Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Херенвен
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
21' Желтая карточка
Ван Ойен Петер
51'
23
Беднарек
Филип
16
Ван
Рейн
Рикардо
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
2
Флоранюс
Шерел
21
Конголо
Родни
6
Файк
Хишам
20
Верман
Йоэй
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Одгор
Йенс
8
Эджук
Чидера
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
20
Брюнс
Томас
6
Пост
Данни
8
Ван
Ойен
Петер
10
Опоку
Джонатан
29
Дарфалу
Усама
15
Синклейр
Джером
Херенвен
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

21'
 
Ван Ойен Петер
46'
 
Замора Джон
Синклейр Джером

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен
Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера Херенвен 1:1 Хераклес Херенвен 2:0 Рода Херенвен 1:2 Виллем II Ваалвейк 1:3 Херенвен Херенвен 3:2 Витесс ПСВ 2:1 Херенвен Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Херенвен 1:0 Аякс Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:3 Херенвен
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк
Витесс 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
ВВВ-Венло: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Херенвен Эредивизие
Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Кубок Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Херенвен Кубок ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Херенвен 5:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:4 Херенвен Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 16 2 3 62 - 19 50
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
4. Виллем II 0:1 Заявка 22 12 4 6 31 - 24 40
5. ПСВ 1:0 Заявка 22 11 6 5 45 - 26 39
6. Витесс Заявка 22 10 5 7 36 - 27 35
7. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
8. Гронинген Заявка 22 9 5 8 24 - 20 32
9. Хераклес Заявка 22 8 5 9 35 - 31 29
10. Херенвен 0:0 Заявка 22 7 8 7 32 - 29 29
11. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
12. Твенте Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
13. Фортуна Ситтард Заявка 22 6 5 11 27 - 49 23
14. Эммен Заявка 21 6 4 11 22 - 38 22
15. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
16. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 22 6 3 13 21 - 47 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк 0:0 Заявка 22 3 3 16 23 - 51 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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