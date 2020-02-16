Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
0:0
Второй тайм: 80'
Аргентинос Хуниорс
15' Желтая карточкаCarlos Quintana
55' Желтая карточкаMartin Santiago Silva I
57' Желтая карточкаRamiro Carrera
67' Желтая карточкаEdwar Lopez
72' Красная карточкаLeandro Diaz III
13
Гисси
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мелано ЛукасНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Edwar LopezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|12
|3
|4
|36 - 16
|39
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Росарио Сентраль
|1:0
|20
|8
|9
|3
|27 - 23
|33
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|20
|8
|9
|3
|17 - 13
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|7
|11
|2
|24 - 21
|32
|7.
|Сан-Лоренсо
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|8.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|10.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|20
|7
|7
|6
|19 - 19
|28
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|25
|16.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|20.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|21.
|Колон
|20
|5
|3
|12
|17 - 29
|18
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|20
|4
|5
|11
|20 - 22
|17
|23.
|Уракан
|20
|3
|7
|10
|11 - 23
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12