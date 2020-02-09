Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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Авиш
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Риу Аве
0'
17' Желтая карточка
Bruno Morais
0:1
21' Пенальти
Тареми Мехди
30' Желтая карточка
Тарантини Рикардо
31' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
35'
24
Бёнардо
Квентин
13
Жаилсон
29
Фалькао
Клаудио
44
Bruno
Morais
15
Диаките
Умар
19
Мангаш
Рикарду
96
Ямга
Кевин
21
Reko
Silva
20
Бажаки
Зидан
71
Welinton
II
23
Мохаммади
Мехрдад
1
Кишек
Павел
7
Фигейраш
Диогу
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
11
Сантуш
Нуну
II
14
Пиазон
Лукас
10
Диего
Лопес
III
99
Тареми
Мехди
Авиш
5-3-2
Риу Аве
4-2-3-1

Ход матча

17'
Bruno Morais
 
21'
0:1
Тареми Мехди
30'
 
Тарантини Рикардо
31'
Фалькао Клаудио
 

Предыдущие игры

Авиш Последние 20 матчей: +4 =0 -16
Маритиму 1:2 Авиш Авиш 0:1 Боавишта Авиш 3:0 Портимоненсе Бенфика 2:1 Авиш
Авиш 0:1 Санта-Клара Витория Сетубал 1:0 Авиш Авиш 1:0 Брага Морейренсе 3:2 Авиш Авиш 1:2 Жил Висенте Порту 1:0 Авиш Белененсеш 3:2 Авиш Фаренсе 5:2 Авиш Авиш 0:1 Тондела Авиш 0:1 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 2:1 Авиш Витория Гимарайнш 5:1 Авиш Авиш 2:3 Фамаликан Риу Аве 5:1 Авиш Авиш 3:1 Маритиму Боавишта 2:1 Авиш
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве
Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Морейренсе Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве Condeixa 0:1 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Порту Спортинг Л 1:2 Риу Аве

Последние игры между собой

Авиш: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Риу Аве 5:1 Авиш Примейра-лига Риу Аве 0:2 Авиш Примейра-лига Авиш 2:1 Риу Аве Примейра-лига Авиш 3:0 Риу Аве Кубок лиги
Риу Аве 0:0 Авиш Примейра-лига Риу Аве 4:4 Авиш Кубок Авиш 0:0 Риу Аве Примейра-лига Авиш 0:2 Риу Аве Товарищеские матчи Авиш 1:0 Риу Аве Товарищеские матчи Риу Аве 0:1 Авиш Товарищеские матчи Риу Аве 3:2 Авиш Товарищеские матчи Авиш 0:0 Риу Аве Главная лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 20 18 0 2 49 - 11 54
2. Порту Заявка 20 16 2 2 44 - 14 50
3. Спортинг Л Заявка 20 11 2 7 31 - 22 35
4. Брага Заявка 20 10 4 6 32 - 23 34
5. Риу Аве 1:0 Заявка 20 9 5 6 25 - 20 32
6. Фамаликан Заявка 20 9 5 6 33 - 36 32
7. Витория Гимарайнш Заявка 20 7 7 6 33 - 22 28
8. Боавишта Заявка 20 7 7 6 17 - 17 28
9. Санта-Клара Заявка 20 7 5 8 16 - 21 26
10. Витория Сетубал Заявка 20 6 8 6 14 - 21 26
11. Тондела Заявка 20 6 6 8 18 - 24 24
12. Жил Висенте Заявка 20 5 8 7 21 - 26 23
13. Морейренсе Заявка 20 5 7 8 28 - 29 22
14. Маритиму Заявка 20 4 9 7 18 - 27 21
15. Белененсеш Заявка 20 5 3 12 16 - 37 18
16. Пасуш де Феррейра Заявка 20 4 4 12 12 - 27 16
17. Портимоненсе Заявка 20 2 8 10 14 - 29 14
18. Авиш 0:1 Заявка 20 4 0 16 21 - 36 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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