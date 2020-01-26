Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Лион 0:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Брест 2:1 Амьен Амьен 1:1 Реймс
Амьен 1:2 Монпелье Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен
Монако Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург
Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн

Последние игры между собой

Амьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Монако 3:0 Амьен Лига 1 Монако 2:0 Амьен Лига 1 Амьен 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Амьен Лига 1
Амьен 1:1 Монако Лига 1 Амьен 1:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Амьен Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 23 13 7 3 32 - 21 46
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
6. Страсбург Заявка 23 10 3 10 28 - 28 33
7. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
8. Ницца Заявка 23 9 6 8 33 - 31 33
9. Реймс Заявка 23 8 9 6 22 - 16 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Бордо Заявка 23 8 7 8 31 - 25 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Брест Заявка 23 7 8 8 29 - 31 29
15. Сент-Этьен Заявка 23 8 4 11 25 - 37 28
16. Метц Заявка 23 6 9 8 23 - 30 27
17. Дижон Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза Заявка 23 3 4 16 21 - 48 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Амьен - Монако

    До начала игры, которая состоится 08.02.2020, осталось 2 дня 16 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Амьен - Монако
    Амьен
    4.1% (2)
    Ничья
    32.7% (16)
    Монако
    63.3% (31)
    1:2 Монако
    36.7% (18)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    0:1 Монако
    12.2% (6)
    0:2 Монако
    8.2% (4)
    1:3 Монако
    4.1% (2)
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