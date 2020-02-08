Франция: Лига 1 2019-2020

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Ницца
1:1
Перерыв

Стадион:
Ним
0'
1:0
6' Гол
Клод Алексис
31' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
33' Желтая карточка
Н'Соки Стэнли
1:1
43' Гол
Ландре Лоик
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Филиппото Ромен
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
21
Данило
Барбоза
4
Dante
Bonfim1
2
Н'Соки
Стэнли
18
Клод
Алексис
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
8
Лис-Мелу
Пьерр
28
Будауи
Хишем
9
Дольберг
Каспер
7
Маолида
Мизиан
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
12
Фомба
Ламин
6
Сарр
Сиди
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
25
Ру
Нолан
Ницца
4-3-3
Ним
4-2-3-1

Ход матча

6'
Клод Алексис
(Маолида Мизиан)
1:0
31'
 
Мартинеc Пабло
33'
Н'Соки Стэнли
 
43'
1:1
Ландре Лоик
(Бенрау Яссин)
44'
 
Филиппото Ромен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн
Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль
Ним Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним
Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ницца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ним 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ницца Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн 0:0 Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монпелье Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
6. Ницца 1:1 Заявка 24 9 7 8 34 - 32 34
7. Страсбург Заявка 23 10 3 10 28 - 28 33
8. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
9. Реймс Заявка 23 8 9 6 22 - 16 33
10. Нант 2:2 Заявка 24 10 3 11 24 - 26 33
11. Монако 0:1 Заявка 24 9 5 10 38 - 40 32
12. Бордо 0:1 Заявка 24 8 7 9 31 - 26 31
13. Анже Заявка 24 8 6 10 24 - 32 30
14. Брест 0:0 Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
15. Метц 1:0 Заявка 24 7 9 8 24 - 30 30
16. Сент-Этьен Заявка 23 8 4 11 25 - 37 28
17. Дижон 2:2 Заявка 24 6 7 11 21 - 28 25
18. Амьен 1:0 Заявка 24 5 8 11 25 - 41 23
19. Ним 1:1 Заявка 24 5 7 12 22 - 37 22
20. Тулуза Заявка 24 3 4 17 21 - 49 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Ним
Ницца
88.5% (138)
Ничья
10.3% (16)
Ним
1.3% (2)
2:1 Ницца
34.6% (54)
1:0 Ницца
23.1% (36)
2:0 Ницца
22.4% (35)
1:1 Ничья
7.7% (12)
3:1 Ницца
4.5% (7)
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