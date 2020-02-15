Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Ян
0:0
Первый тайм: 41'
Веен Висбаден
0'
35' Желтая карточка
Окороджи Чима
40' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша
41'
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
14
Коррейя
Марсель
28
Sebastian
Nachreiner
36
Окороджи
Чима
8
Andreas
Geipl
7
Безушков
Макс
20
Паласиос-Мартинес
Федерико
9
Jan
George
19
Andreas
Albers
13
Erik
Wekesser
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
5
Рёкер
Бенедикт
10
Sebastian
Mrowca
15
Paterson
Chato
6
Tobias
Schwede
37
Фриде
Сидней
17
Daniel
Kyereh
7
Maximilian
Dittgen
9
Manuel
Schaeffler
II
Ян
4-2-2-2
Веен Висбаден
3-3-3-1

Ход матча

35'
Окороджи Чима
 
40'
 
Мокенхаупт Саша

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арминия 6:0 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Ганновер 96 Бохум 2:3 Ян
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм Дармштадт 2:2 Ян Ян 3:3 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Ян Ян 1:0 Зандхаузен Хольштайн Киль 1:2 Ян Ян 2:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:1 Ян Ян 2:3 Штуттгарт Веен Висбаден 0:5 Ян Ян 1:3 Арминия Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден
Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян

Последние игры между собой

Ян: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Веен Висбаден: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Веен Висбаден 0:5 Ян Бундеслига 2 Веен Висбаден 1:1 Ян Бундеслига 3 Ян 3:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Ян 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3
Веен Висбаден 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 1:1 Ян Бундеслига 3 Ян 2:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 1:2 Ян Бундеслига 3 Ян 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 0:3 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:2 Ян Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 2:0 22 12 8 2 45 - 21 44
2. Гамбург 0:0 22 11 8 3 45 - 21 41
3. Штуттгарт 21 11 5 5 37 - 25 38
4. Хайденхайм 22 9 8 5 30 - 23 35
5. Гройтер Фюрт 0:2 22 9 4 9 31 - 29 31
6. Хольштайн Киль 21 8 6 7 34 - 32 30
7. Эрцгебирге Ауэ 21 8 6 7 29 - 30 30
8. Ян 0:0 22 8 6 8 33 - 36 30
9. Оснабрюк 21 7 6 8 28 - 25 27
10. Зандхаузен 21 6 9 6 24 - 24 27
11. Дармштадт 21 5 11 5 26 - 30 26
12. Ганновер 96 0:0 22 6 8 8 27 - 34 26
13. Нюрнберг 22 6 8 8 32 - 40 26
14. Бохум 21 5 8 8 34 - 39 23
15. Санкт-Паули 22 5 8 9 26 - 29 23
16. Веен Висбаден 0:0 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Карлсруэ 21 4 8 9 29 - 41 20
18. Динамо Дрезден 22 4 6 12 20 - 37 18
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