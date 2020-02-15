Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Вердер
0'
16' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
1:0
18' Гол
Клостерманн Лукас
23'
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
7
Забитцер
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
3
Фогт
Кевин
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
10
Биттенкорт
Леонардо
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Вердер
3-4-3

Ход матча

16'
 
Эггештайн Максимилиан
18'
Клостерманн Лукас
(Шик Патрик)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Вердер Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм
Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига Вердер 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Товарищеские матчи РБ Лейпциг 2:1 Вердер Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 22 13 6 3 54 - 25 45
2. Бавария Заявка 21 13 4 4 58 - 23 43
3. Боруссия Д Заявка 22 12 6 4 63 - 32 42
4. Боруссия М Заявка 20 12 3 5 38 - 23 39
5. Байер Л 0:1 Заявка 22 11 4 7 35 - 28 37
6. Шальке 04 Заявка 21 9 8 4 32 - 27 35
7. Хоффенхайм 0:1 Заявка 22 10 3 9 31 - 33 33
8. Фрайбург 0:0 Заявка 22 9 6 7 30 - 30 33
9. Вольфсбург 1:0 Заявка 22 8 7 7 26 - 26 31
10. Унион Берлин 1:0 Заявка 22 9 2 11 26 - 32 29
11. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 4 10 37 - 35 28
12. Аугсбург 0:0 Заявка 22 7 6 9 33 - 44 27
13. Герта 2:0 Заявка 22 7 5 10 27 - 37 26
14. Кёльн Заявка 20 7 2 11 27 - 38 23
15. Майнц Заявка 21 7 0 14 31 - 48 21
16. Фортуна Заявка 21 4 5 12 20 - 42 17
17. Вердер 0:1 Заявка 22 4 5 13 25 - 49 17
18. Падерборн 0:2 Заявка 22 4 4 14 26 - 47 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Вердер
РБ Лейпциг
96.3% (158)
Ничья
2.4% (4)
Вердер
1.2% (2)
3:1 РБ Лейпциг
28% (46)
2:1 РБ Лейпциг
25% (41)
2:0 РБ Лейпциг
21.3% (35)
3:0 РБ Лейпциг
11.6% (19)
1:0 РБ Лейпциг
3.7% (6)
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