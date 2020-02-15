Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Вердер
16' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
1:0
18' ГолКлостерманн Лукас
25
Ольмо
Дани
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
-
26 Ампаду ЭтанЗащитник
-
53 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вольф ХаннесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ilia Gruev
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =6 -3Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург
Вердер Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм
Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер Вердер 1:2 Шальке 04 Боруссия М 3:1 Вердер Вердер 2:2 Фрайбург Вердер 4:1 Хайденхайм Байер Л 2:2 Вердер Вердер 1:1 Герта Санкт-Паули 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:2 Вердер
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|54 - 25
|45
|2.
|Бавария
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|58 - 23
|43
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|63 - 32
|42
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|38 - 23
|39
|5.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|22
|11
|4
|7
|35 - 28
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 27
|35
|7.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|22
|10
|3
|9
|31 - 33
|33
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 30
|33
|9.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|26 - 26
|31
|10.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|22
|9
|2
|11
|26 - 32
|29
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|37 - 35
|28
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|33 - 44
|27
|13.
|Герта
|2:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 37
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 38
|23
|15.
|Майнц
|Заявка
|21
|7
|0
|14
|31 - 48
|21
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|20 - 42
|17
|17.
|Вердер
|0:1 Заявка
|22
|4
|5
|13
|25 - 49
|17
|18.
|Падерборн
|0:2 Заявка
|22
|4
|4
|14
|26 - 47
|16
РБ Лейпциг
96.3% (158)
Ничья
2.4% (4)
Вердер
1.2% (2)
3:1 РБ Лейпциг
28% (46)
2:1 РБ Лейпциг
25% (41)
2:0 РБ Лейпциг
21.3% (35)
3:0 РБ Лейпциг
11.6% (19)
1:0 РБ Лейпциг
3.7% (6)
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