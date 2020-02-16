Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ривер Плейт
1:0
Второй тайм: 59'
Банфилд
0'
1:0
17' Гол
Суарес Матиас
29' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
33' Желтая карточка
Luciano Gomez
34' Желтая карточка
Перес Энцо
37' Желтая карточка
Мартинес Лукас II
39' Желтая карточка
Лолло Лусиано
43' Желтая карточка
Суарес Матиас
59'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
2
Robert
Rojas
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
1
Ivan
Arboleda
24
Luciano
Gomez
25
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
5
Nery
Leyes
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Бертоло
Николас
10
Датоло
Хесус
23
Reinaldo
Lenis
19
Junior
Arias
Ривер Плейт
4-4-2
Банфилд
4-2-3-1

Ход матча

17'
Суарес Матиас
(Монтьель Гонсало)
1:0
29'
 
Jorge Rodriguez I
33'
 
Luciano Gomez
34'
Перес Энцо
 
37'
Мартинес Лукас II
 
39'
 
Лолло Лусиано
43'
Суарес Матиас
 

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд
Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Банфилд 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:1 Банфилд Суперлига Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:1 Банфилд Примера
Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 3:2 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:3 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Банфилд Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 20 13 3 4 37 - 16 42
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Аргентинос Хуниорс 20 9 8 3 19 - 13 35
4. Ланус 0:0 20 9 7 4 25 - 21 34
5. Росарио Сентраль 20 8 9 3 27 - 23 33
6. Расинг Авельянеда 20 7 11 2 24 - 21 32
7. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 20 8 7 5 27 - 21 31
8. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
9. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
10. Сан-Лоренсо 20 9 3 8 25 - 25 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Тальерес Кордоба 20 8 4 8 26 - 25 28
13. Атлетико Тукуман 20 7 6 7 19 - 21 27
14. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
15. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
16. Банфилд 0:1 20 6 7 7 18 - 18 25
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Альдосиви 20 5 4 11 18 - 28 19
20. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
21. Колон 20 5 3 12 17 - 29 18
22. Химнасия Ла-Плата 20 4 5 11 20 - 22 17
23. Уракан 20 3 7 10 11 - 23 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Суарес Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Мартинес Лукас II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Luciano Gomez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Jorge Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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