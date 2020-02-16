Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
1:2
Конец матча
Хольштайн Киль
22' Желтая карточкаФандрих Клеменс
0:1
42' ГолЭзкан Салих
48' Желтая карточкаPhilipp Riese
0:2
63' ГолEmmanuel Iyoha
67' Желтая карточкаТескер Штефан
1:2
70' ГолНазаров Дмитрий II
77' Желтая карточкаLouis Samson
90' Желтая карточкаEmmanuel Iyoha
13
Louis
Samson
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
13
Эзкан
Салих
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Louis SamsonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эзкан СалихПолузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианНападающий
-
10 Атанга ДавидНападающий
-
-
-
17 Makana Baku
-
-
Главный тренер: Ole Werner
Ход матча
22'
42'
48'
63'
0:2
66'
67'
70'
77'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =6 -8Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Карлсруэ 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль
Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Арминия 2:1 Хольштайн Киль Ферль 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Бохум Штуттгарт 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Хайденхайм 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Хольштайн Киль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|22
|12
|8
|2
|47 - 23
|44
|2.
|Гамбург
|22
|11
|8
|3
|46 - 22
|41
|3.
|Штуттгарт
|21
|11
|5
|5
|37 - 25
|38
|4.
|Хайденхайм
|22
|9
|8
|5
|30 - 23
|35
|5.
|Хольштайн Киль
|22
|9
|6
|7
|36 - 33
|33
|6.
|Ян
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|Гройтер Фюрт
|22
|9
|4
|9
|33 - 31
|31
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|22
|8
|6
|8
|30 - 32
|30
|9.
|Дармштадт
|22
|6
|11
|5
|27 - 30
|29
|10.
|Оснабрюк
|22
|7
|7
|8
|29 - 26
|28
|11.
|Зандхаузен
|22
|6
|9
|7
|24 - 25
|27
|12.
|Ганновер 96
|22
|6
|8
|8
|28 - 35
|26
|13.
|Нюрнберг
|22
|6
|8
|8
|32 - 40
|26
|14.
|Бохум
|21
|5
|8
|8
|34 - 39
|23
|15.
|Санкт-Паули
|22
|5
|8
|9
|26 - 29
|23
|16.
|Веен Висбаден
|22
|5
|6
|11
|24 - 39
|21
|17.
|Карлсруэ
|22
|4
|9
|9
|30 - 42
|21
|18.
|Динамо Дрезден
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
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