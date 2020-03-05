Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Годой Крус
0'
0:1
7' Пенальти
Juan Brunetta
28' Желтая карточка
Ортис Данило
72' Желтая карточка
Cristian Almeida
74' Желтая карточка
Lucas Robertone
90'+7
12
Lucas
Hoyos
4
Hernan
De
La
Fuente
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
16
Lucas
Robertone
30
Gaston
Claudio
Gimenez
27
Pablo
Galdames
II
7
Адриан
Рикардо
19
Ромеро
Максимильяно
23
Thiago
Almada
32
Рей
Родриго
8
Gabriel
Carrasco
2
Joaquin
Varela
4
Ортис
Данило
3
Cristian
Almeida
17
Marcelo
Freites
5
Вильдер
Картагена
19
Fabian
Henriquez
21
Gabriel
Alanis
29
Tomas
Badaloni
26
Juan
Brunetta
Велес Сарсфилд
4-3-3
Годой Крус
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Juan Brunetta
28'
 
Ортис Данило
66'
Agustin Bouzat
Pablo Galdames II
 
72'
 
Cristian Almeida
74'
Lucas Robertone
 
77'
 
Franco Gonzalez2
Tomas Badaloni
80'
Alvares Ricardo1
Brian Ezequiel Cufre
 
82'
 
Tomas Alvarez
Joaquin Varela
88'
Tobias Zarate
Ромеро Максимильяно
 
90'
 
Enzo Ybanez
Gabriel Alanis

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус Последние 20 матчей: +4 =0 -16
Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Суперлига Годой Крус 3:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:4 Годой Крус Примера
Годой Крус 2:2 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:4 Годой Крус Примера Годой Крус 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус Примера Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:4 Велес Сарсфилд Примера А Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус Примера А Велес Сарсфилд 4:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:3 Велес Сарсфилд Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 22 14 4 4 40 - 17 46
2. Бока Хуниорс 22 13 6 3 34 - 8 45
3. Велес Сарсфилд 22 10 6 6 24 - 14 36
4. Аргентинос Хуниорс 22 9 9 4 20 - 16 36
5. Ланус 22 9 9 4 29 - 25 36
6. Росарио Сентраль 22 9 9 4 30 - 27 36
7. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
8. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 8 5 33 - 23 35
9. Сан-Лоренсо 22 10 3 9 28 - 27 33
10. Дефенса и Хустисия 22 9 6 7 24 - 18 33
11. Тальерес Кордоба 22 9 4 9 32 - 30 31
12. Арсенал Саранди 22 8 7 7 33 - 32 31
13. Эстудиантес Ла-Плата 22 8 6 8 22 - 20 30
14. Атлетико Тукуман 22 7 7 8 21 - 24 28
15. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 21 - 27 27
16. Индепендьенте 22 7 5 10 24 - 25 26
17. Банфилд 22 6 8 8 19 - 20 26
18. Сентраль Кордоба 22 6 8 8 21 - 26 26
19. Химнасия Ла-Плата 22 6 5 11 22 - 22 23
20. Патронато де Парана 22 5 8 9 22 - 32 23
21. Альдосиви 22 6 4 12 20 - 31 22
22. Уракан 22 4 7 11 14 - 27 19
23. Колон 22 5 3 14 17 - 37 18
24. Годой Крус 22 5 0 17 20 - 46 15
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Juan Brunetta из команды Годой Крус забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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