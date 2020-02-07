Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Анже
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Лилль
0'
0:1
14' Гол
Осимхен Виктор
38' Желтая карточка
Челик Зеки
52' Желтая карточка
Рейнилду
53' Желтая карточка
Иконе Жонатан
56' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
90'+82
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромен
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
18
Сантамария
Батист
5
Мангани
Томас
20
Тиуб
Сада
7
Алиуи
Рашид
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
28
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
9
Реми
Лоик
Анже
5-3-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Осимхен Виктор
(Бамба Джонатан)
38'
 
Челик Зеки
52'
 
Рейнилду
53'
 
Иконе Жонатан
56'
Траоре Исмаэль
 
57'
Баокен Стефан
Алиуи Рашид
 
58'
Лаж Матиас
Мангани Томас
 
67'
 
Араужо Луис
Реми Лоик
73'
Нинга Родрике
Траоре Исмаэль
 
74'
 
Шека
Иконе Жонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже
Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен
Лилль Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ
Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль

Последние игры между собой

Анже: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Лилль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Лилль 2:1 Анже Лига 1 Лилль 5:0 Анже Лига 1 Анже 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Анже Лига 1
Анже 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:0 Лилль Лига 1 Анже 1:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 23 13 7 3 32 - 21 46
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль 1:0 Заявка 24 12 4 8 28 - 25 40
5. Монпелье Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
6. Страсбург Заявка 23 10 3 10 28 - 28 33
7. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
8. Ницца Заявка 23 9 6 8 33 - 31 33
9. Реймс Заявка 23 8 9 6 22 - 16 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Бордо Заявка 23 8 7 8 31 - 25 31
13. Анже 0:1 Заявка 24 8 6 10 24 - 31 30
14. Брест Заявка 23 7 8 8 29 - 31 29
15. Сент-Этьен Заявка 23 8 4 11 25 - 37 28
16. Метц Заявка 23 6 9 8 23 - 30 27
17. Дижон Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза Заявка 23 3 4 16 21 - 48 13
  • Первый тайм
  • 48'
    Рейнилду из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Бамба Джонатан из команды Лилль находит партнершу аккуратным пасом пяткой.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Лилль: 54%.
  • 47'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Анже поставил подножку. Пострадал Саншеш Ренату
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Рейнилду из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Лилль: 51%.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 44'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Осимхен Виктор из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Реми Лоик из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Лилль начинает контратаку
  • 43'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Павлович Матео наказан за толчок Габриэль дос Сантос
  • Угловой
    42'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 42'
    Томас Ромен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • Угловой
    42'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 41'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 41'
    Тиуб Сада из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Анже пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Лилль: 51%.
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 38'
    Мангани Томас не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Тиуб Сада из команды Анже делает пас партнеру.
  • Желтая карточка
    38'
    Челик Зеки получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
  • 38'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Лилль начинает контратаку
  • 38'
    Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 36'
    Саншеш Ренату нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Осимхен Виктор из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 35'
    Осимхен Виктор из команды Лилль делает неудачный навес.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Лилль: 51%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 35'
    Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Лилль начинает контратаку
  • 35'
    Капелле Пьеррик ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Реми Лоик из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Томас Ромен пострадал.
  • 33'
    Осимхен Виктор из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 33'
    Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Лилль начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    32'
    Саншеш Ренату из команды Лилль играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 31'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 31'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 31'
    Анже пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Лилль: 54%.
  • 30'
    Анже контролирует мяч.
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Андре Бенжамин наказан за толчок Фюльжини Анжело
  • 28'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Манко Венсан наказан за толчок Бамба Джонатан
  • 27'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках
  • 26'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Манко Венсан из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Иконе Жонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Лилль: 56%.
  • 25'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Лилль контролирует мяч.
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Лилль: 56%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 20'
    Как она упустила момент!?! Алиуи Рашид имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 20'
    ШАНС! Алиуи Рашид вышел один-на-один с голкипером...
  • 20'
    Тиуб Сада разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 20'
    Анже начинает контратаку
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 19'
    Алиуи Рашид из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Анже начинает контратаку
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Бютель Людовик спасла ворота! Осимхен Виктор была в голевой позиции, но Бютель Людовик сделала отличный сейв
  • 18'
    Иконе Жонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    17'
    Манко Венсан возвращается на поле.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 16'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    16'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Манко Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Манко Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 38%, Лилль: 62%.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Осимхен Виктор из команды команды Лилль.
  • 14'
    Осимхен Виктор из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Бамба Джонатан делает длинную передачу вперед
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Отличную защиту показывает Фонте Жозе от команды Лилль, не дает пропустить гол своей команде.
  • 13'
    Великолепное видение игры демонстрирует Фонте Жозе из команды Лилль, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 13'
    Тиуб Сада делает длинную передачу вперед
  • 12'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Рейнилду из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 12'
    Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Реми Лоик из команды Лилль перепасовывается с Иконе Жонатан, но опасного момента не выходит.
  • Фол, нарушение
    11'
    Алиуи Рашид наказан за толчок Габриэль дос Сантос
  • Фол, нарушение
    11'
    Челик Зеки наказан за толчок Фюльжини Анжело
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Лилль: 60%.
  • 10'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • 9'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 9'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 8'
    Алиуи Рашид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    7'
    Назначен штрафной. Пострадал Тиуб Сада, его свалил Андре Бенжамин.
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 6'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    5'
    Тиуб Сада из команды Анже в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 33%, Лилль: 67%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 4'
    Саншеш Ренату решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Реми Лоик
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 0:1 Лилль
Анже
11.9% (19)
Ничья
38.8% (62)
Лилль
49.4% (79)
1:1 Ничья
35.6% (57)
1:2 Лилль
26.9% (43)
0:1 Лилль
15% (24)
1:0 Анже
7.5% (12)
0:2 Лилль
5% (8)
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