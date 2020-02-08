Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
ПЕК Зволле
0' 14'
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
12
Мёлдер
Ханс
4
Делькруа
Ханнес
5
Пол
Куастен
7
Рейндерс
Тиджани
23
Леманс
Клинт
10
Richard
van
der
Venne
11
Матсен
Даррен
9
Байлет
Марио
27
Ханссон
Эмиль
16
Цеттерер
Михаэль
38
Хамер
Густаво
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
4
Накаяма
Юта
22
Клемент
Пелле
10
Тай
Леннарт
9
Ван
Дёйнен
Майк
Ваалвейк
4-3-3
ПЕК Зволле
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =1 -16
АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк
Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен Утрехт 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Эммен Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Виллем II 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард
ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эредивизие ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк Товарищеские матчи Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 2:4 ПЕК Зволле Кубок Ваалвейк 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Ваалвейк Кубок ПЕК Зволле 0:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион Ваалвейк 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 2:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 16 2 3 62 - 19 50
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
4. Виллем II 0:1 Заявка 22 12 4 6 31 - 24 40
5. ПСВ 1:0 Заявка 22 11 6 5 45 - 26 39
6. Витесс Заявка 22 10 5 7 36 - 27 35
7. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
8. Гронинген Заявка 22 9 5 8 24 - 20 32
9. Хераклес Заявка 22 8 5 9 35 - 31 29
10. Херенвен 0:0 Заявка 22 7 8 7 32 - 29 29
11. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
12. Твенте Заявка 21 6 6 9 29 - 38 24
13. Фортуна Ситтард Заявка 22 6 5 11 27 - 49 23
14. Эммен Заявка 21 6 4 11 22 - 38 22
15. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
16. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 22 6 3 13 21 - 47 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк 0:0 Заявка 22 3 3 16 23 - 51 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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