Турция: Суперлига 2019-2020

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Бешикташ
 
Позже

Стадион:
Газишехир Газиантеп
1
Кариус
Лорис
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
4
Виктор
Руис
88
Эркин
Джанер
15
Эльнени
Мохамед
92
Abdoulay
Diaby1
22
Ляич
Адем
13
Хатчинсон
Атиба
19
Н'Куду
Жорж-Кевин
17
Burak
Yilmaz1
1
Гювенч
Гюнай
16
Ольковски
Павел
17
Oguz
Ceylan
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
44
Максим
Александру
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
10
Кайоде
Оларенваджу
14
Демир
Мухаммет
Бешикташ
4-1-4-1
Газишехир Газиантеп
5-3-2

Предыдущие игры

Бешикташ Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Ризеспор 1:2 Бешикташ Гёзтепе 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:3 Эрзурумспор Бешикташ 1:2 Сивасспор
Эрзурумспор 3:2 Бешикташ Бешикташ 2:2 Алтынорду Бешикташ 2:0 Мезоковезд Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 3:1 Бешикташ 24 Erzincanspor 2:0 Бешикташ Бешикташ 0:2 Малатьяспор Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Касымпаша 2:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 24 Erzincanspor Бешикташ 4:1 Кайсериспор Бешикташ 2:1 Слован Братислава Коньяспор 0:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Денизлиспор Брага 3:1 Бешикташ Антальяспор 1:2 Бешикташ
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед
Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе

Последние игры между собой

Бешикташ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 20 12 5 3 39 - 23 41
2. Истанбул Башакшехир 20 11 6 3 39 - 21 39
3. Трабзонспор 19 11 5 3 43 - 20 38
4. Аланьяспор 20 11 5 4 40 - 19 38
5. Фенербахче 20 11 4 5 39 - 23 37
6. Галатасарай 20 10 6 4 32 - 17 36
7. Бешикташ 20 10 3 7 31 - 27 33
8. Гёзтепе 20 8 7 5 25 - 21 31
9. Газишехир Газиантеп 20 7 6 7 31 - 32 27
10. Ризеспор 20 7 3 10 21 - 30 24
11. Малатьяспор 20 6 6 8 34 - 29 24
12. Денизлиспор 21 6 6 9 21 - 29 24
13. Генчлербирлиги 20 5 6 9 30 - 37 21
14. Коньяспор 21 4 8 9 16 - 27 20
15. Анкарагюджю 21 3 8 10 18 - 37 17
16. Касымпаша 20 4 4 12 28 - 43 16
17. Антальяспор 20 3 7 10 17 - 36 16
18. Кайсериспор 20 2 5 13 19 - 52 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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