Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
0:1
Второй тайм: 85'
Арсенал Саранди
0:1
15' ГолGaston Suarez
38' Желтая карточкаCarlos Benavidez
42' Желтая карточкаEmanuel Mercado
49' Желтая карточкаFabio Pereyra
71' Желтая карточкаFranco Sbutoni
17
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Alan Sonora
-
-
-
- Основной состав
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Lucas Necul
Ход матча
15'
0:1
38'
42'
49'
71'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =4 -8Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте
Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон
Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|13
|3
|4
|37 - 16
|42
|2.
|Бока Хуниорс
|20
|11
|6
|3
|27 - 8
|39
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|8
|3
|19 - 13
|35
|4.
|Ланус
|20
|9
|7
|4
|26 - 22
|34
|5.
|Арсенал Саранди
|1:0
|20
|9
|6
|5
|32 - 24
|33
|6.
|Росарио Сентраль
|20
|8
|9
|3
|27 - 23
|33
|7.
|Расинг Авельянеда
|20
|7
|11
|2
|24 - 21
|32
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|7
|5
|28 - 22
|31
|9.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|10.
|Сан-Лоренсо
|20
|9
|3
|8
|25 - 25
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|20
|8
|5
|7
|21 - 17
|29
|12.
|Дефенса и Хустисия
|20
|8
|5
|7
|20 - 17
|29
|13.
|Тальерес Кордоба
|20
|8
|4
|8
|26 - 25
|28
|14.
|Атлетико Тукуман
|20
|7
|6
|7
|19 - 21
|27
|15.
|Индепендьенте
|0:1
|20
|7
|4
|9
|23 - 23
|25
|16.
|Банфилд
|20
|6
|7
|7
|18 - 18
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|20
|6
|6
|8
|20 - 25
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|20.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|21.
|Колон
|20
|5
|3
|12
|17 - 29
|18
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|4
|5
|11
|20 - 22
|17
|23.
|Уракан
|20
|3
|7
|10
|11 - 23
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12
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