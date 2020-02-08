Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
2:1
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
Мехелен
1:0
2' ГолЭппель Мартон
2:0
5' ГолХотич Дино
2:1
10' ГолВанлерберге Йорди
26' Желтая карточкаПейре Тибо
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Фостер ЛайлПолузащитник
-
28 Alimani GoryПолузащитник
- Нападающий
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Issa Kabore
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
2'
1:0
5'
2:0
10'
26'
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге
Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =3 -9Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар Кёльн 2:2 Мехелен
Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мехелен 1:0 Остенде Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|24
|17
|6
|1
|51 - 11
|57
|2.
|Гент
|25
|14
|7
|4
|51 - 26
|49
|3.
|Ройал Антверпен
|24
|13
|6
|5
|43 - 28
|45
|4.
|Шарлеруа
|24
|12
|8
|4
|41 - 19
|44
|5.
|Стандард
|24
|12
|5
|7
|43 - 29
|41
|6.
|Генк
|24
|11
|4
|9
|37 - 34
|37
|7.
|Мехелен
|1:2
|24
|10
|4
|10
|34 - 40
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|25
|10
|4
|11
|37 - 37
|34
|9.
|Андерлехт
|25
|8
|10
|7
|29 - 26
|34
|10.
|Сент-Трюйден
|3:2
|25
|9
|5
|11
|30 - 42
|32
|11.
|Мускрон-Перювельз
|0:1
|25
|6
|9
|10
|31 - 36
|27
|12.
|Кортрейк
|24
|7
|5
|12
|33 - 39
|26
|13.
|Эйпен
|2:3
|25
|7
|5
|13
|22 - 38
|26
|14.
|Остенде
|1:0
|25
|7
|3
|15
|25 - 44
|24
|15.
|Васланд-Беверен
|24
|5
|5
|14
|19 - 48
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|2:1
|25
|4
|2
|19
|22 - 51
|14
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