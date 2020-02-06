Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта
Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол
Севилья Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте
Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Сельта: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Севилья 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 4:0 Севилья Примера
Севилья 2:1 Сельта Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 22 14 4 4 52 - 26 46
3. Хетафе Заявка 22 11 6 5 32 - 20 39
4. Севилья Заявка 22 11 6 5 28 - 21 39
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Вильярреал Заявка 22 10 4 8 39 - 30 34
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
12. Осасуна Заявка 22 6 10 6 29 - 28 28
13. Леванте Заявка 22 8 2 12 27 - 34 26
14. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
15. Алавес Заявка 22 6 6 10 23 - 32 24
16. Эйбар Заявка 22 6 6 10 21 - 30 24
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 22 4 6 12 18 - 34 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Севилья

    До начала игры, которая состоится 09.02.2020, осталось 2 дня 19 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сельта - Севилья
    Сельта
    4.8% (3)
    Ничья
    22.6% (14)
    Севилья
    72.6% (45)
    1:2 Севилья
    46.8% (29)
    1:1 Ничья
    17.7% (11)
    0:1 Севилья
    16.1% (10)
    1:3 Севилья
    3.2% (2)
    0:2 Севилья
    3.2% (2)
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