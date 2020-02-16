Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
1:0
Второй тайм: 59'
Банфилд
1:0
17' ГолСуарес Матиас
29' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
33' Желтая карточкаLuciano Gomez
34' Желтая карточкаПерес Энцо
37' Желтая карточкаМартинес Лукас II
39' Желтая карточкаЛолло Лусиано
43' Желтая карточкаСуарес Матиас
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Датоло
Хесус
19
Junior
Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Кинтеро ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
17'
33'
34'
39'
43'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =7 -7Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд
Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 3:2 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:3 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Банфилд Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|20
|13
|3
|4
|37 - 16
|42
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|8
|3
|19 - 13
|35
|4.
|Ланус
|0:0
|20
|9
|7
|4
|25 - 21
|34
|5.
|Росарио Сентраль
|20
|8
|9
|3
|27 - 23
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|7
|11
|2
|24 - 21
|32
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|20
|8
|7
|5
|27 - 21
|31
|8.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|9.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|10.
|Сан-Лоренсо
|20
|9
|3
|8
|25 - 25
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Тальерес Кордоба
|20
|8
|4
|8
|26 - 25
|28
|13.
|Атлетико Тукуман
|20
|7
|6
|7
|19 - 21
|27
|14.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|15.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|16.
|Банфилд
|0:1
|20
|6
|7
|7
|18 - 18
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|20.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|21.
|Колон
|20
|5
|3
|12
|17 - 29
|18
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|4
|5
|11
|20 - 22
|17
|23.
|Уракан
|20
|3
|7
|10
|11 - 23
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12
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