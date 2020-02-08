Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 17110
Леганес
0'
1:0
20' Гол
Рочина Рубен
23' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
2:0
28' Гол
Рохер Марти
33' Желтая карточка
Вукчевич Никола
42' Желтая карточка
Бустинса Унаи
49' Желтая карточка
Кевин Родригес
55' Желтая карточка
Майораль Борха
90'+9
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
3
Антонио
Гарсия
16
Рочина
Рубен
17
Вукчевич
Никола
24
Кампанья
Хосе
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
21
Майораль
Борха
13
Сориано
Хуан
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
5
Сильва
Хонатан
16
Росалес
Роберто
6
Роке
Меса
8
Ресио
Хосе
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
9
Герреро
Мигель
7
Брайтвайт
Мартин
Леванте
4-4-2
Леганес
3-4-1-2

Ход матча

20'
Рочина Рубен
(Барди Энис)
1:0
23'
 
Омеруо Кеннет
28'
Рохер Марти
(Антонио Гарсия)
2:0
33'
Вукчевич Никола
 
42'
 
Бустинса Унаи
46'
 
Руибаль Айтор
Росалес Роберто
49'
 
Кевин Родригес
55'
Майораль Борха
 
59'
 
Ассале Рожер
Герреро Мигель
75'
 
Сиовас Димитрис
Омеруо Кеннет
79'
Моралес Луис
Рохер Марти
 
87'
Дуарте Оскар
Рочина Рубен
 
90'
Мартинес Пабло II
Майораль Борха
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес
Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна
Леганес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес
Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес

Последние игры между собой

Леванте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Леганес 1:2 Леванте Ла Лига Леганес 1:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Леганес Примера Леганес 0:3 Леванте Примера
Леванте 0:0 Леганес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 22 14 4 4 52 - 26 46
3. Хетафе Заявка 22 11 6 5 32 - 20 39
4. Севилья Заявка 22 11 6 5 28 - 21 39
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Вильярреал Заявка 22 10 4 8 39 - 30 34
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Леванте Заявка 23 9 2 12 29 - 34 29
12. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
13. Осасуна Заявка 22 6 10 6 29 - 28 28
14. Алавес 1:0 Заявка 23 7 6 10 24 - 32 27
15. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
16. Эйбар 0:1 Заявка 23 6 6 11 21 - 31 24
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 23 4 6 13 18 - 36 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 2:0 Леганес
Леванте
62.7% (99)
Ничья
32.3% (51)
Леганес
5.1% (8)
1:0 Леванте
31% (49)
1:1 Ничья
26.6% (42)
2:1 Леванте
24.1% (38)
2:0 Леванте
6.3% (10)
1:2 Леганес
2.5% (4)
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