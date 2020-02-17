Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Сентраль Кордоба
0:2
Первый тайм: 45'
Бока Хуниорс
0'
0:1
4' Гол
Тевес Карлос
0:2
26' Гол
Сальвио Эдуардо
45'
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
24
Hugo
Vera
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
15
Lisandro
Alzugaray
8
Мели
Сесар
5
Cristian
Vega
10
Нуньес
Хервасио
7
Nicolas
Miracco
35
Jonathan
Herrera1
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
21
Кампусано
Хорман
11
Сальвио
Эдуардо
7
Pol
Fernandez
22
Вилья
Себастьян
10
Тевес
Карлос
27
Franco
Soldano
Сентраль Кордоба
4-4-2
Бока Хуниорс
4-1-3-2

Ход матча

4'
0:1
Тевес Карлос
24'
 
Алонсо Хуниор
Лопес Лисандро II
26'
0:2
Сальвио Эдуардо
(Franco Soldano)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Universitario1
Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бока Хуниорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Кубок Аргентины
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 13 3 4 37 - 16 42
2. Бока Хуниорс 2:0 20 11 6 3 25 - 8 39
3. Аргентинос Хуниорс 20 9 8 3 19 - 13 35
4. Ланус 20 9 7 4 26 - 22 34
5. Росарио Сентраль 20 8 9 3 27 - 23 33
6. Расинг Авельянеда 20 7 11 2 24 - 21 32
7. Ньюэллс Олд Бойз 20 8 7 5 28 - 22 31
8. Арсенал Саранди 19 8 6 5 31 - 24 30
9. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
10. Сан-Лоренсо 20 9 3 8 25 - 25 30
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Тальерес Кордоба 20 8 4 8 26 - 25 28
13. Атлетико Тукуман 20 7 6 7 19 - 21 27
14. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
15. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
16. Банфилд 20 6 7 7 18 - 18 25
17. Сентраль Кордоба 0:2 20 6 6 8 20 - 23 24
18. Унион Санта-Фе 20 6 5 9 18 - 26 23
19. Альдосиви 20 5 4 11 18 - 28 19
20. Патронато де Парана 20 4 7 9 18 - 29 19
21. Колон 20 5 3 12 17 - 29 18
22. Химнасия Ла-Плата 20 4 5 11 20 - 22 17
23. Уракан 20 3 7 10 11 - 23 16
24. Годой Крус 19 4 0 15 18 - 40 12
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