Испания: Ла Лига 2019-2020
Осасуна
Позже
Стадион: Эль-Садар
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна
Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +15 =5 -0Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис Реал Мадрид 5:0 Леганес
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 1:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Осасуна Примера Реал Мадрид 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Мадрид Примера Осасуна 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Реал Мадрид Первый дивизион Реал Мадрид 2:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|52 - 26
|46
|3.
|Хетафе
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|32 - 20
|39
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 21
|39
|5.
|Валенсия
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 29
|37
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|22 - 15
|36
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|39 - 30
|34
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|22 - 17
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Бетис
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 34
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 28
|28
|13.
|Леванте
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|27 - 34
|26
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 24
|25
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 32
|24
|16.
|Эйбар
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|21 - 30
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 38
|18
|18.
|Леганес
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|18 - 34
|18
|19.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Осасуна
1.6% (1)
Ничья
8.1% (5)
Реал Мадрид
90.3% (56)
1:2 Реал Мадрид
25.8% (16)
0:2 Реал Мадрид
22.6% (14)
1:3 Реал Мадрид
14.5% (9)
0:1 Реал Мадрид
8.1% (5)
1:4 Реал Мадрид
6.5% (4)
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