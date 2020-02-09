Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Страсбург заслуженно побеждает в отличном матче

94' Г О О О О Л - Лала Кенни из команды Страсбург забивает с точки!

93' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Хорошие скиллы дриблинга показывает Мотиба Лебо , обходя своих соперников

92' Удар от ворот произведет Страсбург

91' Что за промах! У Абдельамид Юнис была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

91' Кароль Лионель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Льенар Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает пас, но мяч был заблокирован.

85' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Абдельамид Юнис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

79' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Думбия Мусса получил желтую карточку от судьи

77' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Дисаси Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Кароль Лионель из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

77' Великолепное видение игры демонстрирует Дисаси Аксель из команды Реймс , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

77' Кароль Лионель из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

75' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Томассон Адриен разрезает оборону соперника отличным пасом

71' Великолепное видение игры демонстрирует Митрович Стефан из команды Страсбург , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

71' Хорошие скиллы дриблинга показывает El Bilal Toure , обходя своих соперников

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

70' Хорошие скиллы дриблинга показывает Камара Ассан , обходя своих соперников

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Дисаси Аксель получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Дисаси Аксель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Льенар Димитри ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

68' Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' El Bilal Toure совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Дисаси Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Томассон Адриен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

65' Леметр Николя ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

65' Уорис Маджид из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Реймс

60' Зохи Люсьен не смог попасть в створ ударом издали

60' Хорошие скиллы дриблинга показывает Зохи Люсьен , обходя своих соперников

60' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

60' Тактическая замена. Ромао Алаиксис уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

57' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Конан Гислен из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ажорк Людовик из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

54' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Страсбург

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Страсбург будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Хорошие скиллы дриблинга показывает Уорис Маджид , обходя своих соперников

49' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Игрок команды Реймс делает передачу за спину защиты, но один из противников перехватил мяч.

47' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля