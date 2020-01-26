Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе
Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес
Валенсия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона
УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Валенсия 3:3 Хетафе Ла Лига Валенсия 0:0 Хетафе Примера Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Валенсия Кубок Короля
Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Валенсия Примера Хетафе 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Хетафе Примера Валенсия 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:3 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Хетафе 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:2 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Хетафе Примера Валенсия 2:1 Хетафе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 22 14 4 4 52 - 26 46
3. Хетафе Заявка 22 11 6 5 32 - 20 39
4. Севилья Заявка 22 11 6 5 28 - 21 39
5. Валенсия Заявка 22 10 7 5 33 - 29 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Вильярреал Заявка 22 10 4 8 39 - 30 34
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
12. Осасуна Заявка 22 6 10 6 29 - 28 28
13. Леванте Заявка 22 8 2 12 27 - 34 26
14. Вальядолид Заявка 22 5 10 7 18 - 24 25
15. Алавес Заявка 22 6 6 10 23 - 32 24
16. Эйбар Заявка 22 6 6 10 21 - 30 24
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 22 4 6 12 18 - 34 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 08.02.2020, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия
    Хетафе
    20% (11)
    Ничья
    41.8% (23)
    Валенсия
    38.2% (21)
    1:1 Ничья
    32.7% (18)
    1:2 Валенсия
    23.6% (13)
    2:1 Хетафе
    14.5% (8)
    0:1 Валенсия
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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