Голландия: Эредивизие 2019-2020

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ПСВ
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
32' Гол
Дюмфрис Дензел
57'
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
68
Родригес
Рикардо
24
Ихаттарен
Мохаммед
18
Росарио
Пабло
8
Хендрикс
Йоррит
19
Гакпо
Коди
30
Томас
Райян
14
Ламмерс
Сэм
1
Велленройтер
Тимон
26
Ниукоп
Барт
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
17
Саддики
Дрис
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
ПСВ
4-4-1-1
Виллем II
4-3-3

Ход матча

32'
Дюмфрис Дензел
(Шваб Даниэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ
ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Гелдерс Венендалсе 1:2 ПСВ Фейеноорд 3:1 ПСВ ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II
Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Виллем II 2:1 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие
ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига ПСВ 2:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 0:1 ПСВ Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 16 2 3 62 - 19 50
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
4. Виллем II 0:1 Заявка 22 12 4 6 31 - 24 40
5. ПСВ 1:0 Заявка 22 11 6 5 45 - 26 39
6. Витесс Заявка 22 10 5 7 36 - 27 35
7. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
8. Гронинген Заявка 22 9 5 8 24 - 20 32
9. Хераклес Заявка 22 8 5 9 35 - 31 29
10. Херенвен 0:0 Заявка 22 7 8 7 32 - 29 29
11. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
12. Твенте Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
13. Фортуна Ситтард Заявка 22 6 5 11 27 - 49 23
14. Эммен Заявка 21 6 4 11 22 - 38 22
15. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
16. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 22 6 3 13 21 - 47 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк 0:0 Заявка 22 3 3 16 23 - 51 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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