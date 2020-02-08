Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 17884
Витесс
0'
1:0
13' Пенальти
Лундквист Рамон-Паскаль
86' Желтая карточка
Нуха Дико
90'+6
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
6
Матусива
Азор
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Постема
Романо
11
Асоро
Йоэль
22
Пасвер
Ремко
2
Леливелд
Юлиан
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
5
Кларк
Макс
8
Тронстад
Сондре
10
Базур
Рихедли
36
Вруг
Патрик
14
Таннан
Уссама
9
Матавж
Тим
20
Нуха
Дико
Гронинген
4-4-2
Витесс
4-3-3

Ход матча

13'
Лундквист Рамон-Паскаль
1:0
46'
 
Грот Джей-Рой
Вруг Патрик
48'
Редан Дайшон
Постема Романо
 
71'
 
Бёйтинк Томас
Матавж Тим
80'
Эль-Мессауди Ахмед
Асоро Йоэль
 
86'
 
Нуха Дико
87'
 
Бренет Джошуа
Кларк Макс
90'
Итакура Ко
Хрустиц Айдин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 11
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген
Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс
Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Витесс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Витесс 1:2 Гронинген Эредивизие Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие
Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 16 2 3 62 - 19 50
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
4. Виллем II 0:1 Заявка 22 12 4 6 31 - 24 40
5. ПСВ 1:0 Заявка 22 11 6 5 45 - 26 39
6. Витесс Заявка 22 10 5 7 36 - 27 35
7. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
8. Гронинген Заявка 22 9 5 8 24 - 20 32
9. Хераклес Заявка 22 8 5 9 35 - 31 29
10. Херенвен 0:0 Заявка 22 7 8 7 32 - 29 29
11. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
12. Твенте Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
13. Фортуна Ситтард Заявка 22 6 5 11 27 - 49 23
14. Эммен Заявка 21 6 4 11 22 - 38 22
15. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
16. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 22 6 3 13 21 - 47 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк 0:0 Заявка 22 3 3 16 23 - 51 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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