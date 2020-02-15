Австрия: Бундеслига 2019-2020
Альтах
2:1
Перерыв
Стадион: Кэшпойнт Арена
Аустрия Вена
1:0
11' ГолШрайнер Эммануэль
2:0
20' ГолСэм Сидней
41' Желтая карточкаBerkay Tolga Dabanli
2:1
43' ГолDominik Fitz
45' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
15
Уисс
Алан
32
Пенц
Патрик
22
Кавлан
Канер
36
Dominik
Fitz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Aljaz Casar
-
-
21 Leo Matzler
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кавлан КанерПолузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
11'
20'
2:0
43'
2:1
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +9 =0 -11Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих
Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =4 -4Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин
Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах
Последние игры между собой
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Альтах Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|19
|14
|3
|2
|40 - 18
|45
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|13
|5
|1
|68 - 21
|44
|3.
|Рапид Вена
|18
|9
|5
|4
|38 - 21
|32
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|19
|9
|5
|5
|41 - 23
|32
|5.
|Хартберг
|0:0
|19
|8
|5
|6
|33 - 37
|29
|6.
|Штурм
|18
|8
|4
|6
|33 - 23
|28
|7.
|Альтах
|2:1
|19
|7
|1
|11
|31 - 39
|22
|8.
|Аустрия Вена
|1:2
|19
|5
|6
|8
|29 - 33
|21
|9.
|Санкт-Пёльтен
|18
|3
|6
|9
|18 - 44
|15
|10.
|Маттерсбург
|18
|4
|2
|12
|23 - 47
|14
|11.
|Адмира
|18
|3
|5
|10
|17 - 38
|14
|12.
|Сваровски Тироль
|18
|3
|3
|12
|20 - 47
|12