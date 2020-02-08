Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Уэсли Мусташ возвращается на поле.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Уэсли Мусташ получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Уэсли Мусташ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Тавареш Жулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Шуиар Мунир имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

45' Плохо играет Эмон Рено - неудачный вынос, и мяч у соперниц

45' Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Блас Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Альфонс Микаэль из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матч возобновлен

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Руис Перси получил желтую карточку от судьи

34' ГООООООООЛ - Альфонс Микаэль очень расстроена, так как забила в свои ворота!

33' Руис Перси из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Удар от ворот произведет Нант

32' Пространство открывается для Бензия Яссин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бензия Яссин , обходя своих соперников

31' Удар от ворот произведет Нант

30' Как она упустила момент!?! Тавареш Жулио имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

29' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

29' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Шуиар Мунир из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!

23' Матч возобновлен

21' Гомис Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Г О О О О Л - Саймон Мозес изменил счет на табло!

19' Удар от ворот произведет Нант

18' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бамба Кадер из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Тавареш Жулио из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Руис Перси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Альфонс Микаэль из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Дижон

8' Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Луза Имран наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

7' Нант имеет хороший шанс забить.

7' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

6' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Нант

5' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Уэсли Мусташ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Мавидиди Стефи из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Нант имеет хороший шанс забить.

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эмон Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дижон начинает с центра поля