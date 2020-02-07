Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Мендисорроса Зрители: 17089
Эйбар
35' Желтая карточкаВидаль Алеш
1:0
46' ГолЛукас Перес
53' Желтая карточкаПедро Леон
23
Химо
Наварро
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
24
Бёрк
Оливер
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
35'
46'
1:0
53'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =4 -10Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис
Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М
Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Алавес: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|52 - 26
|46
|3.
|Хетафе
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|32 - 20
|39
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 21
|39
|5.
|Валенсия
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 29
|37
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|22 - 15
|36
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|39 - 30
|34
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|22 - 17
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Бетис
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 34
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 28
|28
|13.
|Алавес
|1:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|14.
|Леванте
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|27 - 34
|26
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 24
|25
|16.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 31
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 38
|18
|18.
|Леганес
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|18 - 34
|18
|19.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Алавес
50.6% (82)
Ничья
42.6% (69)
Эйбар
6.8% (11)
1:1 Ничья
35.8% (58)
1:0 Алавес
29.6% (48)
2:1 Алавес
15.4% (25)
0:1 Эйбар
3.7% (6)
2:0 Алавес
3.1% (5)
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