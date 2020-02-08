Франция: Лига 1 2019-2020

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Метц
1:0
Перерыв

Стадион:
Бордо
0'
1:0
2' Гол
Ньяне Ибраима
8' Красная карточка
Пажо Венсан
39' Желтая карточка
Маига Хабиб
41' Желтая карточка
Хван Ый-Чжо
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
7
Ньяне
Ибраима
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
1
Костил
Бенуа
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
Пассос
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
19
Адли
Ясин
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
Метц
4-3-3
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

2'
Ньяне Ибраима
(Пажо Венсан)
1:0
8'
Пажо Венсан
 
20'
 
Удин Реми
Кватенг Энок
39'
Маига Хабиб
 
41'
 
Хван Ый-Чжо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург
Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен
Бордо Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо
Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Метц: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Бордо 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:4 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Метц Лига 1 Бордо 3:0 Метц Лига 1
Метц 0:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Метц Лига 1 Метц 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн 0:0 Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монпелье Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
6. Ницца 1:1 Заявка 24 9 7 8 34 - 32 34
7. Страсбург Заявка 23 10 3 10 28 - 28 33
8. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
9. Реймс Заявка 23 8 9 6 22 - 16 33
10. Нант 2:2 Заявка 24 10 3 11 24 - 26 33
11. Монако 0:1 Заявка 24 9 5 10 38 - 40 32
12. Бордо 0:1 Заявка 24 8 7 9 31 - 26 31
13. Анже Заявка 24 8 6 10 24 - 32 30
14. Брест 0:0 Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
15. Метц 1:0 Заявка 24 7 9 8 24 - 30 30
16. Сент-Этьен Заявка 23 8 4 11 25 - 37 28
17. Дижон 2:2 Заявка 24 6 7 11 21 - 28 25
18. Амьен 1:0 Заявка 24 5 8 11 25 - 41 23
19. Ним 1:1 Заявка 24 5 7 12 22 - 37 22
20. Тулуза Заявка 24 3 4 17 21 - 49 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 1:0 Бордо
Метц
24.4% (38)
Ничья
41.7% (65)
Бордо
34% (53)
1:1 Ничья
35.9% (56)
1:2 Бордо
19.2% (30)
1:0 Метц
12.8% (20)
0:1 Бордо
10.9% (17)
2:1 Метц
9% (14)
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