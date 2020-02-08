Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
1:0
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion Зрители: 17884
Витесс
1:0
13' ПенальтиЛундквист Рамон-Паскаль
86' Желтая карточкаНуха Дико
11
Асоро
Йоэль
22
Пасвер
Ремко
30
Духи
Данило
36
Вруг
Патрик
20
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Kian Slor
-
46 Thomas Poll
-
-
36 Jan De Boer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Баязит БилалВратарь
- Вратарь
-
32 Акташ ЭзгюрЗащитник
-
17 Даса ЭлиэзерЗащитник
-
18 Гаек ТомашЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 11
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =6 -6ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген
Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +10 =3 -7АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс
Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|62 - 19
|50
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|4.
|Виллем II
|0:1 Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 24
|40
|5.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|45 - 26
|39
|6.
|Витесс
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|8.
|Гронинген
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 20
|32
|9.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 31
|29
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|32 - 29
|29
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|12.
|Твенте
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|27 - 49
|23
|14.
|Эммен
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 38
|22
|15.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|16.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|22
|6
|3
|13
|21 - 47
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 51
|12
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