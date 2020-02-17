Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Эстудиантес Ла-Плата
1:2
Второй тайм: 90+'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
21' Гол
Francisco Pizzini
29' Желтая карточка
Рохо Маркос
40' Желтая карточка
Маскерано Хавьер
45' Желтая карточка
Nelson Acevedo
0:2
63' Гол
Ботта Рубен
74' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
1:2
82' Гол
Mateo Retegui
83' Желтая карточка
Диас Мауро
86' Желтая карточка
Guido Mainero
90'+5
21
Андухар
Марьяно
30
Juan
Fuentes
II
6
Jonathan
Schunke
18
Рохо
Маркос
27
Маскерано
Хавьер
14
Санчес
Факундо
4
Ivan
Gomez
10
Gaston
Fernandez
I
16
Lucas
Rodriguez
III
8
Angel
Gonzalez
II
7
Каутеруссио
Мартин
22
Унсаин
Луис
25
Nestor
Breitenbruch
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
16
Gonzalo
Piovi
5
Nelson
Acevedo
7
Ботта
Рубен
3
Marcelo
Benitez
II
10
Marcelo
Cardozo
29
Francisco
Pizzini
12
Juan
Martin
Lucero
Эстудиантес Ла-Плата
3-1-4-2
Дефенса и Хустисия
4-1-3-2

Ход матча

21'
0:1
Francisco Pizzini
(Juan Martin Lucero)
29'
Рохо Маркос
 
40'
Маскерано Хавьер
 
45'
 
Nelson Acevedo
57'
Dario Sarmiento
Gaston Fernandez I
 
63'
0:2
Ботта Рубен
(Francisco Pizzini)
64'
 
Enzo Coacci
Francisco Pizzini
66'
Mateo Retegui
Каутеруссио Мартин
 
66'
Диас Мауро
Санчес Факундо
 
74'
 
Nestor Breitenbruch
79'
 
Guido Mainero
Juan Martin Lucero
82'
Mateo Retegui
(Рохо Маркос)
1:2
83'
Диас Мауро
 
85'
 
Adonis Frias
Ботта Рубен
86'
 
Guido Mainero

Предыдущие игры

Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эстудиантес Ла-Плата 5:3 Сан-Мартин Сан-Хуан Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Атлетико Митре Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Гильермо Браун Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Бельграно Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Альварадо 4:2 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Нуэва Чикаго 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Рио-Куарто Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Атланта Ферро Карриль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте

Последние игры между собой

Эстудиантес Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Дефенса и Хустисия 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Примера Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Дефенса и Хустисия Примера
Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Дефенса и Хустисия Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 13 3 4 37 - 16 42
2. Бока Хуниорс 20 11 6 3 27 - 8 39
3. Аргентинос Хуниорс 20 9 8 3 19 - 13 35
4. Ланус 20 9 7 4 26 - 22 34
5. Росарио Сентраль 20 8 9 3 27 - 23 33
6. Расинг Авельянеда 20 7 11 2 24 - 21 32
7. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 7 5 28 - 22 31
8. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
9. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
10. Сан-Лоренсо 20 9 3 8 25 - 25 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 1:2 20 8 5 7 21 - 17 29
12. Дефенса и Хустисия 2:1 20 8 5 7 20 - 17 29
13. Тальерес Кордоба 20 8 4 8 26 - 25 28
14. Атлетико Тукуман 20 7 6 7 19 - 21 27
15. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
16. Банфилд 20 6 7 7 18 - 18 25
17. Сентраль Кордоба 20 6 6 8 20 - 25 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Альдосиви 20 5 4 11 18 - 28 19
20. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
21. Колон 20 5 3 12 17 - 29 18
22. Химнасия Ла-Плата 20 4 5 11 20 - 22 17
23. Уракан 20 3 7 10 11 - 23 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Nelson Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Маскерано Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Рохо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Francisco Pizzini бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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