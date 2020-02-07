Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках

45' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бёрк Оливер из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Папа Диоп из команды Эйбар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Камараса Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Арбилья Анайц из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

38' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бёрк Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Рефери не любит споров - именно за это Видаль Алеш сейчас получил желтую

35' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

35' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Великолепное видение игры демонстрирует Бигас Педро из команды Эйбар , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бёрк Оливер , обходя своих соперников

30' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Алавес

28' Педро Леон не смог попасть в створ ударом издали

28' Хорошо играет на выходе Пачеко Фернандо - мяч в ее руках

27' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Удар от ворот произведет Эйбар

23' Арбилья Анайц из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Алавес

18' Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Великолепное видение игры демонстрирует Бигас Педро из команды Эйбар , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Алавес

15' Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Педро Леон из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хорошие скиллы дриблинга показывает Орельяна Фабиан , обходя своих соперников

10' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Алавес

1' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Алавес начинает с центра поля