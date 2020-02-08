Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Мускрон-Перювельз
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Остенде
0'
0:1
23' Гол
Jelle Bataille
29'
1
Бутез
Жан
13
Сиранни
Алессандро
33
Виммер
Кевин
44
Зобих
Лассе
11
Dimitri
Mohamed
15
Бойя
Франк
30
Benjamin
van
Durmen
6
Хочко
Дени
45
Jonah
Osabutey
24
Гарсия
Алеш
7
Олинга
Фабрис
28
Дютуа
Виллиам
4
Фас
Ваут
5
Милович
Горан
23
Скуласон
Ари
27
Капон
Брехт
14
Ante
Palaversa
26
Вандандриш
Кевин
13
Верстрате
Луи
25
Jelle
Bataille
7
Сакала
Фэшн
18
Ньян
Адама
Мускрон-Перювельз
4-3-3
Остенде
4-3-3

Ход матча

23'
0:1
Jelle Bataille

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем
Остенде Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен Остенде 2:3 Санкт-Галлен
Шарлеруа 5:0 Остенде Мехелен 1:0 Остенде Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен Васланд-Беверен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Ройал Антверпен KFC Mandel United 0:2 Остенде Генк 3:1 Остенде

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Остенде Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:3 Остенде Кубок Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Остенде 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Бельгийская вторая лига Остенде 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 24 17 6 1 51 - 11 57
2. Гент 25 14 7 4 51 - 26 49
3. Ройал Антверпен 24 13 6 5 43 - 28 45
4. Шарлеруа 24 12 8 4 41 - 19 44
5. Стандард 24 12 5 7 43 - 29 41
6. Генк 24 11 4 9 37 - 34 37
7. Мехелен 1:2 24 10 4 10 34 - 40 34
8. Зульте-Варегем 25 10 4 11 37 - 37 34
9. Андерлехт 25 8 10 7 29 - 26 34
10. Сент-Трюйден 3:2 25 9 5 11 30 - 42 32
11. Мускрон-Перювельз 0:1 25 6 9 10 31 - 36 27
12. Кортрейк 24 7 5 12 33 - 39 26
13. Эйпен 2:3 25 7 5 13 22 - 38 26
14. Остенде 1:0 25 7 3 15 25 - 44 24
15. Васланд-Беверен 24 5 5 14 19 - 48 20
16. Серкль Брюгге 2:1 25 4 2 19 22 - 51 14
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Jelle Bataille бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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