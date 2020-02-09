Португалия: Примейра-лига 2019-2020
17' Желтая карточкаBruno Morais
0:1
21' ПенальтиТареми Мехди
30' Желтая карточкаТарантини Рикардо
31' Желтая карточкаФалькао Клаудио
13
Жаилсон
44
Bruno
Morais
15
Диаките
Умар
96
Ямга
Кевин
21
Reko
Silva
20
Бажаки
Зидан
71
Welinton
II
- Основной состав
- Вратарь
-
13 ЖаилсонЗащитник
- Защитник
-
44 Bruno MoraisЗащитник
-
15 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
96 Ямга КевинПолузащитник
-
21 Reko SilvaПолузащитник
-
20 Бажаки ЗиданПолузащитник
-
71 Welinton IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Маседу РубенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nuno Manta Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Защитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
57 ГельсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
17'
21'
0:1
31'
Предыдущие игры
Авиш Последние 20 матчей: +4 =0 -16Маритиму 1:2 Авиш Авиш 0:1 Боавишта Авиш 3:0 Портимоненсе Бенфика 2:1 Авиш
Авиш 0:1 Санта-Клара Витория Сетубал 1:0 Авиш Авиш 1:0 Брага Морейренсе 3:2 Авиш Авиш 1:2 Жил Висенте Порту 1:0 Авиш Белененсеш 3:2 Авиш Фаренсе 5:2 Авиш Авиш 0:1 Тондела Авиш 0:1 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 2:1 Авиш Витория Гимарайнш 5:1 Авиш Авиш 2:3 Фамаликан Риу Аве 5:1 Авиш Авиш 3:1 Маритиму Боавишта 2:1 Авиш
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =5 -6Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве
Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве
Последние игры между собой
Авиш: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|20
|18
|0
|2
|49 - 11
|54
|2.
|Порту
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|44 - 14
|50
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|31 - 22
|35
|4.
|Брага
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 23
|34
|5.
|Риу Аве
|1:0 Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 20
|32
|6.
|Фамаликан
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|33 - 36
|32
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|33 - 22
|28
|8.
|Боавишта
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|17 - 17
|28
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|16 - 21
|26
|10.
|Витория Сетубал
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|14 - 21
|26
|11.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|18 - 24
|24
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|21 - 26
|23
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|28 - 29
|22
|14.
|Маритиму
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|18 - 27
|21
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|16 - 37
|18
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|12 - 27
|16
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|14 - 29
|14
|18.
|Авиш
|0:1 Заявка
|20
|4
|0
|16
|21 - 36
|12
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