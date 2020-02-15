Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Уракан
0:2
Второй тайм: 90+'
Альдосиви
0'
3' Желтая карточка
Калелло Адриан
0:1
23' Гол
Pablo Becker
26' Желтая карточка
Бертолио Факундо
42' Желтая карточка
Leandro Maciel
46' Желтая карточка
Sebastien Ramirez
55' Вторая желтая карточка
Leandro Maciel
0:2
62' Гол
Federico Gino
65' Желтая карточка
Martin Ojeda
90'+1
1
Силва
Антони
2
Gonzalo
Bettini
14
Ezequiel
Navarro
17
Lucas
Bareiro
4
Араужо
Карлос
8
Santiago
Hezze
5
Калелло
Адриан
12
Sebastien
Ramirez
29
Juan
Ignacio
Vieyra
10
Martin
Ojeda
19
Nicolas
Cordero
1
Поцрнич
Лучано
2
Cain
Jair
Fara
3
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
8
Federico
Gino
14
Ринкон
Себастьян
10
Андрада
Федерико
18
Бертолио
Факундо
Уракан
4-2-3-1
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

3'
Калелло Адриан
 
10'
 
Pablo Becker
Ромеро Гастон
23'
0:1
Pablo Becker
(Андрада Федерико)
26'
 
Бертолио Факундо
42'
 
Leandro Maciel
46'
Rodrigo Gomez III
Калелло Адриан
 
46'
Sebastien Ramirez
 
54'
Agustin Curruhinca
Sebastien Ramirez
 
55'
 
Leandro Maciel
58'
Fernando Coniglio
Араужо Карлос
 
62'
0:2
Federico Gino
65'
 
Nicolas Bazzana
Бертолио Факундо
65'
Martin Ojeda
 

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан
Уракан 1:2 Universitario1 Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви
Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Альдосиви 2:1 Уракан Суперлига Альдосиви 0:3 Уракан Примера Уракан 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 0:0 Уракан Примера
Альдосиви 1:1 Уракан Примера Б Уракан 4:1 Альдосиви Примера Б Уракан 1:1 Альдосиви Примера Б Альдосиви 3:1 Уракан Примера Б Уракан 3:0 Альдосиви Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 12 3 4 36 - 16 39
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Расинг Авельянеда 20 7 11 2 24 - 21 32
6. Сан-Лоренсо 19 9 3 7 25 - 24 30
7. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
9. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
10. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 19 7 6 6 19 - 19 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
15. Тальерес Кордоба 19 7 4 8 25 - 25 25
16. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Альдосиви 2:0 20 5 4 11 18 - 28 19
20. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
21. Колон 20 5 3 12 17 - 29 18
22. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
23. Уракан 0:2 20 3 7 10 11 - 23 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
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