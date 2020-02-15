Аргентина: Суперлига 2019-2020
Колон
0:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
5' Желтая карточкаRafael Delgado
26' Желтая карточкаAlex Vigo
13
Alex
Vigo
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Gaston Gomez
-
35 Tiago Banega
Ход матча
26'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон
Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =10 -2Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Колон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Расинг Авельянеда 3:0 Колон Примера Колон 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Колон Примера Колон 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Колон Международные матчи (клубы) Колон 3:1 Расинг Авельянеда Международные матчи (клубы) Колон 1:1 Расинг Авельянеда Примера Колон 0:2 Расинг Авельянеда Примера А Колон 0:4 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:2 Колон Примера А Колон 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Колон Примера А Колон 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:2 Колон Примера А Колон 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Колон Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|12
|3
|4
|36 - 16
|39
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|20
|7
|11
|2
|23 - 20
|32
|6.
|Сан-Лоренсо
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|9.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|10.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|19
|7
|6
|6
|19 - 19
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|25
|16.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|20.
|Колон
|0:0
|20
|5
|3
|12
|16 - 28
|18
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|22.
|Альдосиви
|19
|4
|4
|11
|16 - 28
|16
|23.
|Уракан
|19
|3
|7
|9
|11 - 21
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12
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