Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
2:2
Перерыв
Стадион: Стад Гастон Жерар
Нант
1:0
14' ГолМавидиди Стефи
1:1
20' ГолСаймон Мозес
2:1
24' ГолТавареш Жулио
2:2
34' Гол в свои воротаАльфонс Микаэль
35' Желтая карточкаРуис Перси
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
10
Бензия
Яссин
21
Шуиар
Мунир
33
Руис
Перси
13
Вагё
Молла
17
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
11
Абейд
Мехди
32
Бамба
Кадер
28
Эмон
Рено
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Руис ПерсиЗащитник
- Защитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Защитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
25 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
21 Крхин РенеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Bridge Ndilu
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
20'
1:1
24'
2:1
34'
2:2
35'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон
Нант Последние 20 матчей: +8 =1 -11Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион
Последние игры между собой
Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Нант: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монпелье
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|6.
|Ницца
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 32
|34
|7.
|Страсбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|9.
|Реймс
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|22 - 16
|33
|10.
|Нант
|2:2 Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 26
|33
|11.
|Монако
|0:1 Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|12.
|Бордо
|0:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 32
|30
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|15.
|Метц
|1:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 30
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 37
|28
|17.
|Дижон
|2:2 Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 28
|25
|18.
|Амьен
|1:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|25 - 41
|23
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|24
|5
|7
|12
|22 - 37
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 49
|13
Дижон
31.4% (49)
Ничья
42.3% (66)
Нант
26.3% (41)
1:1 Ничья
35.9% (56)
1:0 Дижон
17.9% (28)
0:1 Нант
13.5% (21)
2:1 Дижон
12.8% (20)
1:2 Нант
11.5% (18)
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