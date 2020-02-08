Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
2:0
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 17110
Леганес
1:0
20' ГолРочина Рубен
23' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
2:0
28' ГолРохер Марти
33' Желтая карточкаВукчевич Никола
42' Желтая карточкаБустинса Унаи
49' Желтая карточкаКевин Родригес
55' Желтая карточкаМайораль Борха
14
Везу
Рубен
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
13
Сориано
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
20 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
1:0
23'
28'
2:0
33'
42'
49'
55'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =2 -10Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес
Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна
Леганес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес
Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес
Последние игры между собой
Леванте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|52 - 26
|46
|3.
|Хетафе
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|32 - 20
|39
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 21
|39
|5.
|Валенсия
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 29
|37
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|22 - 15
|36
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|39 - 30
|34
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|22 - 17
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 34
|29
|12.
|Бетис
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 34
|28
|13.
|Осасуна
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 28
|28
|14.
|Алавес
|1:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|24 - 32
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 24
|25
|16.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 31
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 38
|18
|18.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18
|19.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Леванте
62.7% (99)
Ничья
32.3% (51)
Леганес
5.1% (8)
1:0 Леванте
31% (49)
1:1 Ничья
26.6% (42)
2:1 Леванте
24.1% (38)
2:0 Леванте
6.3% (10)
1:2 Леганес
2.5% (4)
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