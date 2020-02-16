Германия: Бундеслига 2019-2020
Майнц
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Опель-Арена
Шальке 04
33' Желтая карточкаБрума Джеффри
53' Желтая карточкаБрозински Даниэль
58' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
19
Ньякат
Мусса
34
Баку
Ридле
28
Сцалай
Адам
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
34 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвене ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Байерлорцер Ахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
33'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +8 =0 -12Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург
Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц Майнц 2:1 Дармштадт Майнц 2:3 Унион Берлин РБ Лейпциг 8:0 Майнц Майнц 3:1 Кёльн Фортуна 1:0 Майнц Падерборн 1:2 Майнц Майнц 0:1 Вольфсбург Шальке 04 2:1 Майнц
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =7 -4Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04
Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04
Последние игры между собой
Майнц: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Шальке 04: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|62 - 24
|46
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|56 - 25
|45
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|42 - 24
|42
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|63 - 32
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 29
|40
|6.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|32 - 27
|36
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|33 - 35
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|31 - 31
|33
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|37 - 35
|28
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|34 - 45
|27
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|27 - 35
|26
|13.
|Герта
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 38
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|21
|7
|2
|12
|28 - 42
|23
|15.
|Майнц
|0:0 Заявка
|22
|7
|1
|14
|31 - 48
|22
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 46
|17
|17.
|Вердер
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|25 - 51
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|27 - 47
|16
Майнц
11.1% (18)
Ничья
25.3% (41)
Шальке 04
63.6% (103)
1:2 Шальке 04
40.7% (66)
1:1 Ничья
20.4% (33)
0:1 Шальке 04
7.4% (12)
2:1 Майнц
6.2% (10)
1:3 Шальке 04
6.2% (10)
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