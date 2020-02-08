Турция: Суперлига 2019-2020
Бешикташ
Позже
Стадион: Vodafone Park
Газишехир Газиантеп
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
88
Эркин
Джанер
22
Ляич
Адем
17
Oguz
Ceylan
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ялчын Серген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Предыдущие игры
Бешикташ Последние 20 матчей: +10 =1 -9Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор
Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезоковезд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Erzincanspor 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Касымпаша 2:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 24 Erzincanspor Бешикташ 4:1 Кайсериспор Бешикташ 2:1 Слован Братислава Коньяспор 0:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Денизлиспор Брага 3:1 Бешикташ Антальяспор 1:2 Бешикташ
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =5 -7Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед
Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|20
|12
|5
|3
|39 - 23
|41
|2.
|Истанбул Башакшехир
|20
|11
|6
|3
|39 - 21
|39
|3.
|Трабзонспор
|19
|11
|5
|3
|43 - 20
|38
|4.
|Аланьяспор
|20
|11
|5
|4
|40 - 19
|38
|5.
|Фенербахче
|20
|11
|4
|5
|39 - 23
|37
|6.
|Галатасарай
|20
|10
|6
|4
|32 - 17
|36
|7.
|Бешикташ
|20
|10
|3
|7
|31 - 27
|33
|8.
|Гёзтепе
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|9.
|Газишехир Газиантеп
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|10.
|Ризеспор
|20
|7
|3
|10
|21 - 30
|24
|11.
|Малатьяспор
|20
|6
|6
|8
|34 - 29
|24
|12.
|Денизлиспор
|21
|6
|6
|9
|21 - 29
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|20
|5
|6
|9
|30 - 37
|21
|14.
|Коньяспор
|21
|4
|8
|9
|16 - 27
|20
|15.
|Анкарагюджю
|21
|3
|8
|10
|18 - 37
|17
|16.
|Касымпаша
|20
|4
|4
|12
|28 - 43
|16
|17.
|Антальяспор
|20
|3
|7
|10
|17 - 36
|16
|18.
|Кайсериспор
|20
|2
|5
|13
|19 - 52
|11
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