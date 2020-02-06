Испания: Ла Лига 2019-2020

—

Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Севилья До начала игры, которая состоится 09.02.2020, осталось 2 дня 19 часов 26 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





