Голландия: Эредивизие 2019-2020
1:0
32' ГолДюмфрис Дензел
19
Гакпо
Коди
30
Томас
Райян
14
Ламмерс
Сэм
26
Ниукоп
Барт
17
Саддики
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
-
14 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
56 Мадуэке НониНападающий
-
Главный тренер: Фабер Эрнест
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +4 =6 -10Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =4 -5Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II
Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига ПСВ 2:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 0:1 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|62 - 19
|50
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|4.
|Виллем II
|0:1 Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 24
|40
|5.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|45 - 26
|39
|6.
|Витесс
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|8.
|Гронинген
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 20
|32
|9.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 31
|29
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|32 - 29
|29
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|12.
|Твенте
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|27 - 49
|23
|14.
|Эммен
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 38
|22
|15.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|16.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|22
|6
|3
|13
|21 - 47
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 51
|12
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