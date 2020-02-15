Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Альтах
2:1
Перерыв

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
11' Гол
Шрайнер Эммануэль
2:0
20' Гол
Сэм Сидней
41' Желтая карточка
Berkay Tolga Dabanli
2:1
43' Гол
Dominik Fitz
45' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
1
Кобрас
Мартин
28
Anderson
Oliveira6
6
Philipp
Schmiedl
2
Berkay
Tolga
Dabanli
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
15
Уисс
Алан
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
20
Johannes
Tartarotti
7
Гебауэр
Кристиан
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
23
Палмер-Браун
Эрик
30
Мадль
Михаэль
2
Поульсен
Андреас
4
Джегго
Джеймс
10
Грюнвальд
Александр
22
Кавлан
Канер
36
Dominik
Fitz
39
Саркария
Манприт
14
Моншайн
Кристоф
Альтах
4-4-1-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

Ход матча

11'
Шрайнер Эммануэль
1:0
20'
Сэм Сидней
(Шрайнер Эммануэль)
2:0
28'
 
Боркович Александар
Мадль Михаэль
41'
Berkay Tolga Dabanli
 
43'
2:1
Dominik Fitz
45'
Шрайнер Эммануэль
 

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих
Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин
Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах

Последние игры между собой

Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига
Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Альтах Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 19 14 3 2 40 - 18 45
2. Ред Булл Зальцбург 19 13 5 1 68 - 21 44
3. Рапид Вена 18 9 5 4 38 - 21 32
4. Вольфсбергер 0:0 19 9 5 5 41 - 23 32
5. Хартберг 0:0 19 8 5 6 33 - 37 29
6. Штурм 18 8 4 6 33 - 23 28
7. Альтах 2:1 19 7 1 11 31 - 39 22
8. Аустрия Вена 1:2 19 5 6 8 29 - 33 21
9. Санкт-Пёльтен 18 3 6 9 18 - 44 15
10. Маттерсбург 18 4 2 12 23 - 47 14
11. Адмира 18 3 5 10 17 - 38 14
12. Сваровски Тироль 18 3 3 12 20 - 47 12
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