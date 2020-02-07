Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
0:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Раймон Копа
Лилль
0:1
14' ГолОсимхен Виктор
38' Желтая карточкаЧелик Зеки
52' Желтая карточкаРейнилду
53' Желтая карточкаИконе Жонатан
56' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
28
Рейнилду
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Лаж МатиасНападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
38'
52'
53'
56'
67'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +5 =6 -9Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже
Лилль Последние 20 матчей: +10 =1 -9Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Анже: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Лилль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|32 - 21
|46
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|24
|12
|4
|8
|28 - 25
|40
|5.
|Монпелье
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|6.
|Страсбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|7.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 31
|33
|9.
|Реймс
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|22 - 16
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Бордо
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|31 - 25
|31
|13.
|Анже
|0:1 Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 31
|30
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 31
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 37
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 30
|27
|17.
|Дижон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 48
|13
Анже
11.9% (19)
Ничья
38.8% (62)
Лилль
49.4% (79)
1:1 Ничья
35.6% (57)
1:2 Лилль
26.9% (43)
0:1 Лилль
15% (24)
1:0 Анже
7.5% (12)
0:2 Лилль
5% (8)
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