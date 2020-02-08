Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

98' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

97' Удар от ворот произведет Леванте

97' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Дуарте Оскар из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93' Ресио Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

92' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Леганес

89' Моралес Луис из команды Леванте плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

87' Удар от ворот произведет Леванте

86' Роке Меса не смог попасть в створ ударом издали

86' Игра в одни ворота сейчас. Леганес доминирует и владеет мячом

84' Хорошая попытка от Кевин Родригес , был неплохой удар, но вратарь спас

84' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Леванте

80' Удар от ворот произведет Леванте

80' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Барди Энис разрезает оборону соперника отличным пасом

76' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Леванте

74' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Матч возобновится спорным мячом

66' Руибаль Айтор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Омеруо Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Леванте

64' Рочина Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Руибаль Айтор из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

64' Леганес имеет хороший шанс забить.

63' Удар от ворот произведет Леванте

63' Отличная игра от Оскар Родригес из команды Леганес . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

62' Хорошо играет на выходе Сориано Хуан - мяч в ее руках

62' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Удар от ворот произведет Леванте

61' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Майораль Борха получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Бустинса Унаи из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

57' Удар от ворот произведет Леванте

57' Кевин Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Майораль Борха получил желтую карточку от судьи

55' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Рочина Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 17110 болельщиков

46' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля