Германия: Бундеслига 2019-2020

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Майнц
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Шальке 04
0'
33' Желтая карточка
Брума Джеффри
53' Желтая карточка
Брозински Даниэль
58' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
73'
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
13
Брума
Джеффри
19
Ньякат
Мусса
34
Баку
Ридле
35
Баррейро
Леандро
6
Латца
Данни
18
Брозински
Даниэль
8
Озтунали
Левин
28
Сцалай
Адам
7
Кайсон
Робин
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
21
Тодибо
Жан-Клер
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
25
Арит
Амин
9
Раман
Бенито
11
Грегорич
Михаэль
Майнц
3-4-3
Шальке 04
4-1-2-1-2

Ход матча

33'
Брума Джеффри
 
53'
Брозински Даниэль
 
58'
 
Тодибо Жан-Клер
63'
 
Кабак Озан
Тодибо Жан-Клер
66'
Онисиво Карим
Озтунали Левин
 
72'
Матета Жан-Филипп
Сцалай Адам
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург
Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц Майнц 2:1 Дармштадт Майнц 2:3 Унион Берлин РБ Лейпциг 8:0 Майнц Майнц 3:1 Кёльн Фортуна 1:0 Майнц Падерборн 1:2 Майнц Майнц 0:1 Вольфсбург Шальке 04 2:1 Майнц
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04
Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04

Последние игры между собой

Майнц: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Шальке 04: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 14 4 4 62 - 24 46
2. РБ Лейпциг Заявка 22 13 6 3 56 - 25 45
3. Боруссия М Заявка 21 13 3 5 42 - 24 42
4. Боруссия Д Заявка 22 12 6 4 63 - 32 42
5. Байер Л Заявка 22 12 4 6 38 - 29 40
6. Шальке 04 0:0 Заявка 22 9 9 4 32 - 27 36
7. Хоффенхайм Заявка 22 10 3 9 33 - 35 33
8. Фрайбург Заявка 22 9 6 7 31 - 31 33
9. Вольфсбург Заявка 22 8 7 7 28 - 28 31
10. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 4 10 37 - 35 28
11. Аугсбург Заявка 22 7 6 9 34 - 45 27
12. Унион Берлин Заявка 22 8 2 12 27 - 35 26
13. Герта Заявка 22 7 5 10 27 - 38 26
14. Кёльн Заявка 21 7 2 12 28 - 42 23
15. Майнц 0:0 Заявка 22 7 1 14 31 - 48 22
16. Фортуна Заявка 22 4 5 13 21 - 46 17
17. Вердер Заявка 22 4 5 13 25 - 51 17
18. Падерборн Заявка 22 4 4 14 27 - 47 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Шальке 04
Майнц
11.1% (18)
Ничья
25.3% (41)
Шальке 04
63.6% (103)
1:2 Шальке 04
40.7% (66)
1:1 Ничья
20.4% (33)
0:1 Шальке 04
7.4% (12)
2:1 Майнц
6.2% (10)
1:3 Шальке 04
6.2% (10)
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