Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Колон
0:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
5' Желтая карточка
Rafael Delgado
26' Желтая карточка
Alex Vigo
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
62
Rafael
Garcia
Casanova
40
Rafael
Delgado
12
Чанкалай
Томас
5
Фрицлер
Матиас
14
Лертора
Федерико
28
Marcelo
Estigarribia1
10
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Вьятри
Лукас
13
Javier
Garcia2
4
Пильюд
Иван
16
Мартинес
Маурисио
5
Мена
Эухенио
3
Сото
Алексис
21
Марсело
Диас
19
Leonel
Ariel
Miranda
32
Монтойя
Вальтер
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
15
Лисандро
Лопес
III
Колон
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

Ход матча

5'
Rafael Delgado
 
26'
Alex Vigo
 

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон
Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Колон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Колон 1:1 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 1:3 Колон Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Колон Примера Расинг Авельянеда 4:1 Колон Примера
Расинг Авельянеда 3:0 Колон Примера Колон 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Колон Примера Колон 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:2 Колон Международные матчи (клубы) Колон 3:1 Расинг Авельянеда Международные матчи (клубы) Колон 1:1 Расинг Авельянеда Примера Колон 0:2 Расинг Авельянеда Примера А Колон 0:4 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:2 Колон Примера А Колон 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Колон Примера А Колон 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:2 Колон Примера А Колон 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Колон Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 12 3 4 36 - 16 39
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Расинг Авельянеда 0:0 20 7 11 2 23 - 20 32
6. Сан-Лоренсо 19 9 3 7 25 - 24 30
7. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
9. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
10. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 19 7 6 6 19 - 19 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
15. Тальерес Кордоба 19 7 4 8 25 - 25 25
16. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
20. Колон 0:0 20 5 3 12 16 - 28 18
21. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
22. Альдосиви 19 4 4 11 16 - 28 16
23. Уракан 19 3 7 9 11 - 21 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Alex Vigo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Rafael Delgado получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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