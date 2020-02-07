Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 17089
Эйбар
0'
35' Желтая карточка
Видаль Алеш
1:0
46' Гол
Лукас Перес
53' Желтая карточка
Педро Леон
90'+67
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
6
Магальян
Лисандро
3
Дуарте
Рубен
15
Фейса
Любомир
18
Видаль
Алеш
10
Камараса
Виктор
19
Ману
Гарсия
24
Бёрк
Оливер
9
Хоселу
Санмартин
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
8
Папа
Диоп
18
Кристофоро
Себастьян
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
14
Орельяна
Фабиан
9
Энрич
Серхи
Алавес
4-1-4-1
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

35'
Видаль Алеш
 
46'
Лукас Перес
Фейса Любомир
 
46'
Лукас Перес
(Хоселу Санмартин)
1:0
53'
 
Педро Леон
57'
 
Шарлес Диас
Педро Леон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис
Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М
Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Алавес: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Эйбар 0:2 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Алавес Примера Эйбар 0:1 Алавес Примера
Алавес 1:2 Эйбар Примера Алавес 0:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Алавес Примера Эйбар 0:4 Алавес Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Эйбар Сегунда Алавес 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Эйбар 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Эйбар Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 22 14 4 4 52 - 26 46
3. Хетафе Заявка 22 11 6 5 32 - 20 39
4. Севилья Заявка 22 11 6 5 28 - 21 39
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Вильярреал Заявка 22 10 4 8 39 - 30 34
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
12. Осасуна Заявка 22 6 10 6 29 - 28 28
13. Алавес 1:0 Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
14. Леванте Заявка 22 8 2 12 27 - 34 26
15. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
16. Эйбар 0:1 Заявка 23 6 6 11 21 - 31 24
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 22 4 6 12 18 - 34 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Эйбар
Алавес
50.6% (82)
Ничья
42.6% (69)
Эйбар
6.8% (11)
1:1 Ничья
35.8% (58)
1:0 Алавес
29.6% (48)
2:1 Алавес
15.4% (25)
0:1 Эйбар
3.7% (6)
2:0 Алавес
3.1% (5)
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