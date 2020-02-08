Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

46' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Метц

42' Матч возобновлен

42' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Маига Хабиб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Бойе Джон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

37' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

36' Удар от ворот произведет Бордо

36' Пространство открывается для Нгетт Опа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Хорошие скиллы дриблинга показывает Нгетт Опа , обходя своих соперников

34' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Нгетт Опа , обходя своих соперников

32' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Великолепное видение игры демонстрирует Косельни Лоран из команды Бордо , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

30' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

30' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

29' Отавио Пассос разрезает оборону соперника отличным пасом

27' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Метц

24' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Удин Реми из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Метц

21' Матч возобновлен

19' Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' О, нет. Из многообещающей позиции Бриан Джимми из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

19' Бойе Джон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

18' Бенито Лорис из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

11' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

10' Матч возобновлен

8' Кватенг Энок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Бордо

7' Диалло Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Бордо

6' Ньяне Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Диалло Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Г О О О О Л - Ньяне Ибраима классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

1' Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бордо начинает с центра поля