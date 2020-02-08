Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Stade Le Cannonier
Остенде
0:1
23' ГолJelle Bataille
33
Виммер
Кевин
44
Зобих
Лассе
15
Бойя
Франк
24
Гарсия
Алеш
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
27
Капон
Брехт
18
Ньян
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Виммер КевинЗащитник
-
44 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Гарсия АлешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
-
22 Joan CampinsЗащитник
- Защитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
-
39 Саглык ЭнесПолузащитник
-
18 Перица СтипеНападающий
-
Главный тренер: Philippe Saint-Jean
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ньян АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Нето РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
-
33 Anton Tanghe
-
Главный тренер: Деннис Ван Вийк
Ход матча
23'
0:1
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +3 =7 -10Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем
Остенде Последние 20 матчей: +4 =2 -14Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен Остенде 2:3 Санкт-Галлен
Шарлеруа 5:0 Остенде Мехелен 1:0 Остенде Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Остенде 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Бельгийская вторая лига Остенде 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|24
|17
|6
|1
|51 - 11
|57
|2.
|Гент
|25
|14
|7
|4
|51 - 26
|49
|3.
|Ройал Антверпен
|24
|13
|6
|5
|43 - 28
|45
|4.
|Шарлеруа
|24
|12
|8
|4
|41 - 19
|44
|5.
|Стандард
|24
|12
|5
|7
|43 - 29
|41
|6.
|Генк
|24
|11
|4
|9
|37 - 34
|37
|7.
|Мехелен
|1:2
|24
|10
|4
|10
|34 - 40
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|25
|10
|4
|11
|37 - 37
|34
|9.
|Андерлехт
|25
|8
|10
|7
|29 - 26
|34
|10.
|Сент-Трюйден
|3:2
|25
|9
|5
|11
|30 - 42
|32
|11.
|Мускрон-Перювельз
|0:1
|25
|6
|9
|10
|31 - 36
|27
|12.
|Кортрейк
|24
|7
|5
|12
|33 - 39
|26
|13.
|Эйпен
|2:3
|25
|7
|5
|13
|22 - 38
|26
|14.
|Остенде
|1:0
|25
|7
|3
|15
|25 - 44
|24
|15.
|Васланд-Беверен
|24
|5
|5
|14
|19 - 48
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|2:1
|25
|4
|2
|19
|22 - 51
|14
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