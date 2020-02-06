Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Лион

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ
Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге
Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза
Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лион Лига 1 Лион 2:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 23 13 7 3 32 - 21 46
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
6. Страсбург Заявка 23 10 3 10 28 - 28 33
7. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
8. Ницца Заявка 23 9 6 8 33 - 31 33
9. Реймс Заявка 23 8 9 6 22 - 16 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Бордо Заявка 23 8 7 8 31 - 25 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Брест Заявка 23 7 8 8 29 - 31 29
15. Сент-Этьен Заявка 23 8 4 11 25 - 37 28
16. Метц Заявка 23 6 9 8 23 - 30 27
17. Дижон Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза Заявка 23 3 4 16 21 - 48 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лион

    До начала игры, которая состоится 09.02.2020, осталось 2 дня 21 час 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Лион
    ПСЖ
    95.2% (60)
    Ничья
    4.8% (3)
    Лион
    0% (0)
    2:1 ПСЖ
    28.6% (18)
    2:0 ПСЖ
    20.6% (13)
    3:1 ПСЖ
    20.6% (13)
    3:2 ПСЖ
    6.3% (4)
    4:1 ПСЖ
    4.8% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...