Голландия: Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Мандемейкерс
ПЕК Зволле
12
Мёлдер
Ханс
23
Леманс
Клинт
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хемскерк КесВратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Корман ЯрниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +3 =1 -16АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк
Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен Утрехт 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Эммен Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:0 Хераклес Хераклес 4:3 Ваалвейк Виллем II 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Аякс Гронинген 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =3 -12ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард
ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 2:4 ПЕК Зволле Кубок Ваалвейк 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Ваалвейк Кубок ПЕК Зволле 0:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион Ваалвейк 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 2:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|62 - 19
|50
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|4.
|Виллем II
|0:1 Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 24
|40
|5.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|45 - 26
|39
|6.
|Витесс
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|8.
|Гронинген
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 20
|32
|9.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 31
|29
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|32 - 29
|29
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|12.
|Твенте
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 38
|24
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|27 - 49
|23
|14.
|Эммен
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 38
|22
|15.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|16.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|22
|6
|3
|13
|21 - 47
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 51
|12
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