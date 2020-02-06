Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Лион
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +18 =2 -0Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ
Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ 2:0 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Лион Суперкубок Лион 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Лион Кубок ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги ПСЖ 5:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:0 Лион Суперкубок Лион 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Лион Лига 1 ПСЖ 2:1 Лион Кубок лиги Лион 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Лион Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|32 - 21
|46
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|6.
|Страсбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|7.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 31
|33
|9.
|Реймс
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|22 - 16
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Бордо
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|31 - 25
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 31
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 37
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 30
|27
|17.
|Дижон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 48
|13
ПСЖ
95.2% (60)
Ничья
4.8% (3)
Лион
0% (0)
2:1 ПСЖ
28.6% (18)
2:0 ПСЖ
20.6% (13)
3:1 ПСЖ
20.6% (13)
3:2 ПСЖ
6.3% (4)
4:1 ПСЖ
4.8% (3)
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