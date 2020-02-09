Испания: Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 28823
Мальорка
6' Желтая карточкаАндрес Прието
14' Undefined phrase: football_event_Эспаньол
39' Желтая карточкаДидак Вилья
54' Желтая карточкаЛопес Диего
1:0
58' ГолРауль де Томас
61' Желтая карточкаСальва Севилья
70' Желтая карточкаКабрера Леандро
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
15
Давид
Лопес
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
Ход матча
14'
39'
54'
58'
1:0
61'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол
Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =2 -12Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия
Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Мальорка: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|52 - 26
|46
|3.
|Хетафе
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|35 - 20
|42
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 21
|39
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|23 - 15
|39
|6.
|Валенсия
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 32
|37
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|40 - 31
|35
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|22 - 17
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|27 - 30
|30
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 34
|29
|12.
|Бетис
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 34
|28
|13.
|Осасуна
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 28
|28
|14.
|Алавес
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 33
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|19 - 25
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 39
|18
|18.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18
|19.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|23
|4
|6
|13
|19 - 40
|18
|20.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
Эспаньол
80.8% (126)
Ничья
16.7% (26)
Мальорка
2.6% (4)
2:1 Эспаньол
36.5% (57)
1:0 Эспаньол
29.5% (46)
1:1 Ничья
13.5% (21)
2:0 Эспаньол
9% (14)
0:0 Ничья
1.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...