Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
1:1
Перерыв
Стадион: Альянц Ривьера
Ним
1:0
6' ГолКлод Алексис
31' Желтая карточкаМартинеc Пабло
33' Желтая карточкаН'Соки Стэнли
1:1
43' ГолЛандре Лоик
44' Undefined phrase: football_event_Филиппото Ромен
18
Клод
Алексис
28
Будауи
Хишем
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
25
Ру
Нолан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Клод АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
31'
33'
43'
1:1
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн
Ним Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним
Последние игры между собой
Ницца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монпелье
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|6.
|Ницца
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 32
|34
|7.
|Страсбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|9.
|Реймс
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|22 - 16
|33
|10.
|Нант
|2:2 Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 26
|33
|11.
|Монако
|0:1 Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|12.
|Бордо
|0:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 32
|30
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|15.
|Метц
|1:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 30
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 37
|28
|17.
|Дижон
|2:2 Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 28
|25
|18.
|Амьен
|1:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|25 - 41
|23
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|24
|5
|7
|12
|22 - 37
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 49
|13
Ницца
88.5% (138)
Ничья
10.3% (16)
Ним
1.3% (2)
2:1 Ницца
34.6% (54)
1:0 Ницца
23.1% (36)
2:0 Ницца
22.4% (35)
1:1 Ничья
7.7% (12)
3:1 Ницца
4.5% (7)
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