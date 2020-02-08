Голландия: Эредивизие 2019-2020
Херенвен
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Абе Ленстра
ВВВ-Венло
21' Желтая карточкаВан Ойен Петер
18
Ботман
Свен
20
Верман
Йоэй
14
Кум
Кристиан
20
Брюнс
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Доан Ван ХауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Брюин ДжордиНападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гельми РойЗащитник
-
19 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен
Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера Херенвен 1:1 Хераклес Херенвен 2:0 Рода Херенвен 1:2 Виллем II Ваалвейк 1:3 Херенвен Херенвен 3:2 Витесс ПСВ 2:1 Херенвен Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген АЗ Алкмаар 2:4 Херенвен Херенвен 1:0 Аякс Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:3 Херенвен
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =3 -12ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк
Витесс 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Виллем II 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
ВВВ-Венло: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Кубок Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Херенвен Кубок ВВВ-Венло 0:3 Херенвен Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Херенвен 5:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:4 Херенвен Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|62 - 19
|50
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|4.
|Виллем II
|0:1 Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 24
|40
|5.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|45 - 26
|39
|6.
|Витесс
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|8.
|Гронинген
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 20
|32
|9.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 31
|29
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|32 - 29
|29
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|12.
|Твенте
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|27 - 49
|23
|14.
|Эммен
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 38
|22
|15.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|16.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|22
|6
|3
|13
|21 - 47
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 51
|12
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