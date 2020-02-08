Турция: Суперлига 2019-2020
Коньяспор
0:0
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Денизлиспор
30' Желтая карточкаСкубич Нейц
76' Желтая карточкаШахан Олджай
82' Желтая карточкаАй Селим
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
14
Аничич
Марин
16
Уртадо
Паоло
99
Thuram
II
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
60
Чек
Озгюр
77
Бэрроу
Моду
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Thuram IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
-
88 Erdon Daci
-
32 Ali Karakaya
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
-
60 Чек ОзгюрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Сакей АйзаакЗащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
Ход матча
30'
76'
82'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =6 -9Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор
Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор
Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|20
|12
|5
|3
|39 - 23
|41
|2.
|Истанбул Башакшехир
|20
|11
|6
|3
|39 - 21
|39
|3.
|Трабзонспор
|19
|11
|5
|3
|43 - 20
|38
|4.
|Аланьяспор
|20
|11
|5
|4
|40 - 19
|38
|5.
|Фенербахче
|20
|11
|4
|5
|39 - 23
|37
|6.
|Галатасарай
|20
|10
|6
|4
|32 - 17
|36
|7.
|Бешикташ
|20
|10
|3
|7
|31 - 27
|33
|8.
|Гёзтепе
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|9.
|Газишехир Газиантеп
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|10.
|Ризеспор
|20
|7
|3
|10
|21 - 30
|24
|11.
|Малатьяспор
|20
|6
|6
|8
|34 - 29
|24
|12.
|Денизлиспор
|21
|6
|6
|9
|21 - 29
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|20
|5
|6
|9
|30 - 37
|21
|14.
|Коньяспор
|21
|4
|8
|9
|16 - 27
|20
|15.
|Анкарагюджю
|21
|3
|8
|10
|18 - 37
|17
|16.
|Касымпаша
|20
|4
|4
|12
|28 - 43
|16
|17.
|Антальяспор
|20
|3
|7
|10
|17 - 36
|16
|18.
|Кайсериспор
|20
|2
|5
|13
|19 - 52
|11
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