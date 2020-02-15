Аргентина: Суперлига 2019-2020
3' Желтая карточкаКалелло Адриан
0:1
23' ГолPablo Becker
26' Желтая карточкаБертолио Факундо
42' Желтая карточкаLeandro Maciel
46' Желтая карточкаSebastien Ramirez
55' Вторая желтая карточкаLeandro Maciel
0:2
62' ГолFederico Gino
65' Желтая карточкаMartin Ojeda
10
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
23'
0:1
26'
42'
55'
62'
0:2
65'
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +3 =6 -11Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан
Уракан 1:2 Universitario1 Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви
Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|12
|3
|4
|36 - 16
|39
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Расинг Авельянеда
|20
|7
|11
|2
|24 - 21
|32
|6.
|Сан-Лоренсо
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|9.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|10.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|19
|7
|6
|6
|19 - 19
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|25
|16.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|2:0
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|20.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|21.
|Колон
|20
|5
|3
|12
|17 - 29
|18
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|23.
|Уракан
|0:2
|20
|3
|7
|10
|11 - 23
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12