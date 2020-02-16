Аргентина: Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
1:0
Второй тайм: 61'
Химнасия Ла-Плата
1:0
12' ГолРиано Клаудио
42' Желтая карточкаAriel Garcia
60' Желтая карточкаMaximiliano Angel Coronel
12
Ciro
Rius
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
Ход матча
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =9 -3Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +4 =5 -11Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба
Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Химнасия Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Росарио Сентраль 4:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:1 Росарио Сентраль Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Националь Б Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|12
|3
|4
|36 - 16
|39
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Росарио Сентраль
|1:0
|20
|8
|9
|3
|27 - 23
|33
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|20
|8
|9
|3
|17 - 13
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|7
|11
|2
|24 - 21
|32
|7.
|Сан-Лоренсо
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|8.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|10.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|20
|7
|7
|6
|19 - 19
|28
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|19
|7
|4
|8
|25 - 25
|25
|16.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|20.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|21.
|Колон
|20
|5
|3
|12
|17 - 29
|18
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|20
|4
|5
|11
|20 - 22
|17
|23.
|Уракан
|20
|3
|7
|10
|11 - 23
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12