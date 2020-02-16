Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:0
Второй тайм: 50'
Сан-Лоренсо
0'
22' Желтая карточка
Медина Факундо
25' Желтая карточка
Juan Edgardo Ramirez
41' Вторая желтая карточка
Juan Edgardo Ramirez
50'
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
30
Рафа
II
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
11
Маури
Хосе
8
Кубас
Адриан
20
Фрагапане
Франко
77
Paraguaio
27
Jony
Menendez
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
12
Sebastian
Alberto
Torrico
4
Перуцци
Джино
2
Javier
Gonzalo
Rodriguez1
6
Донатти
Алехандро
3
Bruno
Pitton
34
Julian
Palacios
21
Поблет
Херонимо
20
Juan
Edgardo
Ramirez
10
Ромеро
Оскар
16
Nicolas
Fernandez
I
11
Angel
Romero2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
4-3-1-2

Ход матча

22'
Медина Факундо
 
25'
 
Juan Edgardo Ramirez
41'
 
Juan Edgardo Ramirez

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба
Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Торнео де Верано Сан-Лоренсо 0:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Суперлига Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо Примера
Сан-Лоренсо 4:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 12 3 4 36 - 16 39
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Аргентинос Хуниорс 20 9 8 3 19 - 13 35
4. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
5. Росарио Сентраль 20 8 9 3 27 - 23 33
6. Расинг Авельянеда 20 7 11 2 24 - 21 32
7. Сан-Лоренсо 0:0 20 9 4 7 25 - 24 31
8. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
9. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
10. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 20 7 6 7 19 - 21 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Тальерес Кордоба 0:0 20 7 5 8 25 - 25 26
15. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
16. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Альдосиви 20 5 4 11 18 - 28 19
20. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
21. Колон 20 5 3 12 17 - 29 18
22. Химнасия Ла-Плата 20 4 5 11 20 - 22 17
23. Уракан 20 3 7 10 11 - 23 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Juan Edgardo Ramirez получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    25'
    Juan Edgardo Ramirez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Медина Факундо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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