Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна
Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +15 =5 -0
Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:2 Осасуна Примера Реал Мадрид 4:0 Осасуна Примера
Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 2:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 22 14 4 4 52 - 26 46
3. Хетафе Заявка 22 11 6 5 32 - 20 39
4. Севилья Заявка 22 11 6 5 28 - 21 39
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Вильярреал Заявка 22 10 4 8 39 - 30 34
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
12. Осасуна Заявка 22 6 10 6 29 - 28 28
13. Леванте Заявка 22 8 2 12 27 - 34 26
14. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
15. Алавес Заявка 22 6 6 10 23 - 32 24
16. Эйбар Заявка 22 6 6 10 21 - 30 24
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 22 4 6 12 18 - 34 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 09.02.2020, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Осасуна - Реал Мадрид
    Осасуна
    1.6% (1)
    Ничья
    8.1% (5)
    Реал Мадрид
    90.3% (56)
    1:2 Реал Мадрид
    25.8% (16)
    0:2 Реал Мадрид
    22.6% (14)
    1:3 Реал Мадрид
    14.5% (9)
    0:1 Реал Мадрид
    8.1% (5)
    1:4 Реал Мадрид
    6.5% (4)
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