 Люцерн Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 21 13 5 3 42 - 26 44
2. Санкт-Галлен 0:0 21 13 3 5 47 - 27 42
3. Базель 21 12 3 6 46 - 21 39
4. Серветт 0:0 21 9 7 5 32 - 19 34
5. Цюрих 21 9 4 8 26 - 40 31
6. Люцерн 1:0 21 8 3 10 23 - 29 27
7. Лугано 0:2 21 5 8 8 21 - 25 23
8. Сьон 21 5 5 11 27 - 40 20
9. Тун 2:0 21 4 3 14 20 - 43 15
10. Нёвшатель Ксамакс 0:1 21 2 9 10 22 - 36 15
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Вока Идриз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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