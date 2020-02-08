Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Дижон
2:2
Перерыв

Стадион:
Нант
0'
1:0
14' Гол
Мавидиди Стефи
1:1
20' Гол
Саймон Мозес
2:1
24' Гол
Тавареш Жулио
2:2
34' Гол в свои ворота
Альфонс Микаэль
35' Желтая карточка
Руис Перси
16
Гомис
Альфред
2
Альфонс
Микаэль
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
27
Мендиль
Хамза
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
9
Мавидиди
Стефи
10
Бензия
Яссин
21
Шуиар
Мунир
11
Тавареш
Жулио
1
Лафон
Альбан
33
Руис
Перси
20
Жиротто
Андрей
13
Вагё
Молла
3
Уэсли
Мусташ
17
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
11
Абейд
Мехди
32
Бамба
Кадер
28
Эмон
Рено
27
Саймон
Мозес
Дижон
4-2-3-1
Нант
4-4-2

Ход матча

14'
Мавидиди Стефи
(Тавареш Жулио)
1:0
20'
1:1
Саймон Мозес
(Луза Имран)
24'
Тавареш Жулио
(Мавидиди Стефи)
2:1
34'
2:2
Альфонс Микаэль
35'
 
Руис Перси
43'
 
Туре Абдулайе
Саймон Мозес

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон
Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон
Нант Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион
Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант

Последние игры между собой

Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Нант: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Нант 1:0 Дижон Лига 1 Нант 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Дижон Лига 1
Дижон 1:0 Нант Лига 1 Нант 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Нант Лига 1 Дижон 3:1 Нант Лига 2 Нант 2:0 Дижон Лига 2 Нант 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Нант Лига 2 Нант 0:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Дижон Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн 0:0 Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монпелье Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
6. Ницца 1:1 Заявка 24 9 7 8 34 - 32 34
7. Страсбург Заявка 23 10 3 10 28 - 28 33
8. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
9. Реймс Заявка 23 8 9 6 22 - 16 33
10. Нант 2:2 Заявка 24 10 3 11 24 - 26 33
11. Монако 0:1 Заявка 24 9 5 10 38 - 40 32
12. Бордо 0:1 Заявка 24 8 7 9 31 - 26 31
13. Анже Заявка 24 8 6 10 24 - 32 30
14. Брест 0:0 Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
15. Метц 1:0 Заявка 24 7 9 8 24 - 30 30
16. Сент-Этьен Заявка 23 8 4 11 25 - 37 28
17. Дижон 2:2 Заявка 24 6 7 11 21 - 28 25
18. Амьен 1:0 Заявка 24 5 8 11 25 - 41 23
19. Ним 1:1 Заявка 24 5 7 12 22 - 37 22
20. Тулуза Заявка 24 3 4 17 21 - 49 13
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Дижон: 59%, Нант: 41%.
  • Травма, повреждение
    50'
    Уэсли Мусташ возвращается на поле.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Уэсли Мусташ получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Уэсли Мусташ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    48'
    Тавареш Жулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Тавареш Жулио из команды Дижон нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • 47'
    Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Безумный фол. Абейд Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Бензия Яссин
  • 45'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Дижон: 57%, Нант: 43%.
  • 45'
    Шуиар Мунир имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!
  • 45'
    Плохо играет Эмон Рено - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 45'
    Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Туре Абдулайе из команды Нант играет слишком грубо. Бензия Яссин оказался на газоне.
  • 44'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Саймон Мозес получил травму и заменен. Туре Абдулайе выходит на поле.
  • 43'
    Нант контролирует мяч.
  • 42'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лаутоа Веслей из команды Дижон подает, но толку не вышло.
  • Угловой
    42'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой справа.
  • 42'
    Блас Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 42'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Альфонс Микаэль и Амальфитано Ромен из команды Дижон.
  • 41'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мавидиди Стефи
  • 40'
    Контроль мяча: Дижон: 54%, Нант: 46%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Саймон Мозес возвращается на поле.
  • 39'
    Луза Имран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Описание гола
    37'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    36'
    Лаутоа Веслей из команды Дижон в офсайде
  • 36'
    Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Луза Имран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
  • Желтая карточка
    35'
    Руис Перси получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Руис Перси грубо играет против соперника. Пострадал Шуиар Мунир
  • 35'
    Контроль мяча: Дижон: 53%, Нант: 47%.
  • Описание гола
    34'
    ГООООООООЛ - Альфонс Микаэль очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Угловой
    34'
    Абейд Мехди из команды Нант подал угловой справа.
  • 33'
    Руис Перси из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 33'
    Нант контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 32'
    Пространство открывается для Бензия Яссин, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 32'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Бензия Яссин, обходя своих соперников
  • 31'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 30'
    Как она упустила момент!?! Тавареш Жулио имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 30'
    ШАНС! Тавареш Жулио вышел один-на-один с голкипером...
  • 30'
    Амальфитано Ромен делает длинную передачу вперед
  • 30'
    Контроль мяча: Дижон: 54%, Нант: 46%.
  • 29'
    Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках
  • 29'
    Бамба Кадер из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 29'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Шуиар Мунир из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Луза Имран наказан за толчок Лаутоа Веслей
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Дижон: 58%, Нант: 42%.
  • 24'
    Мавидиди Стефи сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
  • 24'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 24'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Дижон контролирует мяч.
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Гомис Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    21'
    Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Луза Имран сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Саймон Мозес изменил счет на табло!
  • 20'
    ШАНС! Саймон Мозес вышел один-на-один с голкипером...
  • 20'
    Луза Имран из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Эмон Рено из команды Нант нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • 20'
    Вагё Молла из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Дижон: 60%, Нант: 40%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 18'
    Шуиар Мунир из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 18'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Дижон контролирует мяч.
  • 17'
    Бамба Кадер из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Нант начинает контратаку
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Дижон контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Дижон: 57%, Нант: 43%.
  • 14'
    Тавареш Жулио сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    ГОЛ! - Мавидиди Стефи из команды Дижон забивает - мяч рикошетом прошел мимо вратаря.
  • 14'
    Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 14'
    Тавареш Жулио из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 14'
    Дижон контролирует мяч.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Дижон контролирует мяч.
  • 11'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Назначен штрафной. Пострадал Амальфитано Ромен, его свалил Абейд Мехди.
  • 10'
    Руис Перси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Шуиар Мунир из команды Дижон подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: Дижон: 55%, Нант: 45%.
  • 10'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 8'
    Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Манга Экеле из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Эмон Рено
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Блас Людовик из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 7'
    Луза Имран наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 7'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках
  • 7'
    Шуиар Мунир из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Альфонс Микаэль и Шуиар Мунир из команды Дижон.
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 5'
    Шанс получает Тавареш Жулио из команды Дижон, но удар головой идет мимо
  • 5'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Дижон: 70%, Нант: 30%.
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Уэсли Мусташ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Бензия Яссин из команды Дижон подал угловой справа.
  • 4'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 4'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Дижон контролирует мяч.
  • 1'
    Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Эмон Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Эмон Рено из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мавидиди Стефи
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 2:2 Нант
Дижон
31.4% (49)
Ничья
42.3% (66)
Нант
26.3% (41)
1:1 Ничья
35.9% (56)
1:0 Дижон
17.9% (28)
0:1 Нант
13.5% (21)
2:1 Дижон
12.8% (20)
1:2 Нант
11.5% (18)
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