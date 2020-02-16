Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
1:0
Второй тайм: 61'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
12' Гол
Риано Клаудио
42' Желтая карточка
Ariel Garcia
60' Желтая карточка
Maximiliano Angel Coronel
61'
1
Jeremias
Ledesma
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Joaquin
Laso
14
Новаретти
Диего
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
21
Ринаудо
Фабиан
25
Pedro
Ojeda
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
23
Рибас
Себастьян
19
Броун
Хорхе
15
Maxi
Caire
2
Гольц
Паоло
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
31
Матеас
Перез
Гарсия
5
Harrinson
Mancilla
10
Ariel
Garcia
20
Алеман
Брайн
33
Pablo
Maximiliano
Cuadra
9
Leandro
Contin
Росарио Сентраль
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

Ход матча

12'
Риано Клаудио
(Lucas Emanuel Gamba)
1:0
42'
 
Ariel Garcia
56'
 
Jose Antonio Paradela
Матеас Перез Гарсия
60'
 
Maximiliano Angel Coronel

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба
Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Химнасия Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Кубок Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Суперлига Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера
Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Росарио Сентраль 4:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:1 Росарио Сентраль Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Националь Б Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 12 3 4 36 - 16 39
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Росарио Сентраль 1:0 20 8 9 3 27 - 23 33
5. Аргентинос Хуниорс 0:0 20 8 9 3 17 - 13 33
6. Расинг Авельянеда 20 7 11 2 24 - 21 32
7. Сан-Лоренсо 19 9 3 7 25 - 24 30
8. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
9. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
10. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 0:0 20 7 7 6 19 - 19 28
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
15. Тальерес Кордоба 19 7 4 8 25 - 25 25
16. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Альдосиви 20 5 4 11 18 - 28 19
20. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
21. Колон 20 5 3 12 17 - 29 18
22. Химнасия Ла-Плата 0:1 20 4 5 11 20 - 22 17
23. Уракан 20 3 7 10 11 - 23 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Ariel Garcia получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Риано Клаудио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Участвуй в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА