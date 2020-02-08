Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Серкль Брюгге
2:1
Перерыв

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
2' Гол
Эппель Мартон
2:0
5' Гол
Хотич Дино
2:1
10' Гол
Ванлерберге Йорди
26' Желтая карточка
Пейре Тибо
99
Lennart
Moser
41
Бьянкон
Жулиан
35
Dimitar
Velkovski
22
Дибала
Кауадио
3
Dimitrios
Chatziisaias
7
Азар
Килиан
8
Петерс
Стеф
10
Хотич
Дино
18
Кулибали
Лассана
20
Оггас
Кевин
19
Эппель
Мартон
1
Кастро
Брам
2
Jules
van
Cleemput
5
Свинкелс
Арьян
23
Пейре
Тибо
22
Коррин
Александр
8
Кайя
Онур
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
30
Ванлерберге
Йорди
10
Де
Камарго
Игор
11
Сторм
Никола
Серкль Брюгге
4-5-1
Мехелен
4-4-2

Ход матча

2'
Эппель Мартон
1:0
5'
Хотич Дино
2:0
10'
2:1
Ванлерберге Йорди
26'
 
Пейре Тибо

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге
Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Мехелен 0:3 Гент Мехелен 2:3 Стандард Мехелен 1:5 АЗ Алкмаар Кёльн 2:2 Мехелен
Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мехелен 1:0 Остенде Брюгге 3:0 Мехелен Мехелен 1:1 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Мехелен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:3 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
Серкль Брюгге 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мехелен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 24 17 6 1 51 - 11 57
2. Гент 25 14 7 4 51 - 26 49
3. Ройал Антверпен 24 13 6 5 43 - 28 45
4. Шарлеруа 24 12 8 4 41 - 19 44
5. Стандард 24 12 5 7 43 - 29 41
6. Генк 24 11 4 9 37 - 34 37
7. Мехелен 1:2 24 10 4 10 34 - 40 34
8. Зульте-Варегем 25 10 4 11 37 - 37 34
9. Андерлехт 25 8 10 7 29 - 26 34
10. Сент-Трюйден 3:2 25 9 5 11 30 - 42 32
11. Мускрон-Перювельз 0:1 25 6 9 10 31 - 36 27
12. Кортрейк 24 7 5 12 33 - 39 26
13. Эйпен 2:3 25 7 5 13 22 - 38 26
14. Остенде 1:0 25 7 3 15 25 - 44 24
15. Васланд-Беверен 24 5 5 14 19 - 48 20
16. Серкль Брюгге 2:1 25 4 2 19 22 - 51 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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