Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ян
0:0
Первый тайм: 41'
Веен Висбаден
35' Желтая карточкаОкороджи Чима
40' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Книппинг ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Oliver HeinПолузащитник
-
24 Сейдель АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Фриде СиднейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Marvin AjaniНападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
Ход матча
35'
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арминия 6:0 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Ганновер 96 Бохум 2:3 Ян
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =7 -8Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден
Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян
Последние игры между собой
Ян: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Веен Висбаден: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Веен Висбаден 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 1:1 Ян Бундеслига 3 Ян 2:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 1:2 Ян Бундеслига 3 Ян 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 0:3 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:2 Ян Бундеслига 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|2:0
|22
|12
|8
|2
|45 - 21
|44
|2.
|Гамбург
|0:0
|22
|11
|8
|3
|45 - 21
|41
|3.
|Штуттгарт
|21
|11
|5
|5
|37 - 25
|38
|4.
|Хайденхайм
|22
|9
|8
|5
|30 - 23
|35
|5.
|Гройтер Фюрт
|0:2
|22
|9
|4
|9
|31 - 29
|31
|6.
|Хольштайн Киль
|21
|8
|6
|7
|34 - 32
|30
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|21
|8
|6
|7
|29 - 30
|30
|8.
|Ян
|0:0
|22
|8
|6
|8
|33 - 36
|30
|9.
|Оснабрюк
|21
|7
|6
|8
|28 - 25
|27
|10.
|Зандхаузен
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|11.
|Дармштадт
|21
|5
|11
|5
|26 - 30
|26
|12.
|Ганновер 96
|0:0
|22
|6
|8
|8
|27 - 34
|26
|13.
|Нюрнберг
|22
|6
|8
|8
|32 - 40
|26
|14.
|Бохум
|21
|5
|8
|8
|34 - 39
|23
|15.
|Санкт-Паули
|22
|5
|8
|9
|26 - 29
|23
|16.
|Веен Висбаден
|0:0
|22
|5
|7
|10
|24 - 38
|22
|17.
|Карлсруэ
|21
|4
|8
|9
|29 - 41
|20
|18.
|Динамо Дрезден
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18