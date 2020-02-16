Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
1:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
22' Желтая карточка
Фандрих Клеменс
0:1
42' Гол
Эзкан Салих
48' Желтая карточка
Philipp Riese
0:2
63' Гол
Emmanuel Iyoha
67' Желтая карточка
Тескер Штефан
1:2
70' Гол
Назаров Дмитрий II
77' Желтая карточка
Louis Samson
90' Желтая карточка
Emmanuel Iyoha
90'+5
1
Martin
Maennel
3
Михоевич
Марко
13
Louis
Samson
2
Jacob
Rasmussen1
24
Штраусс
Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
20
Calogero
Rizzuto
7
Хохшайдт
Ян
37
Теструт
Паскаль
11
Florian
Krueger
30
Joannis
Gelios
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
22
Игнёвски
Александр
8
Билер
Александер
13
Эзкан
Салих
19
Emmanuel
Iyoha
23
Серра
Янни
7
Ли
Чжэ-Сон
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Хольштайн Киль
4-1-2-3

Ход матча

22'
Фандрих Клеменс
 
33'
 
Тодорович Дарко
Нойман Фил
42'
0:1
Эзкан Салих
(Ван ден Берг Йоханнес)
48'
Philipp Riese
 
63'
0:2
Emmanuel Iyoha
(Ли Чжэ-Сон)
64'
Назаров Дмитрий II
Фандрих Клеменс
 
66'
 
Порат Финн
Серра Янни
67'
 
Тескер Штефан
70'
Назаров Дмитрий II
(Florian Krueger)
1:2
77'
Louis Samson
 
78'
Цулехнер Филипп
Штраусс Патрик
 
79'
 
Young-Jae Seo
Ван ден Берг Йоханнес
85'
Дафернер Кристоф
Louis Samson
 
90'
 
Emmanuel Iyoha

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Карлсруэ 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль
Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Арминия 2:1 Хольштайн Киль Ферль 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Бохум Штуттгарт 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Хайденхайм 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Хольштайн Киль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 22 12 8 2 47 - 23 44
2. Гамбург 22 11 8 3 46 - 22 41
3. Штуттгарт 21 11 5 5 37 - 25 38
4. Хайденхайм 22 9 8 5 30 - 23 35
5. Хольштайн Киль 22 9 6 7 36 - 33 33
6. Ян 22 9 5 8 34 - 36 32
7. Гройтер Фюрт 22 9 4 9 33 - 31 31
8. Эрцгебирге Ауэ 22 8 6 8 30 - 32 30
9. Дармштадт 22 6 11 5 27 - 30 29
10. Оснабрюк 22 7 7 8 29 - 26 28
11. Зандхаузен 22 6 9 7 24 - 25 27
12. Ганновер 96 22 6 8 8 28 - 35 26
13. Нюрнберг 22 6 8 8 32 - 40 26
14. Бохум 21 5 8 8 34 - 39 23
15. Санкт-Паули 22 5 8 9 26 - 29 23
16. Веен Висбаден 22 5 6 11 24 - 39 21
17. Карлсруэ 22 4 9 9 30 - 42 21
18. Динамо Дрезден 22 4 6 12 20 - 37 18
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