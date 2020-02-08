Турция: Суперлига 2019-2020

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Коньяспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Денизлиспор
0'
30' Желтая карточка
Скубич Нейц
76' Желтая карточка
Шахан Олджай
82' Желтая карточка
Ай Селим
90'+5
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
14
Аничич
Марин
12
Гильерме
Хауберт
6
Йонссон
Йенс
8
Евтович
Марко
16
Уртадо
Паоло
11
Милошевич
Дени
19
Шенгелия
Леван
99
Thuram
II
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
5
Юмлу
Мустафа
15
Oguz
Yilmaz
60
Чек
Озгюр
8
Муравски
Радослав
6
Мбамба
Марк
77
Бэрроу
Моду
9
Сако
Хади
20
Нияз
Реджеп
7
Родальега
Уго
Коньяспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

30'
Скубич Нейц
 
58'
 
Шахан Олджай
Нияз Реджеп
63'
Баич Риад
Уртадо Паоло
 
75'
Erdon Daci
Шенгелия Леван
 
76'
 
Шахан Олджай
77'
 
Сакей Айзаак
Чек Озгюр
82'
Ай Селим
 
86'
Улудаг Алпер
Йонссон Йенс
 
90'
 
Эступиньян Оскар
Родальега Уго

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор
Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор
Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Денизлиспор 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига
Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 20 12 5 3 39 - 23 41
2. Истанбул Башакшехир 20 11 6 3 39 - 21 39
3. Трабзонспор 19 11 5 3 43 - 20 38
4. Аланьяспор 20 11 5 4 40 - 19 38
5. Фенербахче 20 11 4 5 39 - 23 37
6. Галатасарай 20 10 6 4 32 - 17 36
7. Бешикташ 20 10 3 7 31 - 27 33
8. Гёзтепе 20 8 7 5 25 - 21 31
9. Газишехир Газиантеп 20 7 6 7 31 - 32 27
10. Ризеспор 20 7 3 10 21 - 30 24
11. Малатьяспор 20 6 6 8 34 - 29 24
12. Денизлиспор 21 6 6 9 21 - 29 24
13. Генчлербирлиги 20 5 6 9 30 - 37 21
14. Коньяспор 21 4 8 9 16 - 27 20
15. Анкарагюджю 21 3 8 10 18 - 37 17
16. Касымпаша 20 4 4 12 28 - 43 16
17. Антальяспор 20 3 7 10 17 - 36 16
18. Кайсериспор 20 2 5 13 19 - 52 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Евтович Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Скубич Нейц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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