Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
0:0
Второй тайм: 80'
Аргентинос Хуниорс
0'
15' Желтая карточка
Carlos Quintana
55' Желтая карточка
Martin Santiago Silva I
57' Желтая карточка
Ramiro Carrera
67' Желтая карточка
Edwar Lopez
72' Красная карточка
Leandro Diaz III
80'
24
Alejandro
Miguel
Sanchez
26
Gustavo
Toledo
32
Guillermo
Luis
Ortiz
13
Гисси
Дилан
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
21
Эрбес
Кристиан
11
Фернандес
Хосе
Луис
27
Augusto
Lotti
9
Leandro
Diaz
III
35
Матиас
Алустиза
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Francis
Mac
Allister
17
Franco
Moyano
8
Ivan
Colman
23
Edwar
Lopez
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
Атлетико Тукуман
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
4-3-1-2

Ход матча

15'
 
Carlos Quintana
55'
 
Martin Santiago Silva I
56'
Рохас Ариэль
Эрбес Кристиан
 
56'
Leonardo Heredia
Фернандес Хосе Луис
 
57'
Ramiro Carrera
 
65'
 
Nicolas Alexis Silva
Ivan Colman
67'
 
Edwar Lopez
72'
Leandro Diaz III
 
74'
Guillermo Acosta
Матиас Алустиза
 

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман Примера Атлетико Тукуман 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
Аргентинос Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 12 3 4 36 - 16 39
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Росарио Сентраль 1:0 20 8 9 3 27 - 23 33
5. Аргентинос Хуниорс 0:0 20 8 9 3 17 - 13 33
6. Расинг Авельянеда 20 7 11 2 24 - 21 32
7. Сан-Лоренсо 19 9 3 7 25 - 24 30
8. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
9. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
10. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 0:0 20 7 7 6 19 - 19 28
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
15. Тальерес Кордоба 19 7 4 8 25 - 25 25
16. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Альдосиви 20 5 4 11 18 - 28 19
20. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
21. Колон 20 5 3 12 17 - 29 18
22. Химнасия Ла-Плата 0:1 20 4 5 11 20 - 22 17
23. Уракан 20 3 7 10 11 - 23 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА