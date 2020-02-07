Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Рейнилду из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Рейнилду из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Томас Ромен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

40' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Лилль

38' Мангани Томас не смог попасть в створ ударом издали

38' Челик Зеки получил желтую карточку от судьи

38' Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Осимхен Виктор из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Удар от ворот произведет Анже

35' Удар от ворот произведет Анже

35' Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

35' Капелле Пьеррик ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

34' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Лилль

31' Удар от ворот произведет Лилль

29' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

26' Манко Венсан из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Иконе Жонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

23' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Анже

20' Удар от ворот произведет Лилль

20' Как она упустила момент!?! Алиуи Рашид имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

20' Тиуб Сада разрезает оборону соперника отличным пасом

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Фюльжини Анжело из команды Анже делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

19' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Ох, нехорошо это выглядит. Манко Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Манко Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Отличную защиту показывает Фонте Жозе от команды Лилль , не дает пропустить гол своей команде.

13' Великолепное видение игры демонстрирует Фонте Жозе из команды Лилль , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

12' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

12' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Рейнилду из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Лилль

8' Алиуи Рашид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

6' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Анже

4' Саншеш Ренату решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Анже начинает с центра поля