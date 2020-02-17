Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
0:2
Первый тайм: 45'
Бока Хуниорс
0:1
4' ГолТевес Карлос
0:2
26' ГолСальвио Эдуардо
24
Hugo
Vera
12
Jonathan
Bay
18
Фабра
Франк
10
Тевес
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani CureНападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
-
-
Ход матча
4'
0:1
26'
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =6 -7Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Universitario1
Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бока Хуниорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|13
|3
|4
|37 - 16
|42
|2.
|Бока Хуниорс
|2:0
|20
|11
|6
|3
|25 - 8
|39
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|9
|8
|3
|19 - 13
|35
|4.
|Ланус
|20
|9
|7
|4
|26 - 22
|34
|5.
|Росарио Сентраль
|20
|8
|9
|3
|27 - 23
|33
|6.
|Расинг Авельянеда
|20
|7
|11
|2
|24 - 21
|32
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|8
|7
|5
|28 - 22
|31
|8.
|Арсенал Саранди
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|9.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|10.
|Сан-Лоренсо
|20
|9
|3
|8
|25 - 25
|30
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Тальерес Кордоба
|20
|8
|4
|8
|26 - 25
|28
|13.
|Атлетико Тукуман
|20
|7
|6
|7
|19 - 21
|27
|14.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|15.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|16.
|Банфилд
|20
|6
|7
|7
|18 - 18
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|0:2
|20
|6
|6
|8
|20 - 23
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|20
|6
|5
|9
|18 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|20.
|Патронато де Парана
|20
|4
|7
|9
|18 - 29
|19
|21.
|Колон
|20
|5
|3
|12
|17 - 29
|18
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|4
|5
|11
|20 - 22
|17
|23.
|Уракан
|20
|3
|7
|10
|11 - 23
|16
|24.
|Годой Крус
|19
|4
|0
|15
|18 - 40
|12
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