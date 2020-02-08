Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
1:0
Перерыв
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Бордо
1:0
2' ГолНьяне Ибраима
8' Красная карточкаПажо Венсан
39' Желтая карточкаМаига Хабиб
41' Желтая карточкаХван Ый-Чжо
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
18
Хван
Ый-Чжо
19
Адли
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
8'
39'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +5 =8 -7Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург
Бордо Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо
Последние игры между собой
Метц: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монпелье
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|6.
|Ницца
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 32
|34
|7.
|Страсбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|9.
|Реймс
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|22 - 16
|33
|10.
|Нант
|2:2 Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 26
|33
|11.
|Монако
|0:1 Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|12.
|Бордо
|0:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 32
|30
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|15.
|Метц
|1:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 30
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 37
|28
|17.
|Дижон
|2:2 Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 28
|25
|18.
|Амьен
|1:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|25 - 41
|23
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|24
|5
|7
|12
|22 - 37
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 49
|13
Метц
24.4% (38)
Ничья
41.7% (65)
Бордо
34% (53)
1:1 Ничья
35.9% (56)
1:2 Бордо
19.2% (30)
1:0 Метц
12.8% (20)
0:1 Бордо
10.9% (17)
2:1 Метц
9% (14)
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