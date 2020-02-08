Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ним , будет отменен из-за фола.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Плохо играет Бюрнер Патрик - неудачный вынос, и мяч у соперниц

43' Ферхат Зинедин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

41' Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Ницца

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Ферхат Зинедин получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ру Нолан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

37' Филиппото Ромен из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

35' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

35' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Тюрам-Ульен Хефрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Матч возобновлен

34' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Н'Соки Стэнли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи

30' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хорошая попытка от Дольберг Каспер , был неплохой удар, но вратарь спас

26' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Ницца

22' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Ним имеет хороший шанс забить.

18' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Ницца

16' Бенрау Яссин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

15' Удар от ворот произведет Ним

15' Дольберг Каспер из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

14' Удар от ворот произведет Ницца

13' Бенрау Яссин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Н'Соки Стэнли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

10' Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Ницца

9' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Клод Алексис изменил счет на табло!

6' Хорошие скиллы дриблинга показывает Клод Алексис , обходя своих соперников

5' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Ницца

2' Мигель Флориан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

2' Будауи Хишем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Данило Барбоза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Плохо играет Бенитес Вальтер - неудачный вынос, и мяч у соперниц

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля