Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Посо Алехандро из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Дидак Вилья получил желтую карточку от судьи

39' Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

33' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

32' Дидак Вилья из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Хорошая попытка от Эмбарба Адриан , был неплохой удар, но вратарь спас

28' Раильо Антонио ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

28' Удар от ворот произведет Мальорка

27' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Рауль де Томас из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Отличная игра от Баба Идрис из команды Мальорка . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

20' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

20' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Мальорка имеет хороший шанс забить.

18' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Агбеньену Лумор из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сальва Севилья решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Рока Марк получил желтую карточку от судьи

11' Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сальва Севилья , обходя своих соперников

9' Удар от ворот произведет Мальорка

9' Как она упустила момент!?! Рауль де Томас имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

8' Хорошо играет на выходе Лопес Диего - мяч в ее руках

7' Будимир Анте наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Рефери не любит споров - именно за это Андрес Прието сейчас получил желтую

4' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Мальорка

3' Как она упустила момент!?! Рауль де Томас имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

2' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Эмбарба Адриан из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

2' Кальери Хонатан из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Плохо играет Раильо Антонио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

2' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля