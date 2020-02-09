Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
3:0
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Реймс
45' Желтая карточкаЛьенар Димитри
1:0
50' ГолДжику Александр
67' Желтая карточкаEl Bilal Toure
78' Желтая карточкаДумбия Мусса
2:0
82' ГолУорис Маджид
3:0
90' ПенальтиЛала Кенни
27
Лала
Кенни
20
Зохи
Люсьен
13
Камара
Ассан
11
Диа
Булайе
25
Думбия
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Камара АссанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Диуф ЙеваннВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Фокет ТомасНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
45'
50'
67'
78'
82'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 6
-
9 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =0 -9Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург
Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург
Реймс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 27
|37
|6.
|Страсбург
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|31 - 28
|36
|7.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|40 - 40
|35
|8.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|33 - 26
|34
|9.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|25 - 27
|33
|11.
|Ницца
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|34 - 34
|33
|12.
|Реймс
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|22 - 19
|33
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 32
|30
|14.
|Брест
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|25 - 38
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|24 - 32
|27
|17.
|Дижон
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 29
|25
|18.
|Ним
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 37
|24
|19.
|Амьен
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|25 - 43
|20
|20.
|Тулуза
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 49
|13
Страсбург
70.7% (111)
Ничья
24.2% (38)
Реймс
5.1% (8)
1:0 Страсбург
33.1% (52)
2:1 Страсбург
29.9% (47)
1:1 Ничья
19.7% (31)
2:0 Страсбург
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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