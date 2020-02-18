Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Индепендьенте
0:1
Второй тайм: 85'
Арсенал Саранди
0'
0:1
15' Гол
Gaston Suarez
38' Желтая карточка
Carlos Benavidez
42' Желтая карточка
Emanuel Mercado
49' Желтая карточка
Fabio Pereyra
71' Желтая карточка
Franco Sbutoni
85'
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
26
Alexander
Barboza
6
Санчес-Миньо
Хуан
21
Carlos
Benavidez
28
Emanuel
Mercado
27
Braian
Romero
7
Роа
Андрес
Фелипе
17
Gaston
Togni
18
Ромеро
Сильвио
12
Daniel
Sappa
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
15
Lucas
Piovi
11
Gaston
Suarez
31
Nicolas
Gimenez
II
7
Капроф
Хуан
9
Juan
Manuel
Garcia
Индепендьенте
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-3-1-2

Ход матча

15'
0:1
Gaston Suarez
(Jesus Soraire)
30'
 
Emiliano Mendez
Gaston Suarez
38'
Carlos Benavidez
 
42'
Emanuel Mercado
 
45'
 
Joel Sonora
Капроф Хуан
49'
 
Fabio Pereyra
62'
Leandro Miguel Fernandez
Carlos Benavidez
 
68'
Brian Martinez
Braian Romero
 
71'
 
Franco Sbutoni
77'
Alan Velasco
Роа Андрес Фелипе
 
81'
 
Alejo Antilef
Nicolas Gimenez II

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте
Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон
Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте Суперлига Арсенал Саранди 0:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:0 Арсенал Саранди Примера Индепендьенте 1:0 Арсенал Саранди Копа Судамерикана
Арсенал Саранди 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 4:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:1 Индепендьенте Примера Арсенал Саранди 1:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 3:1 Индепендьенте Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 13 3 4 37 - 16 42
2. Бока Хуниорс 20 11 6 3 27 - 8 39
3. Аргентинос Хуниорс 20 9 8 3 19 - 13 35
4. Ланус 20 9 7 4 26 - 22 34
5. Арсенал Саранди 1:0 20 9 6 5 32 - 24 33
6. Росарио Сентраль 20 8 9 3 27 - 23 33
7. Расинг Авельянеда 20 7 11 2 24 - 21 32
8. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 7 5 28 - 22 31
9. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
10. Сан-Лоренсо 20 9 3 8 25 - 25 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 20 8 5 7 21 - 17 29
12. Дефенса и Хустисия 20 8 5 7 20 - 17 29
13. Тальерес Кордоба 20 8 4 8 26 - 25 28
14. Атлетико Тукуман 20 7 6 7 19 - 21 27
15. Индепендьенте 0:1 20 7 4 9 23 - 23 25
16. Банфилд 20 6 7 7 18 - 18 25
17. Сентраль Кордоба 20 6 6 8 20 - 25 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Альдосиви 20 5 4 11 18 - 28 19
20. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
21. Колон 20 5 3 12 17 - 29 18
22. Химнасия Ла-Плата 20 4 5 11 20 - 22 17
23. Уракан 20 3 7 10 11 - 23 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Капроф Хуан уходит, Joel Sonora вместо него
  • Желтая карточка
    42'
    Emanuel Mercado получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Carlos Benavidez получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Gaston Suarez уходит, Эмилиано Мендес вместо него
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Gaston Suarez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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