Аргентина: Суперлига 2019-2020
Эстудиантес Ла-Плата
1:2
Второй тайм: 90+'
Дефенса и Хустисия
0:1
21' ГолFrancisco Pizzini
29' Желтая карточкаРохо Маркос
40' Желтая карточкаМаскерано Хавьер
45' Желтая карточкаNelson Acevedo
0:2
63' ГолБотта Рубен
74' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
1:2
82' ГолMateo Retegui
83' Желтая карточкаДиас Мауро
86' Желтая карточкаGuido Mainero
18
Рохо
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Рохо МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Диас МауроНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Nardozza
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Лаба МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Enzo Coacci
Ход матча
21'
29'
40'
45'
63'
0:2
82'
1:2
83'
86'
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эстудиантес Ла-Плата 5:3 Сан-Мартин Сан-Хуан Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Атлетико Митре Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Гильермо Браун Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Бельграно Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Альварадо 4:2 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Нуэва Чикаго 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Рио-Куарто Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Атланта Ферро Карриль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|13
|3
|4
|37 - 16
|42
|2.
|Бока Хуниорс
|20
|11
|6
|3
|27 - 8
|39
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|8
|3
|19 - 13
|35
|4.
|Ланус
|20
|9
|7
|4
|26 - 22
|34
|5.
|Росарио Сентраль
|20
|8
|9
|3
|27 - 23
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|7
|11
|2
|24 - 21
|32
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|7
|5
|28 - 22
|31
|8.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|9.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|10.
|Сан-Лоренсо
|20
|9
|3
|8
|25 - 25
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1:2
|20
|8
|5
|7
|21 - 17
|29
|12.
|Дефенса и Хустисия
|2:1
|20
|8
|5
|7
|20 - 17
|29
|13.
|Тальерес Кордоба
|20
|8
|4
|8
|26 - 25
|28
|14.
|Атлетико Тукуман
|20
|7
|6
|7
|19 - 21
|27
|15.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|16.
|Банфилд
|20
|6
|7
|7
|18 - 18
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|20.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|21.
|Колон
|20
|5
|3
|12
|17 - 29
|18
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|4
|5
|11
|20 - 22
|17
|23.
|Уракан
|20
|3
|7
|10
|11 - 23
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12
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