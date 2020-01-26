Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
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Стадион: Де ла Ликорн
Монако
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +3 =7 -10Лион 0:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Брест 2:1 Амьен Амьен 1:1 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +11 =2 -7Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург
Последние игры между собой
Амьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|32 - 21
|46
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|6.
|Страсбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|7.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 31
|33
|9.
|Реймс
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|22 - 16
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Бордо
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|31 - 25
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 31
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 37
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 30
|27
|17.
|Дижон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 48
|13
Амьен
4.1% (2)
Ничья
32.7% (16)
Монако
63.3% (31)
1:2 Монако
36.7% (18)
1:1 Ничья
20.4% (10)
0:1 Монако
12.2% (6)
0:2 Монако
8.2% (4)
1:3 Монако
4.1% (2)
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