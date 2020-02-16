Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:0
Второй тайм: 50'
Сан-Лоренсо
22' Желтая карточкаМедина Факундо
25' Желтая карточкаJuan Edgardo Ramirez
41' Вторая желтая карточкаJuan Edgardo Ramirez
22
Эррера
Гидо
30
Рафа
II
11
Маури
Хосе
77
Paraguaio
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
30 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Морено ДайроПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ариас РамонЗащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
-
-
Ход матча
22'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба
Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|12
|3
|4
|36 - 16
|39
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|8
|3
|19 - 13
|35
|4.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|5.
|Росарио Сентраль
|20
|8
|9
|3
|27 - 23
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|7
|11
|2
|24 - 21
|32
|7.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|20
|9
|4
|7
|25 - 24
|31
|8.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|10.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|20
|7
|6
|7
|19 - 21
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|20
|7
|5
|8
|25 - 25
|26
|15.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|16.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|20.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|21.
|Колон
|20
|5
|3
|12
|17 - 29
|18
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|4
|5
|11
|20 - 22
|17
|23.
|Уракан
|20
|3
|7
|10
|11 - 23
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12