Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Гент
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
16' Гол
Antoine Colassin
27' Желтая карточка
Кана Марко
1:1
28' Пенальти
Дэвид Джонатан
39' Желтая карточка
Michael Amir Murillo2
58' Желтая карточка
Sulayman Marreh I
62' Желтая карточка
Амузу Френсис
82' Желтая карточка
Цуль Петер
90'+95
1
Камински
Томас
14
Кастро-Монтес
Алессио
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
22
Sulayman
Marreh
I
11
Ньянгбо
Андерсон
9
Безус
Роман
16
Дэвид
Джонатан
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
55
Кана
Марко
32
Люккассен
Деррик
54
Сарделла
Киллиан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
23
Цуль
Петер
49
Докю
Жереми
10
Влап
Михел
40
Амузу
Френсис
53
Antoine
Colassin
Гент
4-3-3
Андерлехт
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Antoine Colassin
27'
 
Кана Марко
28'
Дэвид Джонатан
1:1
39'
 
Michael Amir Murillo2
46'
Деягере Брехт
Овусу Элиша
 
58'
Sulayman Marreh I
 
62'
 
Амузу Френсис
63'
Квилитая Георгий
Безус Роман
 
73'
 
Йовелич Деян
Antoine Colassin
82'
 
Цуль Петер
83'
Чакветадзе Георгий
Ньянгбо Андерсон
 

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент
Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург
Андерлехт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 2:0 Генк Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт

Последние игры между собой

Гент: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Андерлехт: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Андерлехт 3:3 Гент Первый дивизион А Гент 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Гент Лига Про Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:2 Гент Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 24 17 6 1 51 - 11 57
2. Гент 1:1 25 14 7 4 51 - 26 49
3. Ройал Антверпен 24 13 6 5 43 - 28 45
4. Шарлеруа 23 11 8 4 37 - 19 41
5. Стандард 24 12 5 7 43 - 29 41
6. Генк 24 11 4 9 37 - 34 37
7. Мехелен 23 10 4 9 33 - 38 34
8. Зульте-Варегем 24 10 4 10 37 - 33 34
9. Андерлехт 1:1 25 8 10 7 29 - 26 34
10. Сент-Трюйден 24 8 5 11 27 - 40 29
11. Мускрон-Перювельз 24 6 9 9 31 - 35 27
12. Кортрейк 24 7 5 12 33 - 39 26
13. Эйпен 24 7 5 12 20 - 35 26
14. Остенде 24 6 3 15 24 - 44 21
15. Васланд-Беверен 24 5 5 14 19 - 48 20
16. Серкль Брюгге 24 3 2 19 20 - 50 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Michael Murillo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Гент забивает с точки!
  • Желтая карточка
    27'
    Кана Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Antoine Colassin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...