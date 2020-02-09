Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Страсбург
3:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
45' Желтая карточка
Льенар Димитри
1:0
50' Гол
Джику Александр
67' Желтая карточка
El Bilal Toure
78' Желтая карточка
Думбия Мусса
2:0
82' Гол
Уорис Маджид
3:0
90' Пенальти
Лала Кенни
90'+5
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
24
Джику
Александр
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
18
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
8
Уорис
Маджид
26
Томассон
Адриен
20
Зохи
Люсьен
25
Ажорк
Людовик
16
Леметр
Николя
13
Камара
Ассан
6
Дисаси
Аксель
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
4
Ромао
Алаиксис
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
11
Диа
Булайе
34
El
Bilal
Toure
25
Думбия
Мусса
Страсбург
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

Ход матча

45'
Льенар Димитри
 
50'
Джику Александр
(Митрович Стефан)
1:0
60'
 
Мбюкю Натанаэль
Ромао Алаиксис
67'
 
El Bilal Toure
73'
Беллегард Жанрикне
Зохи Люсьен
 
73'
 
Кутеса Дерек
El Bilal Toure
78'
 
Думбия Мусса
79'
 
Манетси Маршал
Кассама Морету
81'
Симакан Мохамед
Томассон Адриен
 
82'
Уорис Маджид
(Ажорк Людовик)
2:0
90'
Мотиба Лебо
Ажорк Людовик
 
90'
Лала Кенни
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург
Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург
Реймс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ
Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Реймс 0:0 Страсбург Кубок лиги Реймс 0:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Страсбург Лига 1
Страсбург 3:3 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:2 Реймс Лига 2 Страсбург 3:2 Реймс Лига 2 Реймс 4:1 Страсбург Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монпелье Заявка 24 10 7 7 32 - 27 37
6. Страсбург Заявка 24 11 3 10 31 - 28 36
7. Монако Заявка 24 10 5 9 40 - 40 35
8. Бордо Заявка 24 9 7 8 33 - 26 34
9. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
10. Нант Заявка 24 10 3 11 25 - 27 33
11. Ницца Заявка 24 9 6 9 34 - 34 33
12. Реймс Заявка 24 8 9 7 22 - 19 33
13. Анже Заявка 24 8 6 10 24 - 32 30
14. Брест Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
15. Сент-Этьен Заявка 24 8 4 12 25 - 38 28
16. Метц Заявка 24 6 9 9 24 - 32 27
17. Дижон Заявка 24 6 7 11 22 - 29 25
18. Ним Заявка 24 6 6 12 24 - 37 24
19. Амьен Заявка 24 4 8 12 25 - 43 20
20. Тулуза Заявка 24 3 4 17 21 - 49 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 3:0 Реймс
Страсбург
70.7% (111)
Ничья
24.2% (38)
Реймс
5.1% (8)
1:0 Страсбург
33.1% (52)
2:1 Страсбург
29.9% (47)
1:1 Ничья
19.7% (31)
2:0 Страсбург
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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