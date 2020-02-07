Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
0:1
16' ГолAntoine Colassin
27' Желтая карточкаКана Марко
1:1
28' ПенальтиДэвид Джонатан
39' Желтая карточкаMichael Amir Murillo2
58' Желтая карточкаSulayman Marreh I
62' Желтая карточкаАмузу Френсис
82' Желтая карточкаЦуль Петер
55
Кана
Марко
23
Цуль
Петер
49
Докю
Жереми
10
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
97 Пьяца МаркоНападающий
-
98 Йовелич ДеянНападающий
-
-
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
Ход матча
16'
0:1
27'
28'
1:1
62'
82'
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +11 =6 -3Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент
Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург
Андерлехт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 2:0 Генк Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт
Последние игры между собой
Гент: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Андерлехт: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Гент Лига Про Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:2 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|24
|17
|6
|1
|51 - 11
|57
|2.
|Гент
|1:1
|25
|14
|7
|4
|51 - 26
|49
|3.
|Ройал Антверпен
|24
|13
|6
|5
|43 - 28
|45
|4.
|Шарлеруа
|23
|11
|8
|4
|37 - 19
|41
|5.
|Стандард
|24
|12
|5
|7
|43 - 29
|41
|6.
|Генк
|24
|11
|4
|9
|37 - 34
|37
|7.
|Мехелен
|23
|10
|4
|9
|33 - 38
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|24
|10
|4
|10
|37 - 33
|34
|9.
|Андерлехт
|1:1
|25
|8
|10
|7
|29 - 26
|34
|10.
|Сент-Трюйден
|24
|8
|5
|11
|27 - 40
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|24
|6
|9
|9
|31 - 35
|27
|12.
|Кортрейк
|24
|7
|5
|12
|33 - 39
|26
|13.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|20 - 35
|26
|14.
|Остенде
|24
|6
|3
|15
|24 - 44
|21
|15.
|Васланд-Беверен
|24
|5
|5
|14
|19 - 48
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|24
|3
|2
|19
|20 - 50
|11
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