Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Годой Крус
0:1
7' ПенальтиJuan Brunetta
28' Желтая карточкаОртис Данило
72' Желтая карточкаCristian Almeida
74' Желтая карточкаLucas Robertone
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
20 Mauro Pitton
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
-
32 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Juan BoladoВратарь
- Нападающий
-
-
23 Enzo Ybanez
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Patalano
Ход матча
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +11 =5 -4Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус Последние 20 матчей: +4 =0 -16Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Годой Крус 2:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:4 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус Примера Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:4 Велес Сарсфилд Примера А Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус Примера А Велес Сарсфилд 4:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:3 Велес Сарсфилд Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|22
|14
|4
|4
|40 - 17
|46
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|6
|3
|34 - 8
|45
|3.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|6
|6
|24 - 14
|36
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|9
|9
|4
|20 - 16
|36
|5.
|Ланус
|22
|9
|9
|4
|29 - 25
|36
|6.
|Росарио Сентраль
|22
|9
|9
|4
|30 - 27
|36
|7.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|8
|5
|33 - 23
|35
|9.
|Сан-Лоренсо
|22
|10
|3
|9
|28 - 27
|33
|10.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|6
|7
|24 - 18
|33
|11.
|Тальерес Кордоба
|22
|9
|4
|9
|32 - 30
|31
|12.
|Арсенал Саранди
|22
|8
|7
|7
|33 - 32
|31
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|8
|6
|8
|22 - 20
|30
|14.
|Атлетико Тукуман
|22
|7
|7
|8
|21 - 24
|28
|15.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|21 - 27
|27
|16.
|Индепендьенте
|22
|7
|5
|10
|24 - 25
|26
|17.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|19 - 20
|26
|18.
|Сентраль Кордоба
|22
|6
|8
|8
|21 - 26
|26
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|5
|11
|22 - 22
|23
|20.
|Патронато де Парана
|22
|5
|8
|9
|22 - 32
|23
|21.
|Альдосиви
|22
|6
|4
|12
|20 - 31
|22
|22.
|Уракан
|22
|4
|7
|11
|14 - 27
|19
|23.
|Колон
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|24.
|Годой Крус
|22
|5
|0
|17
|20 - 46
|15
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