Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
0:0
Первый тайм: 45'
Динамо Дрезден
0' 45'
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалья
Даниэль
43
Sebastian
Ohlsson
I
26
Rico
Benatelli
37
Finn
Becker
9
Viktor
Gyoekeres
28
Собота
Вальдемар
12
Мияичи
Рио
25
Верман
Хенк
1
Kevin
Broll
2
Вальквист
Линус
23
Баллас
Флориан
4
Jannis
Nikolaou
15
Лёв
Крис
14
Петрак
Ондржей
8
Гушбауэр
Йозеф
29
Хорват
Саша
28
Атик
Бариш
10
Терраццино
Марко
9
Patrick
Schmidt
I
Санкт-Паули
4-2-3-1
Динамо Дрезден
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия
Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Карлсруэ Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден
Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Герта 3:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Арминия Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Ян Бохум 2:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Динамо Дрезден: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 21 11 8 2 43 - 21 41
2. Гамбург 21 11 7 3 45 - 21 40
3. Штуттгарт 21 11 5 5 37 - 25 38
4. Хайденхайм 0:1 22 9 7 6 28 - 22 34
5. Гройтер Фюрт 21 9 4 8 31 - 27 31
6. Хольштайн Киль 21 8 6 7 34 - 32 30
7. Эрцгебирге Ауэ 21 8 6 7 29 - 30 30
8. Ян 21 8 5 8 33 - 36 29
9. Нюрнберг 1:0 22 7 7 8 31 - 38 28
10. Оснабрюк 21 7 6 8 28 - 25 27
11. Зандхаузен 21 6 9 6 24 - 24 27
12. Дармштадт 21 5 11 5 26 - 30 26
13. Ганновер 96 21 6 7 8 27 - 34 25
14. Бохум 21 5 8 8 34 - 39 23
15. Санкт-Паули 0:0 22 5 8 9 26 - 29 23
16. Веен Висбаден 21 5 6 10 24 - 38 21
17. Карлсруэ 21 4 8 9 29 - 41 20
18. Динамо Дрезден 0:0 22 4 6 12 20 - 37 18
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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