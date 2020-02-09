Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эспаньол
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион: Зрители: 28823
Мальорка
0'
6' Желтая карточка
Андрес Прието
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Эспаньол
39' Желтая карточка
Дидак Вилья
54' Желтая карточка
Лопес Диего
1:0
58' Гол
Рауль де Томас
61' Желтая карточка
Сальва Севилья
70' Желтая карточка
Кабрера Леандро
71'
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
20
Бернардо
Эспиноса
18
Кабрера
Леандро
17
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
15
Давид
Лопес
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
12
Кальери
Хонатан
1
Рейна
Маноло
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
12
Баба
Идрис
8
Сальва
Севилья
14
Родригес
Даниэль
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
Эспаньол
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

Ход матча

6'
Андрес Прието
 
14'
Эспаньол
 
39'
Дидак Вилья
 
54'
Лопес Диего
 
58'
Рауль де Томас
(Дардер Серхи)
1:0
61'
 
Сальва Севилья
65'
Варгас Матиас
Кальери Хонатан
 
65'
 
Кубо Такефуса
Сальва Севилья
70'
Кабрера Леандро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол
Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия
Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Мальорка: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Мальорка 2:0 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 3:2 Мальорка Примера Мальорка 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Мальорка Примера
Мальорка 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Мальорка Примера Мальорка 0:1 Эспаньол Примера Мальорка 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Мальорка Примера Эспаньол 3:3 Мальорка Примера Мальорка 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Мальорка Первый дивизион Мальорка 2:2 Эспаньол Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 22 14 4 4 52 - 26 46
3. Хетафе Заявка 23 12 6 5 35 - 20 42
4. Севилья Заявка 22 11 6 5 28 - 21 39
5. Атлетико М Заявка 23 10 9 4 23 - 15 39
6. Валенсия Заявка 23 10 7 6 33 - 32 37
7. Вильярреал Заявка 23 10 5 8 40 - 31 35
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 23 9 3 11 27 - 30 30
11. Леванте Заявка 23 9 2 12 29 - 34 29
12. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
13. Осасуна Заявка 22 6 10 6 29 - 28 28
14. Алавес Заявка 23 7 6 10 25 - 33 27
15. Вальядолид Заявка 23 5 11 7 19 - 25 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка 0:1 Заявка 23 5 3 15 22 - 39 18
18. Леганес Заявка 23 4 6 13 18 - 36 18
19. Эспаньол 1:0 Заявка 23 4 6 13 19 - 40 18
20. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Мальорка
Эспаньол
80.8% (126)
Ничья
16.7% (26)
Мальорка
2.6% (4)
2:1 Эспаньол
36.5% (57)
1:0 Эспаньол
29.5% (46)
1:1 Ничья
13.5% (21)
2:0 Эспаньол
9% (14)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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