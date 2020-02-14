Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
0:0
Первый тайм: 45'
Динамо Дрезден
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
25
Верман
Хенк
15
Лёв
Крис
29
Хорват
Саша
28
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
- Нападающий
-
36 Luis Coordes
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
28 Атик БаришПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristian Fiel
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия
Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +3 =5 -12Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Карлсруэ Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден
Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Герта 3:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Арминия Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Ян Бохум 2:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Динамо Дрезден: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Паули 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|21
|11
|8
|2
|43 - 21
|41
|2.
|Гамбург
|21
|11
|7
|3
|45 - 21
|40
|3.
|Штуттгарт
|21
|11
|5
|5
|37 - 25
|38
|4.
|Хайденхайм
|0:1
|22
|9
|7
|6
|28 - 22
|34
|5.
|Гройтер Фюрт
|21
|9
|4
|8
|31 - 27
|31
|6.
|Хольштайн Киль
|21
|8
|6
|7
|34 - 32
|30
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|21
|8
|6
|7
|29 - 30
|30
|8.
|Ян
|21
|8
|5
|8
|33 - 36
|29
|9.
|Нюрнберг
|1:0
|22
|7
|7
|8
|31 - 38
|28
|10.
|Оснабрюк
|21
|7
|6
|8
|28 - 25
|27
|11.
|Зандхаузен
|21
|6
|9
|6
|24 - 24
|27
|12.
|Дармштадт
|21
|5
|11
|5
|26 - 30
|26
|13.
|Ганновер 96
|21
|6
|7
|8
|27 - 34
|25
|14.
|Бохум
|21
|5
|8
|8
|34 - 39
|23
|15.
|Санкт-Паули
|0:0
|22
|5
|8
|9
|26 - 29
|23
|16.
|Веен Висбаден
|21
|5
|6
|10
|24 - 38
|21
|17.
|Карлсруэ
|21
|4
|8
|9
|29 - 41
|20
|18.
|Динамо Дрезден
|0:0
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
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